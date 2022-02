Sekä Aarnion että Vilhusen versiot alamaailman palkkamurhan tapahtumista olivat haitallisia toiselle syytetylle. Lopulta molempien syytteet menivät hovioikeudessa nurin.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosjuttuihin on perinteisesti kuulunut vauhdikkaita käänteitä. Sellainen tuli taas perjantaina, kun Helsingin hovioikeus kumosi Aarnion murhasyytteen.

Joulukuussa 2020 Helsingin käräjäoikeus oli tuominnut Aarnion murhasta sillä perusteella, että Aarnio olisi tiennyt salajuonesta ja jättänyt sen poliisina estämättä.

Kyse oli ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta. Ünsal oli kavaltanut Ruotsissa rahaa kavereidensa ryöstösaaliista, minkä seurauksena alamaailmassa alkoi koston kierre.

Koston kierre päättyi vuonna 2003, kun kolme suomalaisrikollista kuristi Ünsalin Vuosaaressa. Teko on jo aiemmin todettu palkkamurhaksi ja nyt oikeudessa selvitettiin sitä, tiesikö Aarnio teosta ja oliko tuolloisella rikollispomolla Keijo Vilhusella jonkinlainen rooli murhan taustalla.

Suurin muutos Helsingin hovioikeudessa oli se, että Vilhusen lisäksi myös Aarnio sai vapauttavan tuomion. Vilhunen oli saanut sellaisen jo käräjäoikeudesta, eikä tuomio muuttunut lopputuloksen osalta hovioikeudessa.

Hovioikeus katsoi, että Aarnio sai tietoa henkirikoksen uhasta Vilhuselta. Aarniolla ei kuitenkaan ollut oikeuden mukaan virkavelvollisuuteen perustuvaa syytä estää tekoa, eikä hän myöskään ollut ottanut teon estämistä tehtäväkseen.

Aarniolla ei myöskään ollut tietoa salajuonen tarkoista yksityiskohdista, oikeus katsoi.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo hovioikeuden todenneen, ettei Aarnio tehnyt asiassa mitään väärää tai jättänyt tekemättä mitään sellaista, mitä hänen olisi pitänyt tehdä.

Vastoin Aarnion väitettä hovioikeus kuitenkin katsoi, että Vilhunen välitti tietoa Aarniolle.

”Toki siinä on erimielisyys ja kaksi vastaajaa ovat kertoneet eri tavoin. Mutta se mistä on koko ajan lähdetty on se, että ei ole ollut mitään sellaista yksityiskohtaista tietoa. Ja senhän hovioikeus on nyt todennut”, Leppiniemi sanoo.

Leppiniemi kertoo, että puolustus on kaiken kaikkiaan tyytyväinen tuomioon. Hän sanoo odottelevansa nyt sitä, mitä syyttäjä aikoo asiassa tehdä.

Aarnion ja Vilhusen kertomukset ovat läpi oikeudenkäynnin asettuneet toisiaan vastaan, vaikka molempien syytteet hovioikeudessa kaatuivatkin.

Vilhusen version mukaan hän toimi Aarnion tietolähteenä asiassa ja pyrki estämään murhan Aarnion avulla. Aarnio taas sanoi, ettei hän saanut tietoa salajuonesta Vilhuselta.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman sanoo, että Vilhusen kannalta ratkaisu näyttää nyt oikeammalta kuin käräjäoikeudessa. Tämä johtuu siitä, että käräjäoikeus katsoi Vilhusen houkutelleen murhasta tuomitun Raimo Anderssonin mukaan ruumiin hävittämiseen.

Hovioikeus ei nähnyt Vilhusella tällaista roolia

Molemmat oikeusasteet katsoivat, että Vilhunen oli toiminut Aarnion tietolähteenä murhajutussa ja hänen tarkoituksenaan saattoi olla estää murha. Tämän takia asialla ei ollut suurta väliä lopputuloksen kannalta, mutta Fredmanin mukaan käräjätuomion päätelmät olivat silti haitallisia Vilhuselle.

”Tämä oli moraalisesti tai sosiaalisesti leimaavaa. Ja siksi jonkin verran satsasimme siihen hovioikeudessa”, Fredman sanoo.

Aarnion murhasyyte perustui syyttäjän ajatukseen laiminlyönnistä, mikä on luonteeltaan täysin poikkeuksellista. Normaaleista virkarikoksista syyttäjä ei olisi näin myöhään voinut enää syytteitä edes nostaa, Fredman huomauttaa.

”Tässä saatiin nyt ratkaisu siihen, että se [Aarnion toiminta tai toimimattomuus] ei ole henkirikos”, hän sanoo.

SYYTTÄJÄT eivät vielä tiedä, hakevatko he valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Tietynlainen kiinnostus siihen olisi, kertoi valtionsyyttäjä Mikko Männikkö perjantaina.

”Oikeuskysymys on sellainen, että haluaisimme siitä korkeimman oikeuden ratkaisun. Kynnystä valitusluvan hakemiseen tosin nostaa, että hovioikeuden mukaan näyttö ei riittänyt siihen, että Aarniolla olisi ollut täsmällistä etukäteistietoa henkirikoshankkeesta.”