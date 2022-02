Entistä useampi raskaana oleva on ottanut koronarokotteen, arvioi synnytyslääkäri Outi Äyräs. Tehohoitoon joutuneet äidit ovat hänen mukaansa joutuneet olemaan jopa viikkoja erossa vastasyntyneestään.

THL on suositellut koronarokotuksia raskaana oleville elokuusta lähtien, mutta Suomessa ei ole ajantasaista seurantaa raskaana olevien rokotuskattavuudesta.

Nurmijärveläinen sairaanhoitaja Sonja odottaa jo toista lastaan koronapandemian aikana. Esikoinen syntyi viime helmikuussa, ja toinen raskaus on edennyt yhdeksännelle raskausviikolle.

30-vuotias Sonja ei ole ottanut koronarokotteita, vaikka tietää raskauden lisäävän vakavan koronataudin riskiä.

”Ajattelen, että riski on kohtuullisen pieni”, hän sanoo.

Vakavan koronataudin sijaan hän pelkää rokotteiden aiheuttavan haittaa sikiölle tai imetettävälle vauvalle, vaikka rokotteet on tutkimuksissa ja käytännössä todettu turvallisiksi.

Sonja ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Moni raskaana oleva pelkää rokotteiden ottamista, ja raskaana olevien rokotuskattavuus on jäänyt useissa maissa jälkeen muusta väestöstä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut raskaana oleville koronarokotuksia elokuusta lähtien. Suomessa ei ole ajantasaista seurantaa raskaana olevien rokotuskattavuudesta vaan tilastot valmistuvat vasta myöhemmin.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Outi Äyräs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) arvioi silti, että Sonjan kaltaiset odottajat ovat jo jääneet vähemmistöön.

”Joulukuusta alkaen olen kohdannut entistä harvemmin potilaita, jotka eivät ole ottaneet rokotuksia.”

Aiemmin syksyllä noin puolet vastaanotolla käyneistä potilaista saattoi olla rokottamattomia. Nyt heitä on enää yksi tai kaksi päivässä, joinain päivinä ei yhtään.

” Tuoreessa katsauksessa todetaan vakavan koronataudin iskevän lähes yksinomaan rokottamattomiin raskaana oleviin naisiin.

Äyräs arvioi joulukuussa THL:n ja Husin alustavien tietojen pohjalta, että Uudenmaan alueella olisi tuolloin ollut rokotettuja noin 60 prosenttia raskaana olevista. Luku oli noin 20 prosenttiyksikköä pienempi kuin 18–44-vuotiailla keskimäärin.

Tieto julkaistiin The Lancet -tiedejulkaisun tuoreessa katsauksessa, jossa todetaan vakavan koronataudin iskevän lähes yksinomaan rokottamattomiin raskaana oleviin naisiin. Myös muut eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että rokotukset pienentävät sekä äidin että lapsen riskit lähes olemattomiin.

Äyräs on nähnyt tämän myös omassa työssään Naistenklinikalla. Heinäkuusta alkaen Husin alueella on päätynyt teho-osastolle kahdeksan raskaana ollutta naista. He olivat kaikki rokottamattomia.

Tilastollinen näyttö raskaana olevien suuremmasta riskistä sairastua vakavasti on vahvaa ja näkyy Äyrään mukaan myös Suomessa, vaikka tapausmäärät ovat olleet pieniä.

Tyypillisessä tehohoitoon päätyvässä tapauksessa koronatartunnan saaneen äidin hengitys vaikeutuu niin paljon, että lapsi joudutaan synnyttämään sektiolla, Äyräs kertoo. Sen jälkeen äiti joutuu tehohoitoon hankalan hengitysvajauksen vuoksi ja lapsi mahdollisen keskosuuden takia.

Äidin toipuminen on joissakin tapauksissa kestänyt niin pitkään, että äiti ja vauva ovat olleet viikkoja erossa toisistaan, Äyräs sanoo.

”En halua pelotella, mutta rokotteella voi välttää tällaiset tapahtumat, jotka tuskin osuvat omalle kohdalle mutta aina jollekulle osuvat.”

Tämän kaiken Äyräs kertoo vastaanotolla käyvilleen rokottamattomille odottajille mutta korostaa myös, että rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Sairaanhoitajana Sonja tietää riskit. Hän aikoo silti jättää rokotukset ottamatta – siitäkin huolimatta, että joutui vaihtamaan työtehtäviä, kun helmikuun alussa tuli voimaan hoitohenkilökunnan rokotusvelvoite.

Koronaviruksen kannalta riskialttein aika eli loppuraskaus osuu Sonjan raskaudessa kesään. Silloin tautitilanne on toivottavasti jo parempi, hän ajattelee.

”Toki tässä on vain huonoja vaihtoehtoja. En halua koronaa enkä rokotteita. Jätän silti mieluummin sattuman varaan, tuleeko tauti vai ei, kuin otan rokotteet.”

Sonja myös luottaa siihen, että Suomessa hän saa tarvittaessa tehohoitoa.

” Koronatartunnan saaneiden synnytykset hoidetaan muuten normaalisti, mutta potilas on eristetty ja henkilökunnalla on suojavarusteet.

Raskaana olevien koronavirustartunnat ovat lisääntyneet selvästi omikronmuunnoksen seurauksena, Outi Äyräs kertoo. Suurin osa sairastaa kotona ja toipuu hyvin.

”Mutta koska määrä on niin suuri, joukossa on myös koko ajan vaikeita tapauksia.”

Koronatartunnan saaneiden synnytyksistä on tullut Husin sairaaloissa rutiinia. Äyrään mukaan ne hoidetaan muuten normaalisti mutta potilas on eristetty ja henkilökunnalla on suojavarusteet.

”Suojavaatteet ovat aikamoinen avaruuspuku, joten inhimillisyyttä jää ehkä vähän pois.”

Isä tai muu tukihenkilö pääsee mukaan synnytykseen, kunhan on itse terveenä.

THL:n ylilääkärin Hanna Nohynekin mukaan Suomessa ei ole yhtä vahvaa raskaana olevien rokotusperinnettä kuin joissakin muissa länsimaissa. Esimerkiksi vain neljännes raskaana olevista ottaa influenssarokotteen.

”Maissa, joissa on ollut imeväisiä sairaalaan vieneitä hinkuyskäepidemioita, on paremmin ymmärretty, että raskauden aikainen rokottaminen ei suojaa pelkästään äitiä vaan myös syntyvää lasta”, Nohynek sanoo.

”Siitä voisi olla hyvä puhua enemmän neuvolaväen kanssa.”

Sonja soitti neuvolaan rokotteista oma-aloitteisesti. Hän olisi halunnut neuvolan kirjoittavan hänelle töihin todistuksen siitä, ettei koronarokotetta voida edellyttää ottamaan raskauden ensimmäisellä kolmanneksella.

”Neuvolastani sanottiin, että he noudattavat THL:n suositusta eivätkä ota muuta kantaa.”

Husin Äyräs sanoo neuvoloilla olevan keskeinen rooli siinä, että raskaana olevat saavat oikeaa tietoa rokotteista.

”Raskaana olevat haluavat keskustella asiasta ja kysyä juuri heitä askarruttavista asioista.”

Hän on ollut mukana kouluttamassa Uudenmaan neuvoloiden työntekijöitä ja tekemässä koronarokotuksista kertovaa tiedotetta, jonka neuvolat jakavat odottajille ensimmäisessä ultraäänitutkimuksessa. Se on käännetty seitsemälle kielelle.

Sonjan toisen raskauden ensimmäinen neuvolakäynti oli tällä viikolla.

”Rokotteita ei otettu millään tavalla puheeksi.”