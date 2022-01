Matkailijat voivat kirjautua Thaimaan uuteen Test & Go -järjestelmään ilman karanteenia tai hiekkalaatikkoa tiistaista alkaen. Edellisen kerran järjestelmä oli käytössä marras- ja joulukuussa.

Bangkok, Thaimaa

Thaimaa avaa rajojaan uudestaan taas tiistaina. Viimeisimmät säädökset tiedotettiin vihoviimeisellä hetkellä eli maanantaina aamupäivällä Thaimaan aikaa.

Maa ottaa tiistaina käyttöön jo kertaalleen hyllyttämänsä Test & Go -järjestelmän, joka korvaa karanteenin. Järjestelmään voi kirjautua ensi keskiyöstä lähtien.

Järjestelmässä on uusi, monien mielestä konstikas kohta. Aiemmin maahan tulijan piti varata etukäteen yksi yö virallisesti SHA Extra Plus -määritellyssä karanteenihotellissa. Hotellipakettiin kuului kuljetus lentokentältä hotellille ja pcr-testi joko hotellissa tai sairaalassa matkalla hotellille.

Nyt vaatimuksena on sen lisäksi myös toinen hotellivaraus samoin määritellyssä hotellissa viidentenä päivänä maahantulon jälkeen, koronatesteineen. Molemmilla kerroilla matkailija pääsee hotellista vasta, kun testi on osoittautunut negatiiviseksi, eli matkailija on määritelty terveeksi.

Käytännössä Thaimaahan tulijaa odottaa siis kaksi yhden vuorokauden hotellikaranteenia viiden päivän välein. Näiden kahden lyhyen karanteenin välillä voi majoittua ja liikkua missä päin Thaimaata tahansa.

Ensimmäisen kerran Thaimaa otti Test & Go -järjestelmän käyttöön marraskuun alussa. Samalla rajat aukesivat lähes tavanomaiselle maahantulolle ilman pitkää karanteenia.

Järjestelmä ehti kuitenkin toimia vain 22. joulukuuta asti, sillä koronaviruksen omikronvariantin lähdettyä leviämään maailmalla Thaimaa tiukensi jälleen maahantulosäädöksiä.

Joulun aatonaattona Test & Go -järjestelmä suljettiin, mutta jo myönnetyt maahantuloluvat olivat voimassa entisin ehdoin. Uusia ei enää saanut rekisteröidä.

Nyt tiistaina rekisteröinti on taas käytössä.

Test & Go -järjestelmän ydin on se, että rokotettu ja lähtömaassaan testattu maahan tulija menee heti Thaimaahan tultuaan hotellinsa järjestämään koronatestiin ja odottaa sen tulosta yhdeksi yöksi varaamassaan karanteenihotellissa.

Testitulos on joillekin tullut tunneissa, joillekin testiä seuraavana aamuna. Testin varmistuttua negatiiviseksi matkailija saa lähteä hotellista.

Thaimaa vaatii kaikilta maahan tulijoilta Thailand Passin. Se on käytännössä QR-koodi, jossa on kaikki tiedot matkailijasta.

Thailand Pass on käytössä tullessa maahan niin Test & Go -järjestelmän kautta kuin Sandbox-järjestelmän eli niin sanotun hiekkalaatikkojärjestelmän kautta. Näiden järjestelmien ero on se, että Sandbox-turistin on majailtava viikko sertifioidussa hotellissa.

Toisin kuin aiemmissa karanteenijärjestelmissä, Test & Go -turisti ei joudu olemaan koko aikaa huoneessaan, vaan voi viettää päivät hotellin ulkopuolella.

Sandbox on ollut käytössä muutamilla turistialueilla, lähinnä Phuketissa.

Toisella suositulla turistisaarella Samuilla on ollut Samui Plus -järjestelmä. Phuketin Sandboxiin on pitänyt lentää suoraan ja Samuille sinetöidyllä suoralla vaihdolla Bangkokin kautta. Helmikuun alusta lähtien Sandbox-kohteita on myös Chon Burin läänissä eli esimerkiksi Pattayalla.

Viime syksynä marraskuun alun jälkeen maahan saapuneet turistit saivat ensimmäisen testin yhteydessä mukaansa itsetestauspaketin, ja heidän oli määrä ottaa toinen testi viikon päästä saapumisesta oma-aloitteisesti.

Nyt toinenkin testi on valvottu ja pakollinen. Molemmat testit on varattava ja maksettava ennen matkaa ja Thailand Passin anomista.

Merkittävä ja matkustajan kannalta hyödyllinen ero aiempaan Test and Go -järjestelmään on, että matkustaja voi varata ensimmäisen yön hotellin viiden tunnin ajomatkan päästä Bangkokin päälentoasemasta Suvarnabhumista.

