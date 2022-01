HS kertoi seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevien rikostutkintojen ongelmista tammikuussa. Tutkinnat saattavat seisoa vuosia, ja rikosten syyteoikeuksiakin on vanhentunut. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen haluaa selvittää, liittyykö tällaisen rikollisuuden selvittämiseen laajemmin ongelmia.

YlinTÄ laillisuusvalvojaa edustava apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen aloittaa selvityksen siitä, miten poliisi tutkii seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltatapauksia ja onko tällaisen rikollisuuden tutkinnassa laajemmin ongelmia.

HS kertoi tammikuussa laajassa artikkelissa siitä, miten heikosti poliisi on tutkinut tällaista rikollisuutta. Artikkelissa viisi naista kertoo, miten vaikea on saada oikeutta.

Tutkinnat ovat seisoneet vuosia – niin, että rikosten syyteoikeuksia on myös vanhentunut.

Esimerkiksi erään haastateltavan tapauksessa poliisilla kesti kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta kuulustella törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäiltyä miestä. Poliisin toiminta oli niin hidasta, että kuusi rikoksista ehti vanhentua, ja hidastelu saattoi vaikuttaa myös raiskaussyytteen kaatumiseen.

Lisäksi olennaista näyttöä on jäänyt hankkimatta. Yksi juttuun haastatelluista naisista joutui potentiaalisesti hengenvaarallisen lähisuhdeväkivallan uhriksi, mutta poliisi jätti kuulematta ilmeisiä todistajia, ja syyte kaatui. Vasta asianajajan kantelun jälkeen asiassa tehtiin lisätutkintaa, syyte nostettiin ja mies tuomittiin.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen haluaa selvittää nyt tarkemmin, miten poliisi tutkii seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa ja liittyykö tällaisen rikollisuuden tutkintaan laajemmin ongelmia.

Kyseessä on vuoden sisään jo toinen iso apulaisoikeuskanslerin selvitys siitä, miten poliisi tutkii vakavia rikosepäilyjä. Viime keväänä Puumalainen aloitti laajan selvityksen siitä, miten poliisi tutkii ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia. Selvitys alkoi sen jälkeen, kun HS oli paljastanut niissä olevan merkittäviä ongelmia.

Puumalainen antoi joulukuussa päätöksen, jossa hän arvosteli poliisia kovasanaisesti ja katsoi poliisin toimineen monen tutkinnan kohdalla lainvastaisesti. Yhden tutkinnanjohtajan toiminnasta on käynnissä myös poliisirikostutkinta.

Puumalaisen mukaan ihmiskauppa-asiaa selvittäessä tuli ilmi, että kyse ei ollut vain joistain lainvastaisista tai muuten ongelmallisista tutkinnoista, vaan laajemmista rakenteellisista ongelmista esimerkiksi osaamisessa ja viranomaisten yhteistyössä.

”Eli kyse ei ollut vain epäonnistumisista yksittäistapauksissa. Nyt on syytä katsoa lähemmin nämä seksuaali- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevassa artikkelissa käsitellyt tapaukset ja hankkia myös muuta aineistoa”, Puumalainen sanoo.

”Minua kiinnostaa myös, onko näiden tässä artikkelissa käsiteltyjen rikostyyppien tutkinnassa yhtymäkohtia tai samankaltaisuuksia ihmiskaupparikosten tutkinnassa havaittuihin puutteisiin. Kyse on yhtä lailla vakavista rikoksista, keskeisistä perusoikeuksista ja usein hyvinkin haavoittuvassa asemassa olevista uhreista.”

Ylimmät laillisuusvalvojat ovat viime vuosina tarkastelleet poliisin toimintaa yksittäisissä seksuaali- sekä lähisuhdeväkivaltaa koskevissa tutkinnoissa.

Vuonna 2019 Puumalainen katsoi poliisin toimineen lainvastaisesti, kun se ei tehnyt rikosilmoitusta perheväkivaltatapauksessa.

Vuonna 2020 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoi poliisin toimineen monella tapaa lainvastaisesti, kun 16-vuotiaan uhrin raiskaustutkinnassa ei ollut tehty mitään kahteen vuoteen, uhrin kyselyihin ei ollut vastattu ja uhria ei ollut ohjattu tukipalveluihin.

Jääskeläinen pyysi viime vuonna Poliisihallitukselta myös yleisemmin selvitystä siitä, miksi esitutkinnat kestävät niin pitkään. Poliisihallitus antoi vastauksensa nyt tammikuussa.

Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella ylin laillisuusvalvoja, jonka tehtävänä on valvoa, että viranomaiset noudattavat lakia. Apulaisoikeuskanslerilla on sama toimivalta kuin oikeuskanslerilla.

Apulaisoikeuskansleri voi aloittaa omatoimisesti selvityksen, jos sillä on aihetta epäillä viranomaisen menetelleen lainvastaisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä. Apulaisoikeuskansleri voi määrätä suoritettavaksi esitutkinnan ja syytteen nostettavaksi laillisuusvalvontaansa kuuluvassa asiassa.