Pohjanmaalla lumisade oli lauantaiaamuna jo hellittänyt, mutta Uudellamaalla ja idässä lunta sataa iltapäivään asti. Lumisia kuvia voi lähettää HS:lle jutun lopussa olevalla lomakkeella.

Aurauskalustot saavat nyt ahkeroida. Esimerkiksi Helsingissä lumikuormat odottivat loppuviikosta vielä monin paikoin kuljetusta viikko sitten pyryttäneen Valtteri-myrskyn jäljiltä, kun perjantaina alkanut uusi lumimyräkkä toi jo lisää lunta.

Esimerkiksi Uudellamaalla lunta on vuorokauden aikana satanut arviolta viidestä kymmeneen senttiin – ja lisää on luvassa.

Lumipyry jatkuu lauantaina aamupäivällä suuressa osassa maata, kun perjantaina lännestä alkanut lumimyräkkä siirtyy kohti itää.

Pohjanmaalla lumisade on jo hellittänyt ja länsirannikolla poutaantuu aamupäivän aikana, mutta Uudellamaalla ja idässä lunta sataa iltapäivään asti, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

Paikoin lumisade voi olla hyvin runsasta, ja Ilmatieteen laitoksen varoitusten mukaan ajokeli on huono tai erittäin huono koko Suomessa.

Valtaosassa maata lumipeite vahvistuu ennusteen mukaan viikonlopun aikana kaikkiaan 10–20 senttimetrillä.

Lumikertymissä on Parviaisen mukaan kuitenkin suurta vaihtelua, sillä tuuli on kinostanut lumia paikallisesti runsaastikin. Helsingissä Kaisaniemessä lunta on kertynyt lähes 30 senttiä ja Kumpulan mittausasemalla on mitattu jopa 46 sentin lumikertymiä.

”Lumikertymien määrä on tasaantunut, ja yli 30 senttimetrin lumikertymiä on aina Lapista Uudellemaalle asti”, Parviainen kertoo.

Lumikertymä jää keskimäärin alle 20 sentin ainoastaan Turun seudulla.

Lämpötila laskee lauantaina lounaassa nollan tienoille keskipäivällä, mutta muualla maassa ollaan pakkasen puolella. Etelässä on nollasta viiteen astetta pakkasta sekä Lapissa ja pohjoisessa 5–10 asteen pakkasta.

Uutta lumisadetta odotetaan lännestä jo sunnuntaina. Lunta on Parviaisen mukaan odotettavissa kuitenkin vähemmän, sillä sadealueen ennustetaan liikkuvan nopeammin ja kapeammalla alueella.

”Ehkä luvassa muuttama sentti lunta tulee”, Parviaine kertoo.

Samalla lämpötila lauhtuu sunnuntaina lännestä nollan molemmin puolin.

Lumimyräkkä on vaikeuttanut joukkoliikenteen toimintaa. Helsingin seudun liikenne (HSL) varoitti lauantaiaamuna, että koko raitiovaunuliikenteessä saattaa olla lauantain ajan poikkeuksia sääolosuhteiden vuoksi.

Perjantai-iltana esimerkiksi VR:n kaukojunat olivat laajasti myöhässä sankan lumisateen vuoksi. Pääkaupunkiseudulla myös lähijunaliikennettä supistettiin lumentulon vuoksi perjantai-iltapäivänä, mutta normaaleihin vuoroväleihin siirryttiin illalla kello 19:n jälkeen.

VR odottaa liikenteen palautuvan pääosin lauantaina normaaliksi, kun lumisade hellittää.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikki vuorot pystytään ajamaan, mutta lumen aiheuttamia haasteita on radalla sekä yksittäisiä teknisiä vikoja, minkä vuoksi myöhästymisiä voi tulla. Lauantaina toki junia kulkee vähemmän perjantaihin verrattuna, mikä helpottaa tilannetta”, kertoo viestintäasiantuntija Johanna Liukkonen VR:ltä.