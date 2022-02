Tutkimuksen mukaan parhaiten ja heikoimmin pärjäävät koulut ovat Suomessa etääntyneet toisistaan. Nyt koulujen tasa-arvoraha halutaan vakiinnuttaa lakiin.

Rehtori Tomi Ojanen on työskennellyt Pihlajamäen ala-asteella kaksi vuotta ja sitä ennen yksitoista vuotta Malmin peruskoulun rehtorina.

Miten ehkäistä oppimiserojen kasvua? Koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen kansainvälisesti vertaillen maailman pienimpiä, mutta tutkimuksen mukaan parhaiten ja heikoimmin pärjäävät koulut ovat etääntyneet toisistaan.

Koulujen välillä voi olla jopa kahden vuoden erot erilaisissa opetettavissa taidoissa, kuten matematiikassa tai lukutaidossa.

Eroa on yritetty kuroa myöntämällä niin kutsuttua tasa-arvorahaa eli myönteisen erityiskohtelun rahoitusta. Rahoitusta on kuitenkin täytynyt hakea vuosittain, mikä on tehnyt tuen hakemisesta työlästä ja poukkoilevaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) esittää nyt kirjaamista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakiin. Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan lausunto­kierroksella.

”Tarkoituksena on tukea pitkäjänteisemmin ja ennakoivammin kouluja, joiden sijaintialueella koulutustaso on heikko ja työttömyysaste sekä vieraskielisen väestön osuus korkea”, kertoo erityisasiantuntija Jenni Nuutinen.

Esityksen mukaan avustus voitaisiin jatkossa myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tuen kriteereistä päätettäisiin erikseen asetuksella. Nuutisen mukaan oletuksena on, että vastaavat myöntö­perusteet pätevät myös jatkossa.

Esitetty malli on lähellä sitä, mitä apulaisprofessori Venla Bernelius yhdessä tutkija Heidi Huillan kanssa ehdottivat vuosi sitten toteuttamassaan selvityksessä.

Bernelius varoitti tuolloin heikkenevän kehityksen kierteestä, jossa asuinalueen oppilailla on paljon taustastaan johtuvia haasteita, mikä puolestaan voi johtaa ilmiöön, jossa erityisesti hyväosainen keskiluokka alkaa karttaa näitä kouluja. Myös opettajien työkuorma lisääntyy, mikä saattaa johtaa henkilökunnan vaihtuvuuteen.

Tuen vaikuttavuus riippuu kuitenkin myös tuen määrästä, Bernelius sanoo. Maksettujen avustusten taso on viime vuosina vaihdellut noin 15 miljoonasta eurosta 60 miljoonaan euroon. Erityisavustuksena myönnetyistä rahoituksista se on ollut viime vuosina kaikkein merkittävin.

Sitä onko taso riittävä, ei tiedetä, sillä tutkimustietoa sen vaikuttavuudesta on vähän, Bernelius sanoo.

”Voidaan kysyä, mikä on eriarvoisuuden hinta. Minkälaisilla panostuksilla pystystään aidosta kompensoimaan koulutuksellisia tasa-arvovajeita”, Bernelius kysyy.

Apulaisprofessori Venla Bernelius on varoittanut eriarvoisuuden vaikutuksista kouluissa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) arvioi vuonna 2017 Helsingissä maksetun positiivisen diskriminaation määrärahan lisäävän ennen kaikkea maahan­muuttaja­taustaisten oppilaiden sekä poikien todennäköisyyttä hakeutua toisen asteen koulutukseen. Tutkimuksessa ei kuitenkaan voitu huomioida, miten koulut rahaa käyttivät.

Bernelius kaipaakin koulujen tueksi lisää tietoa siitä, miten tasa-arvoraha kannattaisi kouluissa kohdentaa.

Helsinki on jakanut myönteisen erityiskohtelun määrärahaa eli entistä niin kutsuttua positiivisen diskriminaation rahaa kouluille jo vuodesta 1999.

Sitä ovat viime vuosina saaneet koulut, joiden postinumero­alueella on korkea työttömyysaste sekä korkea osuus vain perusasteen koulutuksen varassa olevaa väestöä ja vieraskielisiä.

Lisätuen summa on vaihdellut, mutta se on useimmiten vastannut noin 0,7–0,9 prosenttia perusopetuksen budjetti­rahoituksesta. Vuonna 2021 summa oli 3,7 miljoonaa euroa. Koulut saavat päättää, miten lisätuen käyttävät. Rahalla on yleisimmin palkattu lisää opettajia tai annettu lisäopetusta.

Yksi myönteisen erityiskohtelun määrärahan saajista Helsingissä on Pihlajamäen ala-aste.

Koulun oppilaissa on paljon maahanmuuttaja­taustaisia, jotka tarvitsevat tukea kielen oppimiseen, kertoo rehtori Tomi Ojanen. Lisäksi tukeen vaikuttavat alueen aikuisten matala koulutustaso tai köyhyys.

Viime vuonna koulu sai lisärahaa 65 000 euroa, joka asettuu Helsingissä myönteisen erityiskohtelun rahaa saavien koulujen vertailussa keskivaiheille.

Summalla ei tehdä ihmeitä 430 oppilaan koulussa, Ojanen myöntää. Käytännössä rahalla on saatu palkattua yksi opettaja lisää. Lisäksi pieni osa rahasta on käytetty oppilaiden opintokäynteihin.

Pihlajamäen ala-asteella on varattu vuosittain 15–20 euroa oppilasta kohden erilaisten opintokäyntien mahdollistamiseksi. Se voi tarkoittaa käyntiä koulun kanssa esimerkiksi Heurekassa tai opastettua museokäyntiä.

”Meidän alueella on paljon vähävaraisia ja monilapsisia perheitä, joilla ei ole varaa käydä näissä vapaa-ajallaan”, Ojanen kertoo. ”Vierailu tällaisiin paikkoihin voi jollekulle oppilaalle olla hyvinkin merkittävä asia.”

Ojanen pitää määrärahan vakiinnuttamista tervetulleena. Monien tasa-arvoon liittyvien rahoitusten ongelma nimittäin on, että ne ovat määräaikaisia ja satunnaisia.

”Hankerahoituksilla tehdään paljon hyvää, mutta kun hankekausi päättyy, niin niitä ei pystytä jatkamaan ja niiden hyöty ja vaikuttavuus jää näyttämättä”, Ojanen sanoo.

Vakiinnuttaminen helpottaisi myös osaavien ja pätevien opettajien rekrytoimista. Ojanen kertoo, että koulut joutuvat joka vuosi jonkin verran kilpailemaan pätevistä opettajista.

"Meillä on ollut pääosin hyvä tilanne, sillä tiedetään, että työilmapiiri on hyvä ja sana kiirii. On kuitenkin myös opettajia, jotka työtä hakiessa kysyvät ensimmäisenä maahan­muuttaja­taustaisten oppilaiden määrää koulussa”, Ojanen kertoo.

Lausuntokierros myönteisen erityiskohtelun rahoitusta koskevasta lakiesityksestä päättyy helmikuun lopussa.

Eduskunnalle lakiesitys on tarkoitus antaa keväällä 2022, ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alusta.