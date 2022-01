HS pahoittelee lukijoille aiheutunutta häiriötä.

Helsingin Sanomien paperilehden jakelussa on ollut häiriöitä, minkä vuoksi osa painetuista lehdistä on myöhästynyt tai jäänyt kokonaan jakamatta. Päivän digitaalinen näköislehti on luettavissa ilmaiseksi.

Tästä linkistä pääset lukemaan näköislehteä.

