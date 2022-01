Tehohoitoa vaativien korona­potilaiden määrässä on tapahtunut merkittävä käänne parempaan

Puolitoista viikkoa sitten koronapotilaita oli teho-osastoilla 77, mutta nyt enää 48.

Tehohoidon tarpeessa on tapahtunut runsaan viikon kuluessa merkittävä käänne.

Keskiviikkoaamuna Suomen teho-osastoilla oli hoidettavana enää 48 potilasta, jotka olivat sairastuneet koronatautiin. Lisäksi heistä vain 40 oli hoidossa koronaviruksen vuoksi. Kahdeksalla tartunta oli sivulöydös.

Pahimmillaan potilaita oli puolitoista viikkoa sitten viikonloppuna 77. Se oli suurin luku sitten huhtikuun 2020, jolloin suurin kirjattu lukema oli 83 tehopotilasta.

”Siinä vaiheessa näytti huolestuttavalta, mutta viime viikon aikana tuli hyvin voimakas laskutrendi”, kuvaa tehohoidon professori Matti Reinikainen Itä-Suomen yliopistosta ja Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Hän johtaa tehohoidon koordinoivaa toimistoa, joka kokoaa tehohoidon tilannekuvaa Suomessa.

Viime viikon aikana Suomen teho-osastoilla alkoi enää 40 koronapositiivisten potilaiden tehohoitojaksoa, kun kahdella edellisellä kalenteriviikolla uusia tehohoitojaksoja alkoi yli 60 kummallakin. Käänne parempaan on siis Reinikaisen mukaan selvä.

Tämän määrän koronapotilaita tehohoidon kantokyky kestää jo hyvin. Kaikkia leikkauksia ei silti voida Reinikaisen mukaan tällä hetkellä hoitaa normaalisti, koska henkilöstöä on poissa tavallista enemmän muun muassa koronatartuntojen vuoksi.

”Aika huojentavalta näyttää. Edelleen on sairaaloita, joissa on kohtalaisesti painetta, mutta suunta on hyvä”, Reinikainen sanoo.

Tulevaa kehitystä on hänen mukaansa vaikea ennakoida. Ruotsissa koronatehohoidon tarve kasvoi voimakkaasti joulukuussa ja alkoi tammikuun alussa vähentyä mutta on pysynyt kolme viime viikkoa varsin tasaisena, hieman yli sadassa potilaassa.

Koordinoiva toimisto kokoaa kaikkien teho-osastojen kirjaustiedot päivittäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää omia tilastojaan kolmesti viikossa.

Viime viikkoina sivulöydöksenä todettujen koronatartuntojen osuus koronatapauksiksi tilastoituvista tehopotilaista on ollut 10 ja 20 prosentin välillä. Keskiviikkona heitä oli 17 prosenttia eli yksi kuudesta.

Tämä päivittäinen erittely on alkanut potilaiden tilastoinnissa vasta tammikuussa. Aiemmin sille ei ole Reinikaisen mukaan ollut tarvetta. Viime vuoden loppuun asti 95 prosenttia koronapositiivisista potilaista oli tehohoidossa nimenomaan koronavirukseen liittyvistä syistä. Pääasiassa diagnoosi on ollut taudin aiheuttama viruskeuhkokuume.

”Viruksen esiintyvyys on nyt yhteiskunnassa niin suuri, että viruksen tartunnan kantajia joutuu myös onnettomuuksiin ja kirurgisiin ongelmiin”, Reinikainen selittää.

Tiedossa ei ole, kuinka suuri osa tehopotilaista potee vielä viruksen deltamuunnosta. Ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa delta on jo tiettävästi väistynyt omikronin tieltä.

Renikainen arvioi, että tehohoidon tarpeen vähenemistä voivat selittää omikronin heikompi taudinaiheuttamiskyky ja rokotuskattavuuden kasvu.

”Mutta rajujakin taudinkuvia edelleen on. On ennenaikaista sanoa, onko tehopotilaiden profiili muuttumassa.”

Muun sairaalahoidon tarve on pysytellyt jo parisen viikkoa tasaisena. Useimmilla erikoisvastuualuilla on erikoissairaanhoidossa hiukan vähemmän potilaita kuin kuun keskivaiheilla pahimmillaan.

Tartuntojen määrää ei sen sijaan pystytä luotettavasti seuraamaan, koska suurta osaa tartunnan saaneista ei testata.