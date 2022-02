Hallitus aikoo aloittaa ensi vuonna virvoitusjuomaveron rukkaamisen. Järjestöt pettyivät hitauteen. Epäterveellisen tuotteen pitäisi jokaisessa tuoteryhmässä olla terveellistä kalliimpi, sanovat terveysjärjestöjen asian­tuntijat.

Miltä kuulostaisi varoitustarra vaikkapa suklaalevyssä, juustopaketissa tai meetvurstipakkauksessa? Liikaa kaloreita, liikaa suolaa, liikaa kovaa rasvaa, liikaa sokeria? Tarrat kertoisivat.

Lihavuusasiantuntija ja Terve paino -yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Mustajoki ottaisi varoitusmerkit heti käyttöön.

”Varoitustarrat informoisivat selkeästi ja tehokkaasti, missä epäterveellisyys piilee ja antaisivat muun ravinto-ohjauksen tueksi konkreettista apua”, sanoo Mustajoki.

Varoitustarrat ovat pakollisia jo ainakin Chilessä ja Meksikossa. Chilessä kookas mustavalkoinen stop-liikennemerkin muotoinen merkki pakkauksissa on ollut käytössä viisi vuotta.

Etelä-Amerikan Chilessä stop-merkit elintarvikkeissa varoittavat epäterveellisyydestä.

Chilessä elintarvikkeiden varoitusmerkit ovat olleet käytössä viisi vuotta.

Suomen ruokakaupoissa suunnistetaan yhä pelkän Sydänmerkin varassa. Sydänmerkin tuote saa silloin, kun se on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan laadun ja määrän suhteen.

Sydänmerkki lanseerattiin vuonna 2000 ja sillä merkittyjä tuotteita on pari tuhatta, mutta hyvällä syyllä voi kysyä, tuottaako se tulosta.

Tällä hetkellä tilanne Suomessa on tämä: Joka neljäs aikuinen on lihava ja viime vuosina erityisesti työikäisten lihavuus on yleistynyt. Lähes kolme neljästä 30 vuotta täyttäneestä miehestä on ylipainoinen, naisista kaksi kolmesta. Lapsista ja nuorista joka neljäs on vähintään ylipainoinen. Lihavuus ja sen liitännäissairaudet kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia.

Mustajoen mielestä keinoja puuttua kehitykseen on paljon ja niitä on vain nyt otettava käyttöön. Varoitustarrat olisivat yksi keino, mutta monia muitakin on.

Esimerkiksi paljousalennuksiin Mustajoki puuttuisi heti. Kahden sipsipussin tai kuuden suklaalevyn tarjousten pitäisi olla kiellettyjä samaan tapaan kuin keskioluen myynnissä.

Tähän ollaan menossa muuallakin. Esimerkiksi Britanniassa epäterveellisen ruoan paljousalennukset kielletään huhtikuun alusta.

Valtaosalle suomalaisista merkitystä on sillä, paljonko ruoka maksaa. Siksi epäterveellisen ruoan pitäisi asiantuntijoiden mielestä olla aina terveellistä ruokaa kalliimpaa.

Vaikkapa jugurttiosastolla rasvattomimman ja sokerittomimman tuotteen pitäisi olla selkeästi halvin. Ökyhinnan taas saisi maksaa paljon kovaa rasvaa ja sokeria sisältävästä jugurtista.

Sama sääntö koskisi kaikkia tuoteryhmiä. Juustoista tai leikkeleistä kalleimpia olisivat eniten kovaa rasvaa ja suolaa sisältävät, leivistä taas suolaisimmat.

Hintoja ohjaavan terveysveromallin on kehittänyt Suomen sosiaali ja terveys ry Soste yhteistyössä Suomen sydänliiton ja Suomen diabetesliiton kanssa.

Nollaveroluokkaan kuuluvat mallissa kaikki hedelmät, marjat ja vihannekset sekä Sydänmerkki-kriteeristön täyttävät tuotteet. Muille tuotteille on kaksi veroluokkaa epäterveellisyyden asteen mukaan.

Kansanterveyttä edistävät järjestöt ovat pitkään yrittäneet saada päättäjiä ottamaan asian tosissaan. Järjestöjen mukaan vero ohjaisi parhaiten elintarviketeollisuutta valmistamaan terveellisempiä tuotteita.

Hallituksen ohjelmaan terveysveron edistäminen on kirjattu, ja veron käyttöönottoon tähtäävä valmistelu päätettiin aloittaa viime syksyn budjettiriihessä.

Valmistelu etenee valtiovarainministeriön mukaan siten, että ensin valmistellaan virvoitusjuomaveron muuttamista terveysperusteiseksi ensi vuonna niin, että porrastusta tulee olemaan myös sokeria sisältävien tuotteiden kohdalla. Laajemman terveysveron valmistelu aloitetaan vasta myöhemmin.

”Se oli pettymys”, sanoo Sosten yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

”Valmistelu olisi tärkeää käynnistää nyt samanaikaisesti ja välittömästi ja ottaa siihen mukaan kansanterveyden asiantuntijoita”, Kiuru sanoo.

Samaa mieltä on Sydänliiton pääsihteeri Marjaana Lahti-Koski.

”Virvoitusjuomavero on aivan riittämätön. Siinä ei todellakaan puhuta vielä terveysverosta. Valmistelun kakkosvaiheeseen pitäisi edetä kiireesti”, sanoo Lahti-Koski.”

