Nuorten kieli muuttuu nopeasti ja siinä voi olla vaikea pysyä perässä. Osa sanoista elää vähän aikaan ja korvautuu toisilla. HS haluaa tietää, mitkä sanat ovat muodissa juuri nyt.

Se on ihan legit. Vielä kaksi vuotta sitten lauseella tarkoitettiin, että asia on oikeasti, todellakin näin. Nyt itähelsinkiläisten nuorten slangissa termillä tarkoitetaan jo ihan muuta: Joku asia on mahtava, hyvä.

”Esimerkiksi jos sanoisin, että mun tilille laitettiin 50 euroa, toinen voisi huudahtaa: Legit!” kertoo Nella Hämäläinen, 13.

Legit tulee tiettävästi englannin sanasta legitimate, joka tarkoittaa legitiimiä eli laillista. Urbaanin sanakirjan mukaan legit kääntyy suomeksi: laillinen, aito.

Amerikanenglantilaisessa slangissa sillä tarkoitetaan kuitenkin tätä nykyä mahtavaa tai makeaa.

Vuosaaresta kotoisin oleva Hämäläinen ja hänen ystävänsä Jade Kulonen, 13, ovat tulleet syömään ja shoppailemaan Itäkeskuksen kauppakeskukseen. Itä-Helsinki on heidän mielestään slangisanontojen edelläkävijä.

”Ne periaatteessa tarkoittavat samaa, mutta OMD ei ole niin tylsä kuin OMG”, Kulonen selittää.

Kulonen ja Hämäläinen poimivat uudet ilmaisut pääasiassa sosiaalisesta mediasta. ”Enimmäkseen Tiktokista”, Hämäläinen sanoo.

Osa termeistä syntyy myös kaveriporukassa ja leviää sitten laajemmalle. Puheen perusteella voi hyvin paikantaa, mistä kaupunginosasta toinen nuori on, Hämäläinen kertoo.

”Sitä on vaikea selittää, sen vaan huomaa.”

Aikuisten voi olla vaikea pysyä merkitysten perässä. Jotkut tilanteet tuottavat teineille jopa myötähäpeää.

”Äiti yrittää käyttää joskus samoja sanoja, mutta ei ihan osaa. Se naurattaa”, Kuronen kertoo.

Nuoria naurattaa esimerkiksi aikuisten tapaa päättää viestit pisteeseen, mikä nuorten mielestä olisi loukkaavaa.

Myös jos joku kirjoittaisi jonkun asian olevan OK, se tuntuisi tylyltä ilman toista k-kirjainta.

”Oikeampi tapa on OKK”, Kuronen kertoo.

Mutta jos joku aikuinen kuitenkin näin kirjoittaa, ei häntä siitä soimattaisi, Kuronen sanoo.

