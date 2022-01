Kaikki 18 kannanhoidollista lupaa susien ampumiseksi joutuvat punnintaan ja niiden täytäntöönpano on toistaiseksi keskeytetty.

Kuhmon erämaassa Venäjän rajalla elävä Saunajärven susilauma säästyy tappamiselta ensi viikolla. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus keskeytti helmikuun alussa alkavaksi suunnitellun metsästyksen täytäntöönpanon välipäätöksessään perjantaina.

Käytännössä päätös merkinnee metsästyksen peruuntumista kokonaan. Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisen poikkeusluvan kahdeksan suden ampumiseksi vain määräajaksi 1.–15. helmikuuta.

Jos metsästys ei ala määräaikana, lupa raukeaa, eikä sille voi anoa jatkoaikaa. Tuomioistuimen ratkaisua puolestaan tuskin tulee kahdessa viikossa.

”Hallinto-oikeuksien käsittelyajat kaatoluvista tulleille valituksille saattavat kestää useampia kuukausia. Näyttää siltä, että susien henki säästyi tältä talvelta”, kommentoi asiaa ympäristöjärjestö WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kielsi perjantaina myös susiparin metsästyksen täytäntöönpanon Revonlahden susireviirillä Limingan ja Lumijoen alueella.

Vaasan hallinto-oikeus puolestaan keskeytti viidestä sudesta koostuvan susilauman metsästyksen täytäntöönpanon Lauhanvuoren reviirillä Kauhajoen ja Kervian alueella.

Vaasan hallinto-oikeus huomioi perusteluissaan, että kysymyksessä oleva poikkeuslupa on myönnetty kannanhoidollisella perusteella. Hallinto-oikeuden mukaan kuitenkin otettava huomioon myös se, että susi on uhanalaisuusluokitukseltaan Suomessa erittäin uhanalainen laji ja se, että päätöksessä on annettu lupa kokonaisen viiden suden susilauman tappamiseen.

Turun hallinto-oikeus kielsi Somerniemen susilauman metsästyksen täytäntöönpanon jo torstaina.

Suomen riistakeskus myönsi viime vuoden lopussa neljä poikkeuslupaa kannanhoidolliseen sudenmetsästykseen yhteensä 18 suden ampumiseksi. Kaikki nämä neljä poikkeuslupaa ovat nyt hallinto-oikeuden päätöksellä uudessa punninnassa.

Suomen riistakeskus olisi sallinut susijahdin Kainuun perukoilla Kuhmossa. Riistakeskus myönsi viime vuoden lopussa poikkeusluvan kahdeksan suden kannanhoidolliseen metsästykseen Saunajärven laumasta.

Kannanhoidollinen metsästys tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomen susikannan kasvua rajoitetaan ihmisen ja suden välisten konfliktien välttämiseksi.

Kyse ei ole poikkeusluvasta, joka olisi myönnetty metsästyslain nojalla yleisen turvallisuuden kannalta pakottavista syistä.

Riistakeskus katsoi päätöksessään, ettei rajalauman hävittäminen vaaranna suden suotuisaa suojelutasoa Suomessa.

Poikkeusluvan myöntäminen kokonaisen susilauman ampumiselle herätti runsaasti keskustelua varsinkin, kun sudet elävät lähes asumattomalla seudulla.

Saunajärven lauman reviiri on osittain Suomessa, osittain rajavyöhykkeellä ja osittain Venäjällä.

Luvanhakija perusteli hakemuksessaan tarvetta Saunajärven susijahtia muun muassa Kuhmon elinvoimaisella ja tiheällä susikannalla, susien rohkeudella ja ihmisarkuuden vähenemisellä, peloilla sekä kotieläinvahingoilla ja metsäpeurojen vähentymisellä.

Metsästysmatkailu ja susien haitalliset vaikutukset sille ovat myös perusteluna lupahakemuksessa. Sen mukaan metsästysmatkailu on tärkeä ja kasvava osa Kuhmon matkailua.

”Tällä hetkellä metsästysharrastuksen taloudellinen vaikutus on noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kasvupotentiaali olisi merkittävä, aina 7,5 miljoonaa euroa vuodessa”, hakemuksessa todetaan.

”Merkittävimpiä rajoittavia kasvun tekijöitä on alueen voimakas susikanta, jolloin pääasiallinen metsästysmuoto, koirametsästys, on rajoitettua tai jopa mahdotonta. Tämä näkyy myös koiraharrastuksen taantumisena alueella. Lisäksi Itä- ja Etelä-Kuhmon hirvikanta on erittäin huono, joka näkyy osaltaan myös metsästysmatkailutulossa”, perustelut jatkuvat.

Varsinaisia metsästysyrittäjiä alueella ei juuri ole, mutta ulkopaikkakuntalaisia käy metsästämässä valtion mailla. Niille Metsähallitus myöntää erälupia hirvien ja metsäkanalintujen metsästykseen sekä karhujahtiin.

Metsästykseen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää susireviiriä kohti.