Pelkän sokeriveron tasolle ei pidä järjestöjen mielestä jäädä, koska suomalaisten ruokavaliossa sokeriakin suurempi haaste on kovan rasvan liiallinen saanti. Suositusten mukaan kovan rasvan saannin pitäisi olla alle kymmenen prosenttia päivän energiasta, ja siihen pääsee vain viisi prosenttia aikuisista.

Myös suolaa sekä aikuisten että lasten ruokavaliossa on reilusti yli suositeltavan saannin. Yhdeksän kymmenestä aikuisesta saa ruokavaliostaan liikaa suolaa.

Epäterveellisten tuotteiden pitäisi terveysjärjestöjen mukaan maksaa kaikissa tuoteryhmissä enemmän kuin terveellisten. Leikkeleissä kalleimpia olisivat ne, jotka ovat voimakassuolaisia ja sisältävät eniten kovaa rasvaa.

Suomessa luovuttiin makeisverosta vuonna 2017, koska sen piiriin kuuluvien tuoteryhmien määrittelemisessä oli ongelmia. Moni päättäjä pitää terveysveroa yhtä hankalana toteuttaa ja arvelee sen kilpistyvän EU-lainsäädäntöön.

Ulla Kiuru korostaa, että terveysveron perusteiden on oltava ennen kaikkea kansanterveydelliset, jotta tietyt tuotteet kuten kasvikset voidaan jättää veron ulkopuolelle.

”Siten verolla on paremmat etenemismahdollisuudet EU:n komission silmissä. Verotuksella kun ei saa suosia tiettyjä tuotteita, koska muutoin se voidaan katsoa valtiontueksi”, sanoo Kiuru.

Soste on arvioinut, että terveysverolla voidaan kerätä rahaa valtion kassaan jopa miljardi euroa vuositasolla riippuen veropohjan laajuudesta ja tasosta.

”Toki kun vero puree eli ihmiset muuttavat kulutuskäyttäytymistään ja teollisuus reseptiikkaansa, verotulot laskevat mutta samanaikaisesti kansanterveys vahvistuu”, sanoo Kiuru.

Elintarviketeollisuudelle muutos olisi Mustajoen mukaan hyvin vaikea. Kuluttajat tarttuvat herkästi epäterveellisiin houkutuksiin, ja niitä tarjoamalla teollisuus lisää liiketoimintaansa.

”Kaikissa maissa, joissa muutosta lähdetty toteuttamaan verotuksen keinoin tai pakkausmerkinnöin, elintarviketeollisuus on vastustanut voimakkaasti. Se on ymmärrettävää, koska he puolustavat liiketoimintaansa”, toteaa Mustajoki.

Maailmalta on hyviä esimerkkejä epäterveellisten tuotteiden verottamisesta ja sillä saaduista tuloksista. Esimerkiksi Unkarissa epäterveellisten tuotteiden hinnat nousivat veron jälkeen roimasti ja niiden kulutus väheni lähes samassa suhteessa.

”Unkarista WHO on tehnyt seurantatutkimuksia. Kun epäterveellisten tuotteiden hinta nousi, se vaikutti kulutuskäyttäytymiseen varsinkin alemmissa tuloluokissa. Teollisuus alkoi muotoilla tuotteitaan uusiksi”, kuvaa Kiuru.

Myös muun muassa Britanniassa virvoitusjuomien porrastettu sokerivero on saanut ihmiset käyttämään aikaisempaa enemmän vähäsokerisia tuotteita.

Taloustutkimuksen kyselyssä vuosi sitten 53 prosenttia suomalaisista kannatti siirtymistä ruoan terveysperusteiseen verotukseen ja kolmasosa vastusti. Eniten kannatusta sai sokerivero, ja vähiten toivottiin rasvaveroa.

Tulosten perusteella selvityksessä arvioitiin, että nostamalla epäterveellisten ruokien hintoja noin 20 prosenttia voidaan vähentää niiden kulutusta 6–9 prosenttia.

Chile-tyylisten stop-merkkien sijaan EU-maissa tekee tuloaan Nutri-Score-merkkijärjestelmä. Värikoodit kertovat liikennevalojen tapaan tuotteiden terveellisyydestä, ja koodeja on otettu käyttöön Keski-Euroopassa.

Nutri-Score-merkkijärjestelmä on käytössä monessa Euroopan maassa, kuten Ranskassa. Se kertoo terveellisyyden asteen värikoodein.

Nutri-Score on saanut kritiikkiä siitä, ettei se toimi suomalaisessa ruokakulttuurissa eikä ohjaa tunnistamaan terveellisiä tuotteita. Esimerkiksi voimakassuolainen leipä on sille parasta A-laatua, samoin kaikki pastat laidasta laitaan kuitupitoisuudesta riippumatta.

”Nutri-Score on perustunut vapaaehtoisuuteen, ja sen vaikutus on ilmeisesti ollut vaatimaton. Sitä ovat pääasiassa käyttäneet ne yritykset, joiden tuotteet ovat terveellisiä ja saavat vihreän merkinnän”, sanoo Mustajoki.

Ei hän silti nirsoilisi tämänkään järjestelmän suhteen. ”Jos saadaan Nutri-Score tai vastaava Suomeen, se on valtava edistysaskel nykyiseen terveellisten ruokien valinnan kannalta”, hän korostaa.

Lahti-Koski laajentaisi Sydänmerkin käyttöä – se on suomalaisille tuttu, ja se kannustaa teollisuutta. Varoitusmerkkeihin hän suhtautuu varovaisesti.

”Ruoka on positiivinen asia, eikä mikään ruoka sinänsä ole kiellettyä”, hän muistuttaa.