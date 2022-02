Metsähallitus vei tuntureille koiran­ruoka-automaatteja, ja Norjassa vapautettiin naaleja lähellä rajaa – Toiveena on saada naali pesimään Suomessa

Ilmaston lämpeneminen tekee arktisen naalin selviämisen tulevaisuudessa paljon nykyistä vaikeammaksi.

Norjassa vapautettiin alkuvuodesta 25 naalia Suomen rajan läheisyyteen, tiedottaa Metsähallitus. Tarkoituksena on vahvistaa Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosien naalikantaa.

Naalit ovat syntyneet Keski-Norjan Oppdalissa sijaitsevalla suurella tarhalla.

Tarhoihin on koottu naaleja vanhemmiksi jo 15–20 vuotta sitten, kertoo ylitarkastaja Tuomo Ollila Metsähallituksen luontopalveluista.

”Niiden jälkeläisiä siirretään luontoon”, Ollila sanoo.

Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteiseksi naalikannan kooksi arvioidaan 450 yksilöä.

Viimeisin Suomessa varmistettu naalinpesintä tapahtui vuonna 1996.

Ollilan mukaan toiveena kuitenkin on, että naali pesisi Suomessakin.

Todennäköisesti ensimmäinen pesintä voisi tapahtua kesällä 2023.

Suomen uhanalaisimpiin nisäkkäisiin kuuluvan eläimen selviämistä luonnossa tuetaan myös lisäruokinnalla.

Tuntureilla on niille 250 ruokinta-automaattia, niistä 24 Enontekiön ja Utsjoen tuntureilla. Metsähallitus on vienyt automaatit tuntureille, ja WWF on rahoittanut niitä merkittävästi, Ollila kertoo.

Ruokinta-automaateissa on koiranruokaa. Koiranruoka on tuttua naaleille jo tarhalta.

”Naali on kaikkiruokainen. Niille tarjotaan parasta koiranruokaa eli käytännössä lihaa.”

Metsähallitus ohjeistaa jättämään automaatit rauhaan.

Ruoka-automaatit ensinnäkin pitävät naalit tietyllä alueella ja toiseksi voivat parantaa syntyvien pentujen mahdollisuuksia jäädä eloon.

”Ruoka on tuntureilla talvisaikaan erittäin vähissä. Alkutalvi on pennuille aika rankka, ne ovat vielä huonoja saalistamaan ja löytämään ravintoa.”

Käsivarren tuntumaan on vapautettu aiemminkin naaleja. Viime vuonna niitä vapautettiin 12.

Eteläisemmässä Norjassa naaleja on vapautettu jo tätä aiemmin. Kesällä 2021 Varangin niemimaalla todettiin seitsemän onnistunutta pesintää.

Naalikanta onkin Metsähallituksen mukaan vahvistunut tuntuvasti Norjan ja Ruotsin etelä- ja keskiosien tuntureilla.

Mutta onko naali kaikesta huolimatta ilmaston lämpenemisen vuoksi tuhoon tuomittu laji?

”Ainakin ilmaston lämpeneminen tekee sen selviämisen paljon vaikeammaksi, sillä naali on arktinen laji. Naalin kanssa kilpaileva kettu pärjää lämpimällä paremmin. Lisäksi ilmastonmuutoksen myötä sopulien syklit muuttuvat epäsäännöllisimmiksi. Sopulit ovat tärkeä osa naalin ravintoa, ja niiden määrä vaikuttaa siihen, pesiikö naali.”