Muutos antaa mahdollisuuden mennä lentokentältä esimerkiksi suoraan Hua Hiniin, joka on yksi suomalaisten suosikkikohteista.

Aiemmin Test and Go -hotelli oli varattava joko Bangkokista tai Chon Burin läänistä eli esimerkiksi Pattayalta, sillä majoitus ei saanut tuolloin olla yli kahden tunnin päässä lentokentältä.

Bangkokin päälentokenttä Suvarnabhumi on Hua Hiniin nähden Bangkokin metropolin vastakkaisella puolella, ja pelkästään metropolialueen läpi ajaessa kuluu helposti puolitoista tuntia. Pattaya puolestaan on Suvarnabhumin puolella Bangkokia Siaminlahden itäpuolella, ja sinne lentokentältä on vain runsaan tunnin ajomatka.

Test and Go -järjestelmän kautta pystyi aiemmin tulemaan maahan vain Bangkokin kautta.

”Nyt se onnistuu käytännössä kaikkialla, missä on sopiva hotelli viiden tunnin matkan päässä lentokentältä”, sanoo Juha-Matti Vuorinen, joka Hua Hinissa organisoi Golf Villa Hua Hinin pohjoismaisia asiakkaita.

Juha-Matti Vuorinen odottaa Hua Hiniin jo golfmatkaajia.

Kaikki ei ollut täysin selvää vielä päivä ennen järjestelmän avaamista. Test and Go -kelpoisia hotelleja on Bangkokin lisäksi Hua Hinissa, Pattayalla, Phuketissa ja Samuilla. Hua Hinin hotelleista ei ennen maanantaita voinut varata Test and Go -paketteja, sillä hallinto ei ollut määritellyt alueen testauspaikkoja.

Maanantaina testauspaikat ilmoitettiin, ja paketit ovat myynnissä.

”Tänne pääsee. Se on nyt ihan pässinlihaa”, Vuorinen totesi maanantaina iltapäivällä.

”Asia meni juuri kuten ounasteltiin. Ihminen saa mennä lentokentältä Bangkokiin, Hua Hiniin tai Pattayalle. Jos ajatellaan että tulee Hua Hiniin, auto ajaa suoraan testiin. Sen jälkeen ajetaan hotelliin odottamaan, ja kun negatiivinen tulos tulee, free to go.”

Vuorinen kertoo Hua Hini alueen hotellien olleen viime viikolla harmissaan tietojen viipymisestä.

”Kaikki lisenssit ja systeemit olivat selvät jo aiemmin. Vain tieto testauksista puuttui.”

Viidennen päivän hotellimääräys on hankala lähinnä niille, jotka omistavat Thaimaassa asunnon tai vuokraavat asumuksen pidemmäksi ajaksi.

”Normaalituristiin se ei vaikuta juuri mitään. Mutta heille, joilla on esimerkiksi asunto Thaimaassa, on vähän hassua, että pitää tulla yhdeksi yöksi vielä hotelliin. Tai ihmisille, jotka tulevat lomalle ja asuvat villassa tai muualla pidempään.”

Thaimaahan tulevan on hankittava itselleen maahantulolupa. joka on nimeltään Thailand Pass. Se anotaan internetissä. Test and Go’ta varten Thailand Passia hakiessa vaaditaan maksetut hotellivaraukset testeineen.

Lisäksi matkaajan on syötettävä järjestelmään kuva passin tietosivusta, rokotetodistuksista, vähintään 50 000 dollaria kattavasta vakuutuksesta ja lentolipusta. On hyvä huolehtia, että vakuutustodistuksessa on mainittu sanat covid ja dollarimäärä. Vakuutusyhtiöt tietävät Thaimaan vaatimukset ja toimittavat asiallisten todistuksen viimeistään pyydettäessä.

Jos matkustaja on jo sairastanut koronan, on hyvä olla mukana esimerkiksi omakannasta tulostettu todistus sairastamisesta, jonka avulla pääsee sekä lennolle että maahan. Koronavirus voi näkyä PCR-testissä viikkoja tai jopa kuukausia.

Jos testitulos on positiivinen Suomessa, Thaimaan-lennolle ei pääse ilman todistusta sairastetusta koronasta.

Jos matkailijan jompikumpi tulotesti Thaimaassa on positiivinen eikä todistuksesta sairastetusta koronataudista ole, edessä on kymmenen päivän sairaalajakso, joka ei ole vapaaehtoinen.

Altistuminenkin voi tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu esimerkiksi hotellikaranteeniin. Vakuutusyhtiön kanssa kannattaa selvittää etukäteen, mitä vakuutus korvaa.

Nämä tiedot koskevat rokotteet saaneita ihmisiä. Jollei rokotteita ole, ainoa mahdollisuus tulla Thaimaahan on 14 päivän karanteeni hotellihuoneessa.