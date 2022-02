Koronarajoitusten purkaminen etenee eritahtisesti. Kuntosalille, saunaan ja useisiin harrastuksiin pääsee jo, mutta kulttuuri­tapahtumissa on edelleen voimassa kävijämäärien rajoituksia. Baarit saavat odottaa aukiolo­aikojensa pidentämistä 14. helmikuuta saakka ja yökerhot maaliskuulle.

Purkutoimista päätettäessä yhtenä työkaluna on käytössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) syyskuussa julkaisema riski­arviointi­taulukko, kansan­omaisemmalta nimeltään ”räkäindeksi”. Taulukon ajatuksena on luokitella tapahtumia niiden tartuttamisvaaran mukaan.

Korkeampi riski määritellään tilaisuuksille, joissa ollaan lähekkäin sisätiloissa, lauletaan tai huudetaan ja joissa ihmisten paikat sekoittuvat. Vastaavasti turvallisempia ovat tapahtumat, joissa turvavälit on helppo pitää, ollaan ulkoilmassa ja omissa seurueissa.

Esimerkiksi sisätiloissa järjestetty massakonsertti ilman istumapaikkoja tai yökerho on taulukossa määritelty erittäin merkittävän riskin paikoiksi. Toisaalta esimerkiksi sisäliikuntatilan riski arvioitiin kohtuulliseksi ja elokuvateatterien vähäiseksi.

Taulukko on saanut myös runsaasti kritiikkiä. Sitä on arvosteltu erityisesti siitä, ettei missään ole kerrottu, kuka taulukon on laatinut ja mihin lähteisiin se perustuu. HS:n toimitukseen tulleissa palautteissa on ihmetelty, perustuuko taulukko lopulta mihinkään.

Edes asiasta tehdyt tietopyynnöt eivät ole tuottaneet tulosta. THL on vastannut yleisluonteisesti sanomalla, että taulukko on laadittu käytännössä niin, että lääketieteen ja epidemiologian asiantuntijat ovat luonnostelleet sen yhteistyönä hyödyntäen suurta joukkoa erilaisia materiaaleja ja eri lähteistä saatuja tietoja.

Valmistelussa ei vastauksen mukaan ole laadittu esimerkiksi muistiota tai kirjallisuusluetteloa tai muuta asiakirjaa, josta esimerkiksi luokittelun pohjana käytetyt tutkimukset kävisivät tarkemmin ilmi.

Vaikka taulukon laatijoiden nimiä ei kerrota, on yksi heistä on THL:n Infektiotautien torjunta ja rokotukset -yksikön päällikkö, ylilääkäri Otto Helve. Hänen mukaansa taulukko on päätöksenteon tueksi tehty työkalu, ei tieteellinen katsaus tai julkaisu.

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoo, ettei räkäindeksissä ole kyse tieteellisestä tutkimuksesta vaan asiantuntija-arviosta.

”Nähdäkseni indeksi vertautuu THL:n antamiin ohjeisiin ja suosituksiin. Ne annetaan aina laitoksen, ei asiantuntijoiden nimissä”, Helve sanoo.

Helven mukaan valmisteluun on osallistunut paljon väkeä, eikä hän itsekään ole ollut mukana kaikissa kokouksissa. Lopullisen vastuun taulukosta kantaa siis THL kollektiivisesti.

Valmisteluvaiheessa taulukkoa on kierrätetty jonkin verran myös laitoksen ulkopuolella, ainakin opetus- ja kulttuuri­ministeriössä (OKM) ja sosiaali- ja terveys­ministeriössä (STM), Helve kertoo.

”Keskeistä oli saada termit kohdilleen niin, että indeksi toimisi tarkoituksen­mukaisesti ministeriöiden alaisten toimintojen alueellisessa päätöksenteossa. Kyse on apuvälineestä päätöksenteon tueksi, joten pyrimme tekemään siitä mahdollisimman käyttökelpoisen.”

Vaikka kyseessä ei ole tieteellinen arvio, Helve kiistää näkemyksen, jonka mukaan se ei perustuisi mihinkään. THL on asiantuntija­organisaatio, hän muistuttaa.

”Kyse on asiantuntija-arviosta, jossa on yhdistetty maailmalta saatuja tutkimustuloksia tietoihin kotimaisista olosuhteista.”

Helve nostaa esimerkiksi israelilaisen tutkimuksen koronaviruksen tarttumisesta kouluissa. Koska koulut ja koulupäivät ovat meillä erilaisia, ei tutkimusta voitu sinällään soveltaa suoraan Suomeen, vaan se täytyy suhteuttaa tietoon suomalaisesta koulusta.

”Tällainen työ ei ole tieteellistä tutkimusta vaan asiantuntija-arviota.”

Ajatus kuulostaa järkeenkäyvältä, eikä taulukon luokittelua ole epidemiologien puolelta juuri kyseenalaistettu.

Silti menettely on tiedon avoimuuden näkökulmasta ongelmallinen. Jos kyseessä on asiantuntija-arvio, pitääkö meidän luottaa arvioon tietämättä, ketkä sen ovat tehneet? Eikö avoimempi linja lisäisi luottamusta?

”En millään tavalla kiistä tätä”, Helve vastaa.

”Tämä on varmasti asia, jota meidän tulisi ihan laitoksen tasolla pohtia.”

Helve itse pitää taulukkoa edelleen käyttökelpoisena apuna päätöksen­tekoon ja toivoo sen tulevan otetuksi huomioon rajoituksia purettaessa.

Hän huomauttaa taulukon olevan edelleen vajaa. Alkuperäiseen ideaan kuului kaksi saraketta, jossa olisi arvioitu myös kunkin sulkutoimen aiheuttamia haittoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

”Minusta myös haittojen arviointi olisi oleellinen osa tällaista työkalua”, Helve toteaa.

Niiden kokoaminen ei kuitenkaan kuulu THL:lle, jonka asiantuntija­osaaminen on taudin hillitsemisessä.

”Valitettavasti näistä ei ainakaan vielä ole otettu muualla koppia.”