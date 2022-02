Hus-alueella omikrontartunnan on saanut arviolta jo joka kolmas – Onko aiemmin saadusta korona­tartunnasta mitään hyötyä, kun virus jatkaa muuntumista?

Väestön puolustusvasteen tehoon vaikuttaa myös se, mihin suuntaan koronavirus seuraavaksi muuntuu.

Hus-alueella viikoittain tehtyjen koronaviruksen pcr-testien määrä on vähentynyt muutaman viikon takaisista lukemista. Taustalla ovat kiristyneet testikriteerit. Kotitestissä saatua positiivista tulosta ei rutiininomaisesti ohjeisteta käytävän varmistamassa virallisessa testissä.

Arviolta joka kolmas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) asukas on jo saanut omikronmuunnoksen aiheuttaman koronatartunnan, kertoi infektioylilääkäri Asko Järvinen HS:lle perjantaina.

Omikronmuunnos on tartuttanut niin kolmesti rokotettuja kuin koronataudin aiemmin sairastaneita, ja se tuskin jää viimeiseksi koronaviruksen variantiksi.

Onko aiemmin sairastetusta koronataudista mitään hyötyä uusia koronaviruksen variantteja tai edes omikronmuunnoksen alavariantteja vastaan?

”Omikron on pystynyt aiheuttamaan tartuntoja myös rokotetuilla, mutta rokotteidenkin suoja vakavaa tautia vastaan on edelleen hyvä. Samoin aiemmin sairastettu infektio ei välttämättä suojaa tartunnoilta omikronia tai muuntuvia koronaviruksia vastaan, mutta se suojaa todennäköisesti hyvin uudelta vakavalta taudilta”, sanoo tutkimuspäällikkö Merit Melin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Esimerkiksi denguevirus saattaa toisella kerralla aiheuttaa ensimmäistä tartuntaa vakavamman taudinkuvan.

Näin voi tapahtua, kun aiemmin sairastettua denguevirusta vastaan muodostuneet vasta-aineet eivät pysty neutraloimaan toisentyyppistä dengueviruksen muotoa, mutta ristireagoivat vasta-aineet voivat edistää viruksen pääsemistä soluihin ja leviämistä elimistössä.

Melinin mukaan koronaviruksen kohdalla vastaavaa ei ole odotettavissa, sillä koronavirus ei käytä vasta-aineita soluun sisään pääsemiseen.

Rokotuksista syntyy elimistöön erilainen puolustusvaste kuin taudin sairastamisen seurauksena.

Suomessa käytössä olevat rna-rokotteet tuottavat vasteen koronaviruksen piikkiproteiinille, jonka avulla virus kiinnittyy ihmissoluun.

Jos ihminen saa koronavirustartunnan, elimistö muodostaa immuniteettia piikkiproteiinin lisäksi muille viruksen osille. Kun virus muuntuu ajan myötä, muutoksia tapahtuu enemmän viruksen piikkiproteiinissa kuin viruksen muissa osissa.

”Nyt suojan kesto on vaikuttanut rokotteilla aiempaa lyhyemmältä, koska virus on jatkanut muuntumista. Ihmiskehon vasta-aineet eivät tunnista kuin osan piikkiproteiinista, jonka avulla virus pääsee tarttumaan ihmiseen.”

Koronavirusta vastaan muodostuu kahdenlaista immuniteettia: soluvälitteistä ja vasta-ainevälitteistä.

Kumpaakin syntyy sekä rokotuksen että sairastetun taudin seurauksena, mutta varsinkin soluvälitteinen immuniteetti voi olla tartunnan seurauksena voimakkaampi kuin rokotteilla aikaan saatu immuniteetti.

Soluvälitteinen immuniteetti on tärkeässä osassa, kun elimistö yrittää poistaa virusta elimistöstä.

Koronavirustartunnan estämisessä olennaisia taas ovat virusta neutraloivat vasta-aineet.

”Kun vasta-aineita on verenkierrossa tai limakalvolla riittävä määrä, tiedetään, että tartunta voi estyä. Mutta vaikka vasta-aineita ei enää olisi mitattavissa, immuniteettia on edelleen jäljellä”, Melin sanoo.

Tämä johtuu niin kutsutuista muistisoluista, jotka voivat reagoida uudelleen pitkän ajan päästä, kun taudinaiheuttaja taas kohdataan.

Koronarajoitusten purkamista on viime päivinä perusteltu sillä, että väestössä on rokotusten ja tartuntojen seurauksena immuniteettia koronavirusta vastaan.

Mutta voidaanko puhua immuniteetista, jos taudin sairastanut tai rokotettu voi edelleen saada tartunnan mistä vain?

Melin täsmentää, että immuniteetilla voidaan asiayhteydestä riippuen tarkoittaa vastustuskykyä vakavaa tautia tai tartuntaa vastaan.

Vaikka monellakaan ei olisi riittävästi vasta-aineita omikrontartunnan estämiseksi, väestössä on yhä kattavasti suojaa vakavaa tautimuotoa vastaan.

”Viime aikoina on uutisoitu siitä, kuinka rokotteiden teho on heikentynyt ja että rokotetuille tulee läpäisyinfektioita. Samalla on hiukan unohtunut, että koko rokotusohjelman alkuperäinen tavoite oli ehkäistä vakavia ja sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia”, Melin sanoo.

THL:n tavoite on tutkia tämän kevään aikana, millainen väestön kokonaisimmuniteetti koronavirukselle on. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia vasta-aineita sairastetusta infektiosta ja rokotussuojasta tutkittavilla on.

”Kun tiedämme rokotuskattavuuden ja näemme, miten suuri osa rokotuksen saaneista on saanut tartunnan, sillä on vaikutusta myös rokotusohjelman suunnitteluun tulevaisuudessa”, Melin sanoo.

Koronatartunnan ja rokotusten yhdistelmänä syntyvää immuniteettia on luonnehdittu hyväksi ja jopa superimmuniteetiksi.

Tartunnan hankkimista ehdoin tahdoin eivät asiantuntijat ole silti suositelleet. Vakavaa tautimuotoa esiintyy edelleen, ja on yksilöllistä, millaisia vasta-ainetasoja taudin sairastamisesta syntyy ja kuinka nopeasti vasta-ainetaso hiipuu.

Maailmalta on varovaista näyttöä siitä, että omikrontartunnan saaneiden vasta-ainetaso ei nouse yhtä paljon kuin deltavariantin saaneilla, kertoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti. Tämä taas lisää uusintatartuntojen riskiä.

”Omikrontapaukset ovat ilmeisesti aiempaa lievempiä, ja tiedetään, että mitä lievempi infektio, sitä lievempi on siitä syntyvä immuunivaste. Oppikirjoista tiedetään, että tällaiset limakalvoinfektiot synnyttävät melko heikosti koko elimistön kattavia pitkäkestoisia vasta-ainereaktioita”, Vapalahti sanoo.

Omikrontartunnan antama suoja tulevia virusvariantteja vastaan riippuu myös siitä, millaisia variantteja virus seuraavaksi kehittää. Nykytilanteelle suotuisaa olisi, että virus jatkaisi muuntumistaan samasta linjasta kuin omikron, jotta viruksen taudinaiheutuskyky ei lisäänny.

”Omikron ja delta ovat muunnoksina mahdollisimman kaukana toisistaan ja ne antavat niukasti ristisuojaa toisiaan vastaan. Sehän nähtiin esimerkiksi jo Etelä-Afrikassa, että nopeasti deltan jälkeen voitiin saada omikrontartunta”, Vapalahti sanoo.