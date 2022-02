Latauspalveluja tarjoavan Rechargen mukaan erityisesti pääväylien varrella sijaitsevat ravintolat ovat osoittautuneet suosituiksi pysähdyspaikoiksi.

Pikaruokaketjut, kuten McDonald’s ja Hesburger, laajentavat sähköautojen latausverkostojaan eri puolella Suomea.

Onko tämä alkua kilpailulle, jossa sähköautoilijoita houkutellaan ravintolaan?

”Kyllä näin uskaltaisin sanoa”, sanoo sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen.

Hän ei ole kehityssuunnasta yllättynyt vaan enemmänkin kertoo odottaneensa tällaisia uutisia.

”Isot ketjut ovat selvästi heränneet tähän kilpailuun. Uskon vahvasti, että tämä on tulevaisuutta ja kilpailu Suomessakin on jo kiristynyt”, Immonen sanoo.

”Itselleni ainakin ruokatauko on ajaessa se pisin tauko, ja kyllähän sähköautoilija tulee mielellään taukoa pitämään sinne, missä palveluita on. Lounaan tai päivällisen yhdistäminen lataustaukoon on mielestäni se miellyttävin tapa viettää taukoa, kun vertaa vaikka kylmäasemaan.”

McDonald’sin ravintoloista 21:ssä on Rechargen latauspiste. Pisteet on avattu kuluneen puolen vuoden aikana.

Sähköautojen latauspisteitä löytyy Helsingin Ala-Tikkurilan, Kivikon ja Pukinmäen, Espoon Kauniaistentien ja Suomenojan, Vantaan Tammiston sekä Variston, Järvenpään, Joensuun, Oulun Kaakkurin, Tampereen Kaukajärven, Kempeleen, Lahden Launeen, Kuopion Matkuksen, Mikkