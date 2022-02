Alle 18-vuotiaille ensimmäinen rokote voidaan antaa 4−6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. Sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta myös perusterveillä lapsilla.

KoronarokotuSTEN laajentamisesta perusterveisiin 5–11-vuotiaisiin lapsiin kerrottiin joulun alla. Samalla omikronmuunnos valtasi jo alaa Suomessa.

Moni lapsi on viime viikkoina saanut tartunnan, mutta virallisiin rekistereihin jää tartunnoista vain osa. Silti marras–joulukuussa alle 10-vuotiaiden osuus kaikista aikavälillä raportoiduista tartunnoista oli suurempi kuin ikäryhmän osuus väestöstä.

Kuinka kauan sairastetun taudin jälkeen kannattaa odottaa, ennen kuin lapsen rokottaminen tulee ajankohtaiseksi?

Kiirettä ei ole, toteaa Tampereen yliopiston rokote­tutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa, että alle 18-vuotiaille ensimmäinen rokote voidaan antaa 4−6 kuukautta sairastetun taudin jälkeen. Yli 18-vuotiaille ohjeistus ensimmäisen rokotteen ottamiseen on kaksi kuukautta sairastetusta taudista.

Suositusten taustalla on, että perusterveellä lapsella ja nuorella tauti on tyypillisesti varsin lieväoireinen, Rämet toteaa.

”Jos virukselle on kertaalleen altistunut ja siitä toipunut, ei tarvitse olla huolissaan siitä, että toisella kerralla tulisi vakava tauti. Immuuni­puolustus on siinä herätelty, ja rokotetta voi rauhallisin mielin odottaa 4–6 kuukautta taudin jälkeen.”

Moni rokotusikäinen lapsi on voinut saada tartunnan juuri ennen kuin oman ikäryhmän rokotukset alkoivat. Ajoitus on hankala, Rämet myöntää.

”Tavallisesti rokotusten peruskonsepti on, että ensin rokotetaan ja sitten altistutaan taudille”, hän sanoo.

”Erityisen tärkeähän rokotus on niille lapsille, joilla on riskitekijä vaikealle koronataudille. Oletan, että sellaisissa perheissä rokotukset ehdittiin aloittaa jo viime vuoden puolella.”

Rämetin mukaan THL:n nyrkkisääntö siitä, että yksi sairastettu koronatauti tai tartunta voidaan immuunivasteen kannalta katsoa yhdeksi rokoteannokseksi, pätee hyvin myös lapsiin.

Jos perusterve alle 18-vuotias saa tartunnan ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen, ei tälle toistaiseksi suositella toista annosta lainkaan. Tilanne voi muuttua, jos kolmannet rokoteannokset tulevat jossakin vaiheessa ajankohtaiseksi alle 18-vuotiaille myös Suomessa, Rämet arvioi.

Entä jos ei ole varma siitä, onko lapsi saanut hiljattain koronatartunnan vai ei? Rämetin mukaan rokotteesta ei ole tässä tapauksessa haittaakaan.

”Mitä enemmän aikaa on sairastetusta taudista, sitä enemmän hyötyä rokotteesta on. Jos on taudin sairastanut, rokotereaktiot, kuten päänsärky tai pahoinvointi, voivat olla keskimäärin pikkuisen voimakkaampia, mutta yksilötasolla eroa ei juuri ole.”

Viime aikoina mediassa on kirjoitettu niin kutsutusta hybridi- tai superimmuniteetista. Sillä tarkoitetaan puolustusvastetta, joka syntyy sairastetun taudin ja rokotuksen seurauksena.

Tutkimustietoa vastaavasta ilmiöstä lapsilla odotetaan vielä.

”Riippumatta siitä, onko taustalla aiempi altistuminen vai ei, rokote kyllä parantaa puolustusvastetta ja etenkin vasteen kestoa. Se, että alla on sairastettu tauti ja yksi rokoteannos, ei ainakaan kalpene sille, että olisi saanut kaksi rokoteannosta.”

Aika näyttää, kuinka hyvin jo sairastettu tauti ja saatu rokoteannos suojaavat tulevia virusmuunnoksia vastaan.

”Olisi toivottavaa, että seuraava muunnos olisi omikronin kaltainen, joka kuitenkin aiheuttaa lieväoireista tautia ainakin kertaalleen taudin sairastaneilla ja rokotetuilla perusterveillä lapsilla ja nuorilla.”

Alla olevasta grafiikasta voit tarkastella, kuinka suuri osuus kunkin kunnan 5–11-vuotiaista on saanut ensimmäisen annoksen koronarokotetta. Koronarokotteita ei anneta alle 5-vuotiaille.