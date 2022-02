Aarnion murhajuttu näytti ensin paljastavan huumepoliisin likaisen pelin, mutta pala palalta se typistyi vain yhdeksi Aarnion tekemisiä käsitteleväksi poliisirikosjutuksi, kirjoittavat HS:n oikeustoimittajat Susanna Reinboth ja Mikko Gustafsson.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion massiivinen rikosvyyhti alkaa lähestyä loppuaan, kun Helsingin hovioikeus kertoi perjantaina näkemyksensä Aarnion murhasyytteestä.

Oikeudenkäynnissä oli kyse siitä, laiminlöikö Aarnio tietoisesti alamaailman palkkamurhan estämisen vuonna 2003 ja oliko teko murhatuomion arvoinen. Hovioikeus päätyi siihen tulokseen, ettei Aarniolla ollut erityistä oikeudellista velvollisuutta estää murhaa, vaikka hän tiesi juonesta etukäteen.

Aarniolla ei ollut tietoa, että uhri olisi välittömässä hengenvaarassa, oikeus katsoi. Hänen ei näytetty tienneen, missä ja milloin tai miten murhan piti tapahtua.

Murhajuttu on todennäköisesti viimeinen suuri oikeudenkäynti Jari Aarnion massiivisessa rikosvyyhdissä, jonka selvittely on jatkunut eri tavoin laskettuna 10–15 vuotta.

Jari Aarnio palkittiin vuonna 1987 vuoden poliisina. Helsingin huumepoliisin johtoon hän siirtyi vuonna 1999.

Jo pitkään osa ihmisistä on kysellyt, miksi Aarnion tekemisten pöyhimiseen on tuhlattu valtion varoja vielä ensimmäisen pitkän tuomion jälkeen. Yksinkertainen vastaus on, että viranomaisten täytyy lain mukaan selvittää epäillyt rikokset, erityisesti vakavat.

Lisäksi murhajutulla on ollut oma tärkeä merkityksensä kokonaisuudessa, jossa poliisi, syyttäjät ja tuomioistuimet ovat tutkineet ehkä Suomen historian pysäyttävintä korruptiotapausta.

Aarnion kujanjuoksu käynnistyi vuonna 2007 suutariksi tussahtaneella virkarikostutkinnalla, mutta sitä seuranneet rikosjutut voi jaotella niiden merkityksen perusteella kolmeen osaan.

Huume- ja virkarikosjutussa tutkittiin, oliko Helsingin huumepoliisin johdossa – Suomen rikostiedustelun avainpaikalla – toiminut kovan luokan huumerikollinen. Oikeus totesi, että näin todella oli. Se tuomitsi Aarnion muun muassa virka-, huume- ja lahjus­rikoksista enimmäisrangaistukseen, 13 vuoden vankeuteen.

Erikoisena piirteenä Aarnion huumejutussa oli se, että hänen alaisensa olivat valmiita valehtelemaan Aarnion toiminnasta jopa todistajina. Tästä syystä kaksi alaista on päätynyt itse rikossyytteeseen, mutta tuota juttua ei ole vielä käsitelty käräjillä.

Huume- ja virkarikosjutun jälkeen oikeudessa käsiteltiin korkean poliisijohdon juttua, joka muodostaa kertomuksen toisen osan. Siitä avautui näkymä Helsingin poliisin rakenteelliseen korruptioon, joka mahdollisti Aarnion toiminnan.

Jutussa kävi ilmi, että Aarnion johtama huumepoliisi oli tuhonnut alamaailman lähteiden nimet Helsingin poliisin tietolähderekisteristä ja jättänyt lähteet laittomasti rekisteröimättä vuosien ajan. Poliisit Aarnion ylä- ja alapuolella eivät reagoineet huolestuttaviin tietoihin eivätkä täyttäneet omaa tonttiaan tieto­lähde­toiminnassa.

Jari Aarnion johtaman yksikön epäselvä tietolähdetoiminta veti syytettyjen penkille myös Helsingin silloisen poliisikomentajan Jukka Riikosen (vas.), poliisiylijohtaja Mikko Paateron (kesk.) ja Helsingin nykyisen poliisipäällikön Lasse Aapion (oik.). Aarnio ja Riikonen saivat sakkoja, mutta Paateron ja Aapion syytteet hylättiin.

