Asiantuntijat ehdottavat terveydenhuollon kapasiteetin parantamiseksi muun muassa työntekijöiden kouluttamista useisiin tehtäviin ja varasairaalaa, joka muuttaa toimintaansa tarvittaessa.

Omikronepidemian huippu Etelä-Suomessa näyttäisi olevan ohi, ja sairaaloiden potilasmäärä pienenee. Tulevaisuudessa kontaktien lisääntyminen, immuniteetin hiipuminen ja uudet muunnokset voivat silti tuoda tautiaaltoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtajat Markku Tervahauta ja Mika Salminen kirjoittivat keskiviikkona HS:n Vieraskynä-palstalla, että arkea haittaaviin ja perusoikeuksia kaventaviin rajoituksiin pitäisi turvautua vain hätätapauksessa. Jotta niitä ei enää tarvittaisi, terveydenhuollon kantokykyä pitäisi vahvistaa.

Suomessa sairaalakapasiteetti on uhannut ylittyä paljon vähäisemmillä potilasmäärillä kuin moni Euroopan maa on hoitanut väkeä asukaslukuunsa suhteutettuna. Syy on siinä, että Suomessa sairaala- ja tehohoitopaikkoja on Euroopan mittapuulla vähän.

THL on muistuttanut terveydenhuollon vahvistamisen tarpeellisuudesta lausunnoissaan viime vuoden loppupuolelta lähtien. Uusi tauti on lisä entiseen tautitaakkaan, eikä muitakaan vaivoja pitäisi jättää hoitamatta niin että hoitovelka paisuu.

Miten kantokykyä sitten voitaisiin parantaa? HS kysyi tätä kolmelta asiantuntijalta: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) valmiusyksikön lääkintäpäälliköltä Eero Hirvensalolta, Suomen tehohoitoa koordinoivan toimiston johtajalta Matti Reinikaiselta sekä terveyden­huolto­tutkimuksen professorilta Ilmo Keskimäeltä.

Hirvensalo sanoo, että julkinen terveydenhuolto oli jo ennen pandemiaa sillä rajalla, pysyvätkö hoitojonot hallinnassa. Uudelle laajasti leviävälle taudille ei ole laskettu lainkaan kapasiteettia.

Uusien aaltojen varalta pitäisi nyt luoda jonkinlainen tuotantoylimäärä tai mekanismi, jolla kapasiteetti on nopeasti laajennettavissa, Hirvensalo sanoo.

Eero Hirvensalo on vastannut koronakriisin aikana Husissa koronapotilaiden sijoittelusta ja henkilöstöresurssien riittävyydestä.

Kun omikronaalto ruuhkautti sairaalat pääkaupunkiseudulla, Hirvensalon mukaan saatiin ratkaisevan tärkeä apu koronapotilaita varten avatusta Herttoniemen sairaalasta, joka pantiin pystyyn kuntien yhteistyöllä.

Herttoniemen avulla on voitu purkaa ruuhkaa perusterveydenhuollon osastoilta ja siirtää potilaita jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta. Näin vapautuu tilaa uusille vakavasti sairaille potilaille. Sairaala jatkaa näillä näkymin ainakin maaliskuuhun asti.

Hirvensalon mielestä Husissa voitaisiin harkita, että äkilliseen potilasmäärien kasvuun varauduttaisiin tulevaisuudessa ottamalla uudenlaiseen valmiuskäyttöön jokin sopiva tila, esimerkiksi keväällä 2023 vapautuva osa Töölön sairaalasta. Nykyiset toiminnot muuttavat Töölön sairaalasta Meilahteen uuteen Siltasairaalaan.

Uudenlainen valmiussairaala voisi rauhallisina aikoina purkaa leikkausjonoja ja toimia väistötilana sekä kriisin sattuessa hoitaa välitöntä apua tarvitsevia potilaita, kuten koronatapauksia.

Pandemian aikana terveydenhuollossa on pelätty etenkin tehohoitopaikkojen loppumista.

Hus päätti loppuvuodesta kasvattaa paikkojen määrää sairaaloissaan noin 15:llä ensi vuoteen mennessä. Ongelmana on kuitenkin pula tehohoidon osaavasta henkilökunnasta.

Pulaa helpottaisi Hirvensalon ja muidenkin haastateltujen asiantuntijoiden mielestä leikkausosastojen henkilökunnan kouluttaminen myös tehohoidon tehtäviin.

Tehohoidon koordinoivan toimiston johtaja, Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen arvioi, että täydennyskoulutus on mahdollista ja hyödyllistä.

Useisiin tehtäviin koulutettuja superosaajia pitäisi Reinikaisen mielestä arvostaa palkanlisällä. He toisivat myös normaaliaikoina lisää joustavuutta osastojen toimintaan.

Reinikaisella on tästä kokemusta. Sikainfluenssan uhatessa vuonna 2009 Pohjois-Karjalan keskussairaalassa koulutettiin onnistuneesti heräämön sairaanhoitajia tehohoidon tehtäviin ja päinvastoin.

Matti Reinikainen

Pitkittyvässä kriisissä työntekijöiden liikuttelu paikasta toiseen on silti Reinikaisen mielestä hölmöläisten peiton jatkamista. Kun hoitajat siirtyvät teholle, leikkaus­potilaat jäävät hoitamatta ja hoitovelka paisuu.

Toisaalta ei ole järkevää palkata varmuuden varalta väkeä, joka olisi muutoin tyhjän panttina.

Reserviä voitaisiin Reinikaisen mielestä luoda kestävästi lisäämällä kaikkien täydennys­koulutusta. Nytkin henkilöstölle tarjotaan esimerkiksi elvytyskoulutusta, mutta työntekijöiden on vaikea irrottautua tehtävistään kurssin ajaksi.

Henkilökunta voitaisiin mitoittaa siten, että koulutuksessa olisi koko ajan tietty prosenttiosuus henkilöstöstä. Pahoina päivinä tämä lisäresurssi toisi monipuolista, osaavaa lisävoimaa kaikenlaisiin tehtäviin.

Ylivoimaisesti suurin ongelma kantokyvyn kannalta on tällä hetkellä se, ettei osaavaa hoitohenkilökuntaa löydy kaikkiin auki oleviin paikkoihin.

Koronapotilaiden määrä Hus-alueella pienenee, joten Hirvensalon mukaan sairaalat pystyisivät jo hoitamaan paremmin kiireettömiäkin potilaita, elleivät ne olisi ajautuneet pahaan henkilöstöpulaan.

”Jos saataisiin kaikki vakanssit täyteen, ei olisi ongelma toteuttaa myös elektiivistä [suunniteltua, kiireetöntä] toimintaa. Fataaleinta on, että meillä ei ole tarpeeksi henkilöstöä.”

Vajetta oli jo ennen korona-aikaa. Pandemia on pahentanut sitä ja johtanut käytännössä sairaanhoidon kapasiteetin heikkenemiseen entisestään.

” Työpaikoilla on ratkaistava esiin tulleet johtamisongelmat, Hirvensalo sanoo.

”Alkuvaiheessa satsattiin jäljitykseen ja testaukseen, sitten rokotuksiin. Henkilökunnan annettiin vapaasti hakeutua näihin tehtäviin. Raskaasta hoitotyöstä menetettiin paljon työntekijöitä sekä erikois­sairaan­hoidossa että perus­terveyden­huollossa. Tämä kärjisti henkilöstöpulaa ja heikensi toimintakykyämme”, Hirvensalo sanoo.

Samalla ruuhkautuminen, työn raskaus ja kriisin kesto ovat väsyttäneet työntekijät ja saaneet monet jättämään hoitotyön.

Hirvensalon mukaan kaikkein tärkeintä kantokyvyn vahvistamista olisivat työntekijöiden saaminen takaisin sairaaloihin ja terveysasemille sekä heistä huolehtiminen. Palkkaneuvottelut ovat työmarkkinakysymys, mutta työpaikoilla on ratkaistava esiin tulleet johtamisongelmat, Hirvensalo sanoo.

Työnantajalta tarvitaan hyvää joustovalmiutta työvuorojen suunnittelussa, hengen luomista sekä arvostuksen osoittamista osaaville ja potilaan parhaaseen keskittyville työntekijöille ja ryhmille.

Tampereen yliopiston professori ja THL:n tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki on tutkinut terveydenhuoltojärjestelmää ja nyt myös terveydenhuollon resilienssiä eli kriisinkestävyyttä korona-aikana.

Keskimäki sanoo, että johtamisen ja osaamisen kehittämisellä saataisiin aikaan enemmän kuin pääluvun tai paikkojen mekaanisella lisäämisellä.

Ilmo Keskimäki

Jos valmiutta yritetään lisätä mutta samalla pidetään kiinni vanhoista rakenteista, hoitoalalle tarvitaan paljon lisää ihmisiä. Niukka resurssi eli hoitoalan ammattilaiset ovat Suomessa tehottomassa käytössä, Keskimäki sanoo.

”Heitä syö työterveyshuolto, jossa hoidetaan suurella joukolla keskimääräistä terveempiä ihmisiä.”

Keskimäen mukaan muissa maissa ei ole samanlaista järjestelmää.

Iso kysymys on raha.

Laissa on säädetty uusille hyvinvointialueille valmius- ja varautumisvelvoitteita. Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi sanoi aiemmin HS:n haastattelussa, ettei sote-alueille varattu raha riitä pandemian jälkien korjaamiseen eikä uusiin varautumiseen.

Valtiovallan pitäisi osoittaa erillinen budjetti valmiuteen, Matti Reinikainen sanoo.

Ilmo Keskimäki huomauttaa, ettei pelkkä raha ratkaise ongelmia. Tarvitaan hyvä, portaittain etenevä suunnitelma, jotta rahalla varmasti saadaan lisää työntekijöitä.

Tehtävää vaikeuttavat vaikuttajien erilaiset intohimot.

”Jotkut haluavat kasvattaa palkkoja, toiset ostoja yksityiseltä sektorilta. Saattaa tulla palkkainflaatio, tai rahat kulutetaan vuokratyövoimaan”, Keskimäki varoittaa.

Hänen mielestään suunnitelmia pitäisi tehdä valtakunnallisesti, etenkin kun sote-uudistus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle mahdollisuuden ohjata hyvinvointialueiden investointeja ja toiminnan järjestämistä.

”Tuskin ongelmaa kannattaa kaikilla alueilla erikseen ratkoa”, Keskimäki sanoo.

”Toivon mukaan asia on listalla, kun ministeriössä aletaan kriisin jälkeen miettiä, mitä korjaavia liikkeitä tarvitaan.”