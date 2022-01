Viikonloppuna luvassa lunta erityisesti Uudelle­maalle, aineksia on jopa talven kovimpaan lumimyräkkään

Lunta pyryttää lauantaista alkaen käytännössä koko viikonlopun ja sen ylikin.

Viikonloppuna on luvassa lumisadetta erityisesti Uudellemaalle mutta myös muualle Suomeen. Lämpötilat pysyttelevät viikonloppuna nollan alapuolella lähes koko maassa.

Tulossa saattaa olla jopa talven kovin lumimyräkkä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomola.

”Onhan tässä siihen tietysti hyvät ainekset.”

Tulevan lumen määrää on vielä vaikea arvioida, mutta Tuomolan mukaan lunta saattaa sataa Uudellamaalla lisää noin 35–40 senttimetriä. Tällä hetkellä lumihavaintoja on alueella kuudesta senttimetristä 27:ään.

Varsinais-Suomessakin lumitilanne saattaa muuttua. Tuomolan arvion mukaan lunta saattaa sielläkin tulla lisää noin 20 senttimetriä.

Perjantaina suuressa osassa maata on pilvistä. Torstaisten sadealueiden rippeet väistyvät yön ja päivän aikana itään. Tuomolan mukaan etelässä lämpötila on nollan vaiheilla ja Lapissa pakkasta on kymmenkunta astetta.

”Uudet lumisateet alkavat levitä lauantaina aamupäivällä.”

Sade voi tulla lauantain aikana vielä vetenä tai räntänä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Länsi-Uudellamaalla. Sunnuntaiaamusta alkaen se kuitenkin muuttuu lumeksi koko maassa.

Lumisateet koskevat vähiten Pohjois-Lappia, missä niitä tulee lähinnä paikallisina kuuroina.

”Lumisateet alkavat siirtyä pikkuhiljaa kohti kaakkoa, mutta vielä maanantaiaamuna lunta tulee melko monin paikoin, maan itäosasta etelärannikolle. Maanantain puolella maan länsiosa alkaa olla poutainen”, Tuomola kertoo.

Lämpötilat vaihtelevat lauantain ja sunnuntain aikana etelän muutamista miinusasteista Lapin jopa 15 asteen pakkasiin.

Tuulet voivat viikonloppuna voimistua merialueilla myrskyksikin asti. Maa-alueilla puuskat voivat etelässä ja idässä olla enimmillään 18 metriä sekunnissa lauantaina ja noin 15 metriä sekunnissa sunnuntaina.