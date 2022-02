Selvityshenkilöiden raportti piirtää erityisen huolestuttavan kuvan poliisin tietotekniikasta. Se on niin vanhentunutta, että se uhkaa jo tietoturvaa.

Poliisin menojen kasvu viime vuosina johtuu ennen kaikkea tietotekniikkamenojen ja tilakustannusten kasvusta. Kuilu arvioidun rahantarpeen ja budjetin määrärahojen välillä kasvaa tulevina vuosina edelleen, jos riittämätöntä perusrahoitusta ei saada kuntoon.

Vuoden 2024 kehyspäätöksen ja sisäministeriön menoehdotuksen välillä on jo 90 miljoonan euron ero.

Tähän tulokseen tulivat poliisin määrärahojen käyttöä selvittäneet selvityshenkilöt. Maaneuvos Timo Kietäväinen, professori Lasse Oulasvirta ja professori Roope Uusitalo selvittivät asiaa sisäministeriön ja valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Selvitys julkistettiin keskiviikkona.

Kun esimerkiksi toimitilojen vuokrat on maksettava ajallaan, poliisi joutuu viime kädessä säästämään henkilöstömenoista.

”Poliisien määrä on poliisin taloussuunnittelussa siis jäännöserä, ja samalla se on lähes ainoa erä, joka joustaa käytettävissä olevien resurssien mukaan.”

Selvityksen tarkoituksena oli arvioida, miksi poliisin määrärahat eivät riitä, vaikka ne ovat kasvaneet vuodesta 2017. Viimeksi syyskuussa poliisi uhkasi aloittaa vähentää henkilöstöään 200–250 henkilötyövuodella, jos sen rahoitusta tälle vuodelle ei turvata.

Poliisi sai lisää rahaa ja perui yt-neuvottelut, mutta vastapainoksi haluttiin selvitys siitä, miksi poliisi joutuu vuodesta toiseen paikkailemaan talouttaan lisäbudjeteilla.

Perusongelma on siis budjetoinnissa, selvityksessä arvioidaan.

Sisäministeriö ei ole esittänyt lisärahoitusta poliisin välttämättöminä pitämiin ICT- eli tietotekniikkamenoihin tai vuokrakustannuksiin vaan hakee toistuvasti lisärahoitusta poliisin toiminnan tason turvaamiseen ja poliisien määrän ylläpitoon.

”Käytännössä poliisi siis kattaa poliisimäärän ylläpitoon myönnetyllä lisärahoituksella toimitila- ja ICT-kustannusten kasvua.”

Poliisille myönnetään siten jatkuvasti lisämäärärahoja tarkoitukseen, joka ei ole menojen kasvupaineen syy. Tätä ei selvityshenkilöiden mukaan voi pitää hyvänä budjetointitapana. Se myös tarkoittaa, että lainsäätäjän eli eduskunnan tahto ei toteudu.

”Lainsäätäjän tahto toteutuu huonosti, jos määrärahoja käytetään muihin tarkoituksiin kuin niihin, minkä perusteella määräraha on mitoitettu.”

Selvityksessä ripitetään sisäministeriötä siitä, että lisärahaa on pyydetty väärillä perusteilla.

Esimerkiksi viime vuoden neljännessä lisäbudjetissa sisäministeriö pyysi poliisille 34 miljoonan euron lisämäärärahaa. Vaikka menopaineet johtuvat lähinnä ICT-menojen ja tilakustannusten kasvusta, muistiossa puhuttiin vain poliisien määrästä ja sen sopeuttamistarpeesta.

Budjetoinnin läpinäkyvyyttä pitäisikin selvityksen mukaan lisätä.

Selvityshenkilöt esittävät poliisin toimintamenoihin käyttösuunnitelmaa, jossa olisi neljä luokkaa: henkilöstökulut, tilakustannukset, ICT-kulut sekä ajoneuvot ja muut hankinnat.

”Käyttösuunnitelmamalli sitoisi menot tiukemmin lainsäätäjän tarkoittamiin käyttötarkoituksiin. Läpinäkyvyys kasvaisi, koska esimerkiksi poliisimäärän kasvattamiseen myönnettyä määrärahaa ei voisi allokoida muihin tarkoituksiin.”

Henkilökulujen pitäisi koskea koko henkilöstön määrää, ei vain poliiseja. Tämä mahdollistaisi siviilien rekrytoinnin tehtäviin, joissa poliisikoulutusta ei tarvita ja jotka hoituisivat tehokkaammin siviileiltä.

”Poliisimiesmäärän kiinnittäminen on myös tehnyt mahdottomaksi resurssien joustavan uudelleenallokaation silloinkin, kun suurin resurssitarve olisi esimerkiksi ICT-hankkeissa, kalustohankinnoissa tai toimitilojen kunnossapidossa.”

Selvityshenkilöt tarkastelivat poliisin menoja vuodesta 2010. Ensin määrärahat vähenivät finanssikriisin takia, mutta vuodesta 2017 menot ovat lisääntyneet.

