Äitiyspakkaukset loppuivat vauvabuumin takia jo nyt – tuoreille äideille aletaan jakaa vastuullisempia pakkauksia, joissa on vähemmän tuotteita

Uusia äitiyspakkauksia aletaan nyt jakaa, tiedottaa Kela. Ensimmäiset vuoden 2022 pakkaukset lähetetään tällä viikolla.

Uusia äitiyspakkauksia aletaan aina jakaa vasta, kun edellisen vuoden pakkaukset on jaettu loppuun. Yleensä näin käy vasta myöhemmin keväällä, joten uusia pakkauksia saa nyt poikkeuksellisen aikaisin.

Kelan mukaan syynä on syntyvyyden kasvu. Syntyvyys kääntyi hienoiseen kasvuun vuonna 2020, ja kasvu voimistui viime vuonna.

Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen sisällön joulukuussa niin ikään tavallista aikaisemmin.

Kela on kertonut kiinnittäneensä uudessa äitiyspakkauksessa runsaasti huomiota vastuullisuuteen.

Uudessa pakkauksessa on hieman vähemmän tuotteita kuin edellisessä, sillä laadukkaammat tuotteet maksavat enemmän ja pandemia on nostanut hintoja.

Pakkaukseen kuuluvan kirjan voi nyt tilata myös saamen kielillä. Vuosina 2020 ja 2021 äitiyspakkauksen saaneet voivat tilata sen poikkeuksellisesti myös jälkikäteen.

Muun sisällön lisäksi myös äitiyspakkauksen onnittelukirje on uudistettu. Kirjeessä on kuva, jossa lämpömittarin viereen on koottu vinkit lapsen pukemiseen eri säätiloissa. Lisäksi se sisältää vinkkejä tuotteiden elinkaaren pidentämiseen ja tietoa vanhempainpäivärahoista, jotka uudistuvat tänä vuonna.