Kangasalalaisessa rivitalossa pelkästään joulukuun lämmitys maksoi 500 euroa asukasta kohden. Noin kymmenen prosenttia kaikesta lämmityksestä tuotettiin maakaasulla viime vuonna, mutta tästä vain murto-osa koskee pientaloja.

Maakaasun kohonneelle hinnalle ei kangasalalaisessa rivitaloyhtiössä juuri mitään voida. ”Lämmitettävä on ja maksettava on”, sanoo taloyhtiön puheenjohtaja Olli Asp.

Maakaasun hinta nousi Euroopassa ennätyslukemiin joulukuussa ja on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Se vaikuttaa suoraan paitsi britteihin ja keskieurooppalaisiin, myös suomalaisiin.

Suoraan maakaasulla lämmittäjät ovat Suomessa vähemmistö, mutta heitäkin on. 14 asunnon rivitalo Pirkanmaan Kangasalla kuuluu tähän joukkoon.

Muutos hinnoissa alkoi näkyä jo syksyllä, kertoo taloyhtiön puheenjohtaja Olli Asp. Marraskuussa lämmityslasku kasvoi edellisvuoden noin 2 000 eurosta noin 5 800 euroon, vaikka energiaa kului lähes yhtä paljon.

”Joulukuuhan oli ihan katastrofaalinen”, Asp sanoo.

Joulukuussa 2020 lämmitys maksoi talolle noin 2 400 euroa. Summa kohosi joulukuussa 2021 noin 7 200 euroon.

Tämä joulukuu oli edellistä kylmempi, joten energiankulutuskin kasvoi: 37,7 megawattitunnista 47,7 megawattituntiin. Se selittää kuitenkin vain pienen osan hinnannoususta.

Lämmitys maksoi siis joulukuussa asukkaille yli 500 euroa asuntoa kohden.

Tilanteesta tekee vaikean se, että hintaan tai kaasun kulutukseen ei voi juuri vaikuttaa. Kotien lämpötiloja ei voi laskea määräänsä enempää.

”Onhan sitä tietenkin kauhisteltu, että näinkö paljon tosiaan menee. Eihän se ihmisistä kuulosta yhtään kohtuulliselta”, sanoo Asp.

”Toisaalta ymmärrän sen, että maailmanmarkkina on mikä on, eikä sille mitään voi.”

Rivitaloon tulee kaasu Kangasalan Lämmön kautta. Maakaasun päivittäishinta määrittyy eurooppalaisen kaasupörssin perusteella, samaan tapaan kuin sähkön hinta.

Kangasalan Lämpö ei voi vaikuttaa tähän hintaan, muistuttaa yhtiön toimitusjohtaja Pekka Lehtonen.

”Indeksi on viime kesän 20 eurosta noussut tammikuussa 113 euroon megawattitunnilta, ja siihen tulee pieni marginaali päälle. Sehän on ihan kohtuutonta.”

Yhtiö on hinnannousun vuoksi jättänyt perimättä osan siirtohinnoistaan ja laskenut niitä tälle vuodelle. Olli Aspin mukaan lämmityslaskun hinnasta se on tarkoittanut alle viiden prosentin osuutta. Hän kutsuu tekoa mukavaksi eleeksi.

”Olemme sillä tavalla koittaneet tulla vastaan niin paljon kuin pystymme”, Lehtonen sanoo.

Olli Asp kertoo, että vuonna 2008 rakennetut rivitalot eivät ole onneksi kovin suuria energiasyöppöjä. ”Vanhemmassa asuntokannassa tilanne olisi vielä pahempi”, hän sanoo. Taustalla kohoaa kaasulämmityskattilan piippu.

Energian hinta Euroopassa ylipäätään on noussut. Monella se näkyy sähkölaskussa tai kaukolämmön hinnassa, ja maakaasun kallistuminen on osa samaa laajempaa ilmiötä.

Ennätys nähtiin joulukuussa, kun kun kaasun toimitushinta nousi lähes 170 euron tasolle megawattituntia kohden.