Poliisien määrää on lisätty jonkin verran, mutta asukaslukuun suhteutettuna Suomessa on vähän poliiseja. Eurostatin tilastossa Suomi on Euroopan peränpitäjä: Suomessa on 100 000 asukasta kohti 140 poliisia, kun tilaston seuraavissa maissa eli Islannissa, Tanskassa ja Ruotsissa heitä on lähes 200.

Nopeimmin ovat kasvaneet Poliisihallituksen menot. Tämä johtuu osittain siitä, että jotkin menoerät budjetoidaan nykyisin keskitetysti Poliisihallitukselle.

Poliisihallituksen esikuntayksikkö on lähes tuplaantunut vuosina 2015–2020, mutta se on silti niin pieni, ettei se selitä rahanmenoa. Selvitysmiehet toteavatkin, että valtaosa Poliisihallituksen henkilöstöstä hoitaa sinne keskitettyjä tehtäviä eikä niinkään hallintoa.

”Joka tapauksessa on ilmeistä, että poliisin rakenneuudistuksen yhteydessä esitetyt arviot Poliisihallituksen tehtävien vähenemisestä poliisilaitosten määrän pienentyessä eivät ole toteutuneet.”

Selvitys piirtää erityisen huolestuttavan kuvan poliisin tietotekniikasta. Omaa tietotekniikkahenkilöstöä poliisilla on liian vähän, ja rapautuneet vanhat järjestelmät ovat vakava riski tietoturvan kannalta.

Puutteet tietotekniikassa heijastuvat myös muuhun toimintaan. Kun tietotekniikka ei toimi, henkilöstökään ei pysty toimimaan tehokkaasti.

Poliisi joutuu käyttämään paljon rahaa tietotekniikkaan liittyviin ostopalveluihin, koska sen omat resurssit ovat aivan liian pienet. Poliisin tietohallinto tarvitsisi pikaisesti merkittävästi lisää resursseja. Muuten tilanne uhkaa kriisiytyä jo lähivuosina.

”Tästä aiheutuvat ongelmat heikentäisivät poliisin toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä luotettavuutta merkittävästi.”

Ostot muun muassa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselta eli Valtorilta ovat kasvaneet voimakkaasti. Yhteistyö ei kuitenkaan toimi, kertoivat selvityshenkilöiden haastattelemat poliisit. Laskutus kyllä sujuu sutjakkaasti, mutta ongelmiin ei tule korjausta.

Esimerkiksi Pohjanmaan poliisilaitos kertoi selvityshenkilöille, että poliisiasemien linjayhteydet ovat takunneet melkein vuoden, mutta Valtori ei saa asiaa korjattua. Sen takia partiot saattavat ajaa asemalle hälytysajoa vikahälytyksen takia pahimmillaan sadan kilometrin päästä.

Resurssipula ja tekniset ongelmat ovat viivästyttäneet monia kehityshankkeita ja tulleet kalliiksi.

Esimerkiksi laaja tietojärjestelmä eli Vitja-hanke on viivästynyt todella paljon, koska tavoitteet ovat muuttuneet matkan varrella moneen kertaan. Hanke alkoi vuonna 2009, eikä valmista ole vieläkään. Osia siitä, kuten tuntomerkkirekisteri ja tiedustelurekisteri, on otettu käyttöön.

Hanke on jouduttu kilpailuttamaan uudelleen, koska vuonna 2014 sopimus järjestelmätoimittajan kanssa purettiin. Vuonna 2018 konsultit arvioivat, että uudistuksen kokoluokka oli alussa aliarvioitu.

Poliisin toimitilamenot ovat kasvaneet kymmenessä vuodella kolmanneksen, vaikka toimitilaverkkoa on supistettu merkittävästi.

Toimitilojen kunnossapidosta ei ole pystytty huolehtimaan. Sen takia koko maassa, mutta etenkin Lapissa, on suuria sisäilmaongelmia.

”Kunnossapidosta säästäminen johtaa yleensä pidemmällä aikavälillä korkeampiin toimitilakustannuksiin kuin pitkäjännitteinen, rakennuksen kunnon pohjalta oikein ajoitettu korjaustoiminta johtaa.”

Joskus poliisit ovat joutuneet siirtymään väistötiloihin, ja se on saattanut tulla kalliiksi. Esimerkiksi Kuopiossa poliisin väistötiloihin muuton arvioidaan maksavan noin 30 miljoonaa euroa investointikustannuksena, kun uuden poliisitalon hinnaksi on arvioitu 45–50 miljoonaa euroa.

Poliisin suurin vuokraisäntä on valtion liikelaitos Senaatti. Poliisin toimitilojen vuokrat ovat nousseet viime vuosina markkinavuokria nopeammin. Vuokria nostaa se, että poliisin toimitilat sijaitsevat usein keskeisillä paikoilla.

Myös tiukkenevat turvamääräykset ovat myös aiheuttaneet investointitarpeita, mutta niihin ei ole saatu riittävästi määrärahoja.