Jari Aarnion alainen Petri Rainiala sai virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkoja Helsingin huumepoliisin tietolähdetoimintaa koskevassa oikeudenkäynnissä.

Jutussa tuomittiin Aarnion lisäksi hänen alaisensa Petri Rainiala virkavelvollisuuden rikkomisesta ja eläkkeelle jäänyt poliisikomentaja Jukka Riikonen tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kolmas ja viimeinen kokonaisuus on ruotsinturkkilaisen rikollisen Volkan Ünsalin murha. Sen seurauksena on tuomittu jo 2000-luvun alkupuolella neljä miestä, mutta uudella kierroksella selvittelyssä olivat Aarnion ja entisen rikollispomon Keijo Vilhusen mahdolliset roolit rikollisen salajuonen kulisseissa.

Ünsalin uusi murhatutkinta näytti ensin räjäyttävän suureen tietoisuuteen Helsingin huumepoliisin synkimmän puolen. Muiden muassa oikeustoimittajille oli tihkunut poliisista ja alamaailmasta jo vuosien ajan tietoa siitä, kuinka kyseenalaisia keinoja yksikössä käytettiin alamaailman hallitsemisessa.

Useat tahot ovat kertoneet, että huumepoliisi esimerkiksi suojasi tietolähteitään rikosepäilyiltä ja vaaransi tietoisesti alamaailman miesten henkiä vihjailemalla rikollisille, että joku toinen rikollinen olisi poliisin tietolähde.

Helsingin huumepoliisin toiminta on näyttänyt yhdeltä suomalaisen oikeusvaltion viime vuosikymmenien synkimmistä luvuista, mutta iso osa siihen mahdollisesti liittyvistä poliisirikoksista on jo vanhentunut.

Poikkeuksen muodosti henkirikosepäily eli Ünsalin murha vuodelta 2003.

Vielä esitutkintavaiheessa epäiltiin, että Aarnion tietoja olisi tullut murhan jälkeen myös hänen alaistensa tietoon. Yksi heistä oli rikosylikonstaapeli Kari Kauppi, joka oli kierrossa Helsingin murharyhmässä.

Epäilynä oli, että Kauppi olisi soittanut palkkamurhan jälkeen puhelinkopista murharyhmälle vihjepuhelun teosta ja katsonut vierestä, kun kollegat eivät saaneet soittajaa selville.

Jari Aarnio on ollut huume- ja virkarikosjutun tutkinta- ja vankeusvankina Vantaan ja Helsingin vankiloissa.

Kaupin mahdollisen virkarikoksen syyteoikeus ehti kuitenkin vanhentua ennen oikeudenkäyntiä. Helsingin käräjäoikeus myös katsoi tuomiossaan joulukuussa 2020, ettei se voinut varmistua alaisesta vihjepuhelun soittajana. Nyt myös hovioikeus tuli samaan tulokseen.

Aarnion murhaa koskevien ennakkotietojen epäiltiin lisäksi tulleen jälkikäteen myös poliisijohdon virkarikosjutussa tuomitun Petri Rainialan tietoon, mutta syyttäjä päätti jättää syyttämättä Rainialaa jo ennen oikeudenkäyntiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvanen (oik.) kätteli Jari Aarniota (vas.) Helsingin käräjäoikeudessa 15. helmikuuta 2016. Kari Tolvasta kuultiin Jari Aarnion huume- ja virkarikosoikeudenkäynnissä todistajana.

Hämäriksi tai vaille merkitystä jäivät myös esitutkinnan viitteet siitä, että väki­valta­rikos­yksikön silloinen rikosylikomisario ja nykyinen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok) olisi halunnut katkaista oudon vihjesoiton tutkinnan ja ollut tekemisissä murha-asunnon oikean vuokralaisen kanssa jo ennen murhaa.

Tolvasta ei ole missään vaiheessa epäilty tai syytetty rikoksesta asiassa.

Ünsalin murhajutusta ei siis tullut uutta Helsingin poliisia ravistelevaa skandaalia, koska Aarnion alaisten tai kollegoiden osuudesta poliisin likaisessa pelissä ei löytynyt näyttöä. Hovioikeusvaiheeseen saavuttaessa murhajuttu oli typistynyt taas yhdeksi uudeksi Aarnion toimintaa ruotivaksi oikeudenkäynniksi.

Käräjä- ja hovioikeus olivat yhtä mieltä siitä, että Aarnio oli saanut Keijo Vilhuselta kuukausia ennen murhaa tiedon salahankkeesta. Hän oli saanut jo tuolloin tietää yhden murhaajan osallisuudesta asiaan, oikeus katsoi.

Kuukausien kuluessa Vilhunen piti Aarniota ajan tasalla murhajuonen edistymisestä. Hovioikeuden mukaan Aarniolla ei kuitenkaan ollut niin yksityiskohtaista tietoa, että hänen olisi pitänyt ymmärtää henkirikosuhan olevan välitön.

Välitöntä vaaraa Aarnion olisi pitänyt torjua poliisilain perusteella kuten muidenkin poliisien. Sen sijaan yleisluontoista henkirikosuhkaa Aarniolla ei ollut lain tai muidenkaan säännösten perusteella velvollisuutta torjua. Siksi häntä ei voitu tuomita.

Hovioikeus ei löytänyt Aarnion toiminnasta niin paljon näyttöä kuin käräjäoikeus oli löytänyt. Pöydällä on siis nyt kasa irtonaisia palasia, joista ei hovioikeuden mukaan muodostu selkeää kuvaa.

Tuore tuomio antaa yhden näkymän Jari Aarnion tekemisistä Volkan Ünsalin murhajutun aikaan. Sen sijaan tuomio – tai kovin moni muukaan Aarniota koskeva tuomio – ei ole pystynyt paljastamaan, millaisilla keinoilla Helsingin huumepoliisi yritti pitää kurissa Suomen alamaailmaa viimeistään 1990-luvulta saakka.

Edelleen on hämärän peitossa, milloin Aarnio alkoi tehdä rikoksia omaksi hyödykseen ja mitä kaikkea hän on vuosien varrella ehtinyt tehdä.

Viitteitä on siitä, että Aarniolla oli kovan luokan rikollisten kanssa epäselvää yhteistyötä jo 1990-luvun loppupuolella. Vuosien ajan hän kuitenkin pystyi torjumaan kaikki epäilyt hyökkäämällä kohti kollegoita ja muita tahoja, jotka esittivät kiusallisia kysymyksiä.

Aarniolle myös virtasi rahaa jostain pimeästä lähteestä koko sen ajan, joka tutkinnassa pystyttiin selvittämään – siis kymmenen vuoden ajan vuodesta 2003. Tästä hämärästä tulovirrasta hasistynnyrijuttu selitti vain pari viimeistä vuotta.

Varmaa on, että moni on maksanut kalliisti Aarnion toiminnasta. Esimerkiksi useat Aarnion omat alaiset ovat saaneet potkut, kun he ovat pyrkineet suojaamaan entistä päällikköään.

Eri Aarnio-juttujen oikeudenkäynti- ja esitutkinta-aineistot ovat tuottaneet huumepoliisin kyseenalaisesta toimintatyylistä uskomattoman määrän tietoa ja erilaisia vihjeitä.

Korkeinta poliisijohtoa oli Helsingin käräjäoikeudessa syytteessä valvontarikkomuksesta, joka koski Jari Aarnion (kuvassa) toimintaa. Kuva lokakuulta 2018.

Oikeudenkäyntien seurauksena alamaailman miesten kielenkannat ovat alkaneet höllentyä, ja lisätietoa on tullut jossain määrin myös poliiseilta. Tapahtumien dramaattisuuteen nähden Aarnion alaiset ovat kuitenkin olleet hämmentävän hiljaa.

Myös tämä voi viitata siihen, ettei kaikkien alaistenkaan toiminta kestä päivänvaloa.

Uutta suurta oikeudenkäyntiä Aarnion johtamasta huumepoliisista tuskin enää nähdään. Samalla Helsingin huumepoliisin synkimmät salaisuudet saattavat jäädä ikuiseksi mysteeriksi.