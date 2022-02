Helsingin kaupunki alkaa selvittää sosiaali- ja terveysalan työntekijöidensä rokotustilanteita tiistaina.

Esimerkiksi hoivayhtiö Attendossa rokottamattomia on alle prosentti koko henkilökunnasta. Kuva marraskuulta 2021.

Rokottamattomia hoitajia on ollut ”onneksi pelättyä vähemmän”, kerrotaan hoivayhtiö Attendosta.

Tiistaina tulee voimaan tartuntatautilain väliaikainen muutos, jonka myötä työnantajilla on velvollisuus varmistua sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden suojasta koronavirusta vastaan. Riskiryhmien kanssa lähikontaktissa olevien on oltava käytännössä rokotettuja tai koronataudin sairastaneita.

Etukäteen uudistusta on arvosteltu hoitajien ”rokotepakoksi” ja osa alan työntekijöistä on ollut huolissaan. Jutun lopussa HS kysyy työntekijöiden kokemuksia asiasta.

Esimerkiksi hoivayhtiö Attendossa rokottamattomia on yhtiön mukaan alle prosentti kaikista työntekijöistä. Yhteensä työntekijöitä on yli 14 000.

”Toki se herättää hirveästi tunteita, ja kauheasti tuli kysymyksiä. Mutta loppukädessä kun sitä olemme ruvenneet selvittämään, meillä on itse asiassa todella vähän rokottamattomia tai heitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja”, kertoo henkilöstökokemusjohtaja Terhi Lindgren.

Hallituksen esityksessä joulukuun alkupuolella arvioitiin, että Suomessa oli tuolloin yhteensä noin 55 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijää, joilla ei ollut suojaa koronatautia vastaan. Heitä, jotka eivät olleet saaneet ensimmäistäkään rokotusta tai sairastaneet tautia, arvioitiin olevan 31 000.

Sote-työntekijöiden rokotuskattavuuksia koko maassa on vertaillut tarkemmin Helsinki Graduate School of Economicsin (GSE) ja Valtion taloudellisen tutkimus­keskuksen (VATT) tutkimusryhmä Tilannehuone.

Joulukuun loppupuolella esimerkiksi sosiaalialan hoitajista kaksi rokoteannosta oli saanut 80,7 prosenttia ja kotipalvelutoiminnan kodinhoitajista noin 83 prosenttia. Sote-alojen rokotetuimpia olivat tuolloin lääkärit, hoitotyön erikoisasiantuntijat ja proviisorit.

Tilannehuone-ryhmä ei ole enää tammikuussa tuottanut tilastoja, sillä sen rahoitus loppui.

Attendon rokottamattomat työntekijät jakautuvat Lindgrenin mukaan eri puolille Suomea, mutta länsirannikolla muutama kunta on erottunut joukosta.

”Siellä on pari kolme taloa, joissa on tehty tosi paljon töitä viimeiset kaksi viikkoa. Sijaisia on haalittu enemmän ja pyydetty muista taloista”, Lindgren kertoo.

Lindgrenin mukaan talojen johtajat ympäri Suomea ovat tehneet töitä, jotta hoitajat ottaisivat rokotuksia.

Hän kertoo esimerkin Lahdesta, missä hänen mukaansa yhdessä talossa kuusi hoitajaa oli ilmoittanut, etteivät he aio ottaa rokotuksia lainkaan. Lopulta heistä viisi hakeutui rokotuksiin, Lindgren sanoo.

Esimerkiksi Helsingissä ei sen sijaan vielä tiedetä, kuinka moni kaupungin yli 11 000 sote-työntekijästä on rokottamattomia. Heistä merkittävä osa tekee työtä lähikontaktissa asiakkaiden ja potilaiden kanssa.

Kaupungin yksiköissä aletaan selvittää asiaa tiistaista lähtien, kun väliaikainen pykälä on tullut voimaan. Esihenkilöt täyttävät kunkin työntekijän kanssa lomakkeen heidän tilanteestaan.

”Olemme viisaampia joidenkin päivien päästä”, kertoo Helsingin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtaja Seija Meripaasi.

Meripaaden mukaan sekään ei ole vielä tiedossa, mitä mahdolliset korvaavat työt olisivat, jos sellaisia joudutaan etsimään. Henkilöstöä siirretään tällä hetkellä Helsingissä muutenkin, sillä Herttoniemeen on tammikuussa avattu uusi koronapotilaille tarkoitettu varasairaala.

Suomessa on tällä hetkellä pulaa hoitajista. Siitä on huolissaan myös lähi- ja perushoitajien ammattijärjestön Superin puheenjohtaja Silja Paavola. Hänen mukaansa tilanne on niin kriittinen, että ”löysää ei ole missään”.

Hänen mielestään tärkeintä on, että rokottamattomien hoitajien puuttuminen ei lisää jäljelle jäävien työmäärää kohtuuttomasti.

”Silloin myös potilasturvallisuus vaarantuu tietyllä tavalla”, Paavola sanoo.

Attendon Lindgrenin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että rokotevelvoite ei erityisesti pahenna työvoimapulaa. Tähän uskoo myös ammattijärjestö Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.

”En usko, että tämä lainsäädäntö aiheuttaa itsessään erillistä hoitajapulaa. Meillä on se jo valitettavasti”, Kirvesniemi sanoo.

Laki mahdollistaa myös rokottamattomien työntekijöiden käyttämisen, jos työvoimatilanne niin vaatii.

Lindgrenin mukaan Attendolla sitä pidetään viimeisenä vaihtoehtona, mutta hän ei sulje sitä täysin pois.

Myös Meripaaden mukaan rokottamattomien työntekijöiden käyttäminen voi olla Helsingissä mahdollista ffp2-maskien ja muiden suojatoimien kera, jotta lakisääteiset palvelut turvataan.

”Erittäin perustelluissa tilanteissa, mutta toki se ei ole lähtökohta.”