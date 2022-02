Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Koronavirus

Influenssakin vie ihmisiä teholle, mutta koronavirus on ollut omaa luokkaansa – HS:n grafiikka näyttää suuren eron tehohoitopäivien määrässä

”Influenssa on aiheuttanut keskimäärin runsaat 700 tehohoitopäivää per vuosi. Viime vuosien koronakuorma on ollut yli kymmenkertainen”, sanoo tehohoidon professori Matti Reinikainen

Koronapotilaiden tehohoidon tarve kääntyi laskuun tammikuun puolenvälin jälkeen.