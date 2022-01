Ulkoministeriön mukaan tietoa esimerkiksi Suomen kantojen valmistelusta on voinut joutua vakoilijoille.

Ulkoministeriö on selvittänyt vakoilutapauksia syksystä lähtien.

Ulkoministeriö kertoi perjantaina selvittäneensä kybervakoilutapauksia, jotka ovat kohdistuneet Suomen ulkomailla työskenteleviin diplomaatteihin. Tapauksia on selvitetty syksystä lähtien.

Vakoilu on tehty israelilaisen NSO Groupin Pegasus -vakoiluhaitta­ohjelmalla. Ulkoministeriön mukaan kyse on erittäin kehittyneestä vakoiluhaitta­ohjelmasta, joka on kyetty asentamaan vakoiltavan kännykkään tämän huomaamatta.

”Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön”, ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan.

Tietoturvapäällikkö Matti Parviainen ulkoministeriöstä kertoo, että teknisen ja muun tutkinnan perusteella on pystytty arvioimaan aikahaarukka, milloin ohjelman käyttö on ollut aktiivista. Ministeriö ei kuitenkaan avaa aikahaarukkaa tarkemmin julkisuudessa. Kysymykseen siitä, onko vakoilu kestänyt kuukausia vai vuosia, Parviainen vastaa:

”Voisin luonnehtia, että vakoilu voi olla suhteellisen pitkäaikaista.”

Ulkoministeriö ei myöskään luonnehdi diplomaattien määrää tai asemaa tarkemmin. Ministeriöstä ei myöskään kommentoida sitä, missä päin maailmaa he ovat työskennelleet.

” Saatua tietoa voidaan käyttää myös Suomen edun vastaisesti.

Ulkoministeriön ohjeistusten mukaan puhelimella käsiteltävä tieto voi olla julkista tai korkeimmillaan alimman turvallisuusluokan tasoista tietoa. Alimmankin turvallisuusluokan luvaton paljastuminen aiheuttaa välitöntä haittaa valtiohallinnolle tai suomen edulle, Parviainen selittää.

”Meidän täytyy lähteä siitä oletuksesta, että se taho joka on onnistunut haittaohjelman asentamaan, on saanut sellaista tietoa, jota emme olisi halunneet julkaista tai taholle antaa.”

Näin on myös mahdollista, että tietoa voidaan käyttää myös Suomen edun vastaisesti.

”En lähde arvioimaan seurauksia. On ihan selvää, että joudumme ottamaan omassa valmiudessamme ja päätöksenteossamme huomioon, että jotain tietoja esimerkiksi Suomen kantojen valmistelusta on tässä yhteydessä joutunut väärälle taholle.”

Joukko tutkivia journalisteja paljasti kesällä 2021, että NSO Groupin kehittämää Pegasus-ohjelmaa on käytetty kansainvälisesti useiden poliitikkojen, toimittajien, tutkijoiden ja aktivistien matkapuhelinten vakoiluun.

Pegasus-ohjelmaa ovat paljastuneen tietovuodon perusteella käyttäneet ainakin Arabiemiraatit, Azerbaidžan, Bahrain, Intia, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabia ja Unkari.

Parviainen ei kommentoi sitä, onko ulkoministeriö saanut selvitettyä kuka vakoilun takana on.

”Viittaan tässä NSO Groupin omiin ilmoituksiin, joiden mukaan kyseistä tuotetta myydään valtiotasoisille toimijoille. Mitään maihin liittyvää en tarkemmin luonnehdi.”

Mahdollisten tekijöiden selvittäminen ei hänen mukaansa kuulu ministeriölle.

Pegasus on vakoiluohjelmisto, jolla pystytään hakkeroimaan Iphone- ja Android-laitteita. Sen avulla voidaan muun muassa purkaa viestejä, valokuvia ja sähköposteja, tallentaa puheluita ja aktivoida salaa mikrofoneja. NSO Group on myynyt Pegasusta muun muassa puolustus-, tiedustelu- ja lainvalvonta­viranomaisille ympäri maailman, ja se markkinoi ohjelmistoaan terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen työhön.

Lukuisten poliitikkojen, ihmisoikeus­aktivistien, toimittajien ja asianajajien ympäri maailmaa uskotaan voineen joutua vakoilun kohteiksi Pegasuksen vuoksi.

Kun Pegasus on päässyt käyttäjän Android-puhelimeen tai Applen Ios-käyttöjärjestelmällä toimivaan puhelimeen, se voi esimerkiksi kuvata käyttäjäänsä, käynnistää mikrofonin salakuuntelua varten, kopioida viestit ja äänittää puhelut tai seurata käyttäjän sijaintia.

Pegasus saa puhelimeen niin kutsutut pääkäyttäjän oikeudet, jotka ovat laajemmat, kuin laitteen käyttäjällä itsellään. Tämän vuoksi käyttäjän on lähes mahdoton huomata tulleensa hakkeroiduksi.

Suomalaisten diplomaattien tapauksessa jälkikäteen on Parviaisen mukaan hankala tietää, mitä tietoja täsmälleen on vuotanut.