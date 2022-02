Toisin kuin 1. helmikuuta sivulla A 21 kirjoitettiin, Rastilan nimi on ollut alkujaan asussa Rasbölle ja Rasbölleby. Pohjana on ollut talonnimi Rasböle. Nimistöntutkijoiden mukaan ras juontuu sanaan rås, jolla on tarkoitettu soista paikkaa tai tulva-aikoina on veden vallassa olevaa paikkaa. T-kirjain Rastbölen nimen keskellä vakiintui käyttöön 1800-luvulla.