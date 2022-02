Huumeliigan johtaja hankki alaisilleen Anom-puhelimet, joiden viestintä oletettiin täysin salatuksi. Toiminta paljastui FBI:n Greenlight-operaatiossa, kun FBI mursi salauksen.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina kaksitoista miestä ehdottomiin vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä huumerikoksista.

Juttu liittyi Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n johtamaan Greenlight-operaatioon, jossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon. FBI luovutti tietoja ei maiden viranomaisille, muun muassa Suomeen.

Greenlight-operaatioon liittyviä syytteitä on käsitelty ja käsitellään eri puolilla Suomea.

Helsingin käräjäoikeuden käsittelemässä jutussa pisimmän tuomion sai 44-vuotias Marko Ilmari Loponen. Hänet tuomittiin muun muassa yhdeksästä törkeästä huumausainerikoksesta yhdeksitoista ja puoleksi vuodeksi vankeuteen.

Oikeuden mukaan Loposen ympärille oli syntynyt ryhmä, joka oli eri rooleissa osallistunut toimintaan ja tehnyt törkeitä huumerikoksia.

Loponen oli määräävässä asemassa kaikista näkökulmista. Hän oli muun muassa hankkinut alaisilleen Anom-puhelimet, joiden viestinnän he uskoivat olevan täysin salattua.

Oikeus piti Loposen toimintaa erityisen suunnitelmallisena.

”Rikosten tekemiseen on Loposen johdolla osallistunut useita henkilöitä, joihin tämä on käyttänyt tosiasiallista käskyvaltaa. Kyse on myös ollut rajat ylittävästä rikollisuudesta, Loponen on hankkinut ja toimittanut huumausaineita eri tavoin ja eri kanavien kautta ulkomailta Suomeen, ja osan ajasta Loponen on johtanut toimintaa ulkomailta käsin”, oikeus totesi.

Loponen oli oikeuden mukaan välittänyt yli 100 kiloa marihuanaa, kilon ketamiinia ja yli kaksi kiloa kokaiinia. Lisäksi hän oli pitänyt hallussaan kilon levitykseen tarkoitettua amfetamiinia ja pienempiä määriä kokaiinia.

Oikeuden mukaan Loposelle olisi voitu tuomita enimmäisrangaistus eli 13 vuotta vankeutta. Kaikesta huolimatta kyse ei kuitenkaan ollut laajuudeltaan tai vaarallisuudeltaan niin vakavasta toiminnasta kuin kaikkein törkeimmissä huumerikoksissa.

”Vielä moitittavammille tekotavoille tulee rangaistuskäytännössä jättää liikkumavaraa. Loposen toiminnan hänessä osoittama syyllisyyden aste huomioon ottaen rangaistuksen ei tule kuitenkaan olla huomattavan paljon enimmäisrangaistusta alhaisempi.”

32-vuotias Ba Tuong Tran sai kymmenen vuotta vankeutta viidestä törkeästä huumerikoksesta. Tran hoiti huumeiden levittämistä Suomessa ja hoiteli myös Loposen puolesta asioita, kun Loponen oli ulkomailla.

Tran toimi oikeuden mukaan merkittäviltä osin Loposen käskyvallan alla, mutta levitti myös muualta ostamiaan huumeita. Oikeuden mukaan Tran piti hallussaan, yritti hankkia tai levitti yhteensä yli sata kiloa marihuanaa, neljä kiloa amfetamiinia ja lähes neljä kiloa kokaiinia.

34-vuotias Pekka Ho sai viisi ja puoli vuotta vankeutta neljästä törkeästä huumerikoksesta ja huumausainerikoksesta.

Hon rangaistusta lievensi se, että hän tunnusti rikoksensa ja selvitti tekemisiään. Oikeuden mukaan Hon tunnustamisella oli merkitystä asian selvittämisen kannalta. Hänen tuomiotaan lievennettiin parilla vuodella.

Ho toimi organisaatiossa ylemmän tason levittäjänä, ja hänen asemansa oli oikeuden mukaan hyvin itsenäinen. Hänen asemansa oli kuitenkin Loposeen nähden alisteinen ja epäitsenäinen.

Tomi Kristian Lindström (entinen Saukko), 33, sai viisi vuotta vankeutta muun muassa kolmesta törkeästä huumerikoksesta. Hänen roolinsa oli oikeuden mukaan melko itsenäinen, ja hän toimi ylemmän keskiportaan levittäjänä.

Muiden miesten vankeustuomiot vaihtelivat kahdesta vuodesta neljään ja puoleen vuoteen vankeutta.

Oikeus hylkäsi syyttäjän vaatimuksen koventaa rangaistuksia sen perusteella, että rikokset olisi tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Oikeuden mukaan kyse ei ollut järjestäytyneestä ryhmästä. Koventamisperustetta ei ole tarkoitus soveltaa kaikkiin yhdessä tehtyihin rikoksiin, oikeus huomautti. Huumejutuissa on varsin tavanomaista, että rikokseen osallistuu eri rooleissa useita henkilöitä ja että toiminta on hyvin suunnitelmallista.