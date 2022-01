Suomen ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin päivälleen kaksi vuotta sitten, keskiviikkona 29. tammikuuta vuonna 2020.

Uutinen oli tuolloin suuri, mutta samalla asiantuntijat vakuuttivat sen olleen odotettu – olihan Euroopassa todettu sentään jo kahdeksan muutakin koronavirustartuntaa.

Tämä artikkelin yhteydessä olevalta videolta voi katsoa otteita historiallisesta tiedotus­tilaisuudesta.

Tuolloin suurelle yleisölle vielä tuntemattomat asiantuntijakasvot, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen ja sittemmin sosiaali- ja terveysministeriöön (STM) siirtynyt Taneli Puumalainen kertoivat suomalaisille uudenlaisesta koronaviruksesta.

Ensimmäinen tartunta, ja moni sen jälkeen, pystyttiin jäljittämään erittäin tarkasti. Suomen ensimmäinen tartunta todettiin 32-vuotiaalla kiinalais­naisella, joka saapui Suomeen 23. tammikuuta vuonna 2020.

”Hän on tilannut ensihoidon, kun hänellä on ollut erittäin korkea kuume, 39 astetta ja nämä hengitystieoireet. Siellä on tehty riskiarvio ja todettu, että parempi viedä suoraan keskussairaalaan”, Lapin keskussairaalan infektio­ylilääkäri Markku Broas kertoi tiedotustilaisuudessa.

Lue kahden vuoden takainen juttu ensimmäisestä koronatartunnasta tästä.

” ”Tapaus on valitettava, mutta ei odottamaton.”

Maailman ensimmäiset koronavirustartunnat oli todettu Kiinan Wuhanin kaupungissa, mikä näkyi kielenkäytössä vielä kaksi vuotta sitten.

”Tänään on varmistunut, että kyseessä on uudentyyppinen Wuhan-koronavirus”, Broas sanoi.

Koronavirustartunnat olivat vielä tuolloin äärimmäisen harvinaisia Euroopassa. Kyseessä oli järjestyksessä vasta seitsemäs EU-maissa todettu tapaus. Kiinassakin tapauksia oli tietävästi noin 6 000. Puumalainen jopa allekirjoitti tilaisuudessa aiemmin antamansa arvion, että koronavirustartunnan mahdollisuus on niin epätodennäköinen, että kyse on melkeinpä ”lottovoitosta”.

Silti Suomen ensimmäinen tartunta ei ollut aivan odottamaton.

”Ei ole mitenkään yllättävää sinänsä, että tämmöinen tapaus tulee. Muistutan, että Euroopassa on todettu jo muutamia tapauksia Ranskassa ja Saksassa nyt hiljattain”, Mika Salminen kommentoi puheenvuoronsa aluksi.

”Tapaus on valitettava, mutta ei odottamaton”, sanoi myös Puumalainen.

THL:n Taneli Puumalainen ja Mika Salminen infotilaisuudessa Helsingissä 29. tammikuuta 2020, kun Suomessa oli havaittu ensimmäinen koronavirustartunta.

” ”Hyvä uutinen on ollut se, että näihin on liittynyt äärimmäisen vähän jatkotartuntoja.”

Vuoden 2020 alussa oli vielä epäselvää, kuinka helposti koronavirus voi tarttua ihmisestä toiseen.

”Kaiken kaikkiaan Kiinan ulkopuolisia tapauksia on ollut yli 50. Hyvä uutinen on ollut se, että näihin on liittynyt äärimmäisen vähän jatko­tartuntoja”, rauhoitteli Puumalainen.

Puumalaisen mukaan se oli osoitus siitä, että ”EU-maissa on aika vahva osaaminen tartuntatautien torjuntaan.”

Vaikka epätietoisuus oli suurta, vallitsi historiallisessa tiedotus­tilaisuudessa hyvin rauhoitteleva sävy: maskeista tai kehitteillä olevista rokotteista ei mainittu mitään ja suomalaisten elämän arvioitiin jatkuvan normaalina.

”Suurimmassa osassa näistä tapauksista, jota on Kiinan ulkopuolella todettu, ne eivät ole johtaneet laajaan tartuntojen määrään näissä kohde­maissa”, Salminen kertoi.

”Yksittäinen tapaus tai vaikka niitä tulisi useampikin, ei muuta huolen tilaa.”

Käsihygienian ja ”hengityshygienian” merkitystä tilaisuudessa kuitenkin korostettiin.

Muutamaa kuukautta myöhemmin useat maailman maat olivat jo sulkeneet rajojaan ja Suomen sisälläkin päädyttiin sulkemaan Uudenmaan alue koronavirustartuntojen hillitsemiseksi.

Tammikuun 29. päivänä ei viruksen valtavista vaikutuksista kuitenkaan ollut vielä merkkejä.

”Tämä koronavirus voi vaikuttaa matkustamiseen Kiinan seudulla”, Puumalainen arvioi.

Alta voi katsoa tiedotustilaisuuden kokonaisuudessaan:

Tiedotustilaisuuden jälkeen on tapahtunut paljon. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen globaaliksi pandemiaksi maaliskuun 11. päivänä 2020.

Suomessa on todettu kahden vuoden aikana 475 431 vahvistettua koronatartuntaa. Todellinen luku on suurempi, sillä etenkin omikronmuunnoksen myötä tartuntoja jää runsaasti virallisten lukujen ulkopuolelle.

Tartuntojen jäljitys taas on tällä hetkellä Suomessa käytännössä mahdotonta.