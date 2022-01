Liikenneonnettomuuksia vähensi se, että lumisade ajoittui lauantai-iltaan.

Viikonlopun Valtteri-myrsky pakkasi Etelä-Suomeen runsaasti lunta. Suurin 32 sentin lumenkertymä kahden vuorokauden ajalta mitattiin Hämeenlinnan Pirttikosken havaintoasemalla. Sunnuntai-iltaan mennessä myös esimerkiksi Espoossa ja Hyvinkäällä lunta oli kertynyt 26 senttimetriä.

Valtteri-myrsky ei ollut tuomassaan lumen määrässä kuitenkaan poikkeuksellinen. Lunta satoi pääkaupunkiseudulla 20–30 senttiä myös tammikuun 2021 Toini-pyryssä.

”Isossa kuvassa koko Suomen osalta jäädään kauas poikkeuksellisista lukemista,” kommentoi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen lumensyvyyden muutosta.

Suurin havaintoasemalla mitattu lumensyvyyden kasvu vuorokaudessa on 73 senttiä. Ennätys mitattiin Merikarvialla tammikuussa 2016. Muutoin suurimmat vuorokauden lumikertymät ovat olleet maan etelä- ja pohjoisosassa noin 35–50 senttiä ja maan keskiosassa noin 35–40 senttiä.

Ilmatieteen laitos antoi lauantai-iltapäivänä varoituksen äärimmäisen huonosta ajokelistä Uudellemaalle. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun voimassa oli viime marraskuussa käyttöön otetun neliportaisen ajokeliluokituksen korkein vaarataso.

Äärimmäisen huono ajokeli tarkoittaa, että liikenteessä ennustetaan olevan suuria häiriöitä ja liikenneyhteydet saattavat olla kokonaan poikki. Onnettomuusriski arvioidaan huomattavaksi.

Huolta liikenteen turvallisuudesta herätti sankka lumentulo yhdistettynä suhteellisen voimakkaaseen tuuleen.

”Tällainen yhdistelmä ei ole Uudellamaalla mitenkään jokavuotista. Ei varoitusta kovin kevyin perusteluin laiteta”, sanoo Siiskonen.

Laajoilta ja vakavilta onnettomuuksilta kuitenkin vältyttiin viikonloppuna.

”Pahin lumipyry tuli onneksi hiljaiseen aikaan viikosta eikä osunut esimerkiksi arjen aamuruuhkaan, se itsessään vähentää onnettomuuksia. Ihmiset olivat myös reagoineet varoitukseen ja jääneet kotiin, silloin varoitus on toiminut”, arvioi ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle.

Valtteri-myrskyn tuulet puhalsivat merialueilla ylimmillään lähes 27 metriä sekunnissa.

Kovimmat tuulenpuuskat maa-alueilla mitattiin Etelä-Suomen rannikkoalueilla. Espoossa mitattiin lauantai-iltana puuskatuulta yli 20 metriä sekunnissa.

Tuulien osalta Valtteri-myrsky ei ollut läheskään niin ankara kuin aiemmin tuhoja aiheuttaneet, myös voimakkaista matalapaineista syntyneet talvimyrskyt Aapeli ja Tapani.

Joulukuussa vuonna 2011 Tapani-myrskyssä mitattiin Etelä-Suomen maa-alueilla korkeimmillaan puuskatuulta 30 metriä sekunnissa. Tuulen tuhovoimaa edesauttoi se, että maa oli lumeton.

Vuoden 2019 tammikuussa pohjoisella Itämerellä riehunut Aapeli-myrsky aiheutti suurimmat tuhonsa Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla. Metsätuhojen arvioitiin Pohjanmaalla olevan noin 3,5 miljoonan euron suuruiset.

Tuolloin mitattiin Suomen merialueiden keskimääräisen tuulennopeuden ennätys 32,5 metriä sekunnissa. Puuskissa tuulet olivat merialueilla jopa 41 metriä sekunnissa.

Asukkaat kolasivat talonsa pihaa lumimyrskyn jälkeen sunnuntaina Kalliossa.

Maanantaina lähes koko maassa on vähintään kymmensenttinen lumipeite. Ilmatieteen laitoksen mukaan Valtteri-myrskyn tuulet ovat kinostaneet lunta.

Ohuimmillaan lumi on Varsinais-Suomessa, ja suurinta lumensyvyys on käsivarren Lapissa, jossa lunta on Kilpisjärven mittauspisteellä lähes metrin.

Lunta on nyt Suomen etelä- ja keskiosissa tavanomaista huomattavasti enemmän, kun lumensyvyyttä verrataan pitkän aikavälin tammikuun keskiarvoihin.