Keskeinen syy tälle on, että Venäjältä ei ole tuotu maakaasua entiseen tapaan. Loppuvuonna kaasuvirrat Venäjältä Eurooppaan olivat 22–25 prosenttia viime vuosia pienemmät.

Samaan aikaan energian kulutus on pandemian jälkeen kasvanut, ja ydinvoimaloita ja hiilivoimaloita on ajettu Keski-Euroopassa alas. Talvella energiaa kulutetaan lisäksi enemmän kuin kesällä.

Tammikuussa hinnat laskivat hieman, mutta geopoliittiset jännitteet Venäjän ja Ukrainan välillä ovat pitäneet hinnan korkealla helmikuussakin.

Suomessa noin kymmenen prosenttia kaikesta lämmityksestä tuotettiin maakaasulla viime vuonna, kerrotaan energiayhtiö Gasumista.

Tästä osuudesta suurin osa koostuu kaukolämpötuotannosta, ja vain harva suomalaistalo lämpiää maakaasulla suoraan.

Suomen Kaasuyhdistyksen mukaan vuonna 2019 tällaisia pientaloja oli noin 4 000 ja rivi- ja kerrostaloja noin 1 100. Lisäksi maakaasulla lämmitettiin noin 1 200 palvelu- tai kauppatilaa ja 21 kasvihuonetta.

Myös sähköntuotannossa maakaasun osuus on pieni, viime vuonna noin kuusi prosenttia.

Vertailun vuoksi esimerkiksi Saksassa kaikesta lämmityksestä 37 prosenttia oli maakaasulla tuotettua vuonna 2019. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maan kaikesta maakaasunkulutuksesta noin kaksi kolmasosaa meni lämmitykseen.

Mitä yksittäinen rivitaloyhtiö voi nyt tehdä?

Kangasalan Lämpö suositteli samassa tilanteessa olevalle naapuritalolle, että se voisi siirtyä hetkellisesti öljylämmitykseen, kertoo Asp. Se olisi tällä hetkellä halvempaa.

Maakaasukattilassa olisi öljyvaraus hätätilanteita, kuten kaasun katkeamista varten.

”On siitä yhtiön hallituksessa keskusteltu, mutta ei sekään kestävä ratkaisu ole”, sanoo Asp.

Talo ei ole aloittanut öljylämmitystä kahdesta syystä. Ensinnäkin tilapäiseen käyttöön tarkoitettu öljysäiliö on niin pieni, että se tarkoittaisi rekkarallia rivitalon pihaan.

”Ilmastollinen syy on, että maakaasu kuitenkin on hieman puhtaampaa, joskin fossiilinen polttoaine sekin.”

Pitkäkestoinen ratkaisu olisi energiaremontti. Aspin taloyhtiössä on nyt keskusteltu siitä, pitäisikö sen siirtyä nopeutetusti maalämpöön.

Kangasalan Lämmön Lehtosen mukaan yhtiö suosittelee ensisijaisesti kaukolämpöön siirtymistä, jos se on mahdollista.

Lehtonen korostaa, että Kangasalan Lämpö on viime vuosina investoinut merkittävästi kaukolämpöputkistoon ja Ranta-Koiviston biolämpölaitokseen.

Lehtonen kuitenkin pitää öljylämmitystäkin mahdollisena tilapäisenä vaihtoehtona taloyhtiöille.

”Samalla lailla se on fossiilinen polttoaine kuin maakaasukin. Hinnaltaan se on ollut edullisempaa. Kun nyt on kysymys hinnasta eli siitä, millä selvitään hintapiikin yli.”

Moni toivoo, että hinnat alkaisivat vähitellen laskea kesää kohti. Talvea on kuitenkin vielä jäljellä, ja sen tietää myös Olli Asp.

”Nyt on alkanut tietenkin kiinnostaa futuurien seuraaminen. Kyllähän se ennuste karua luettavaa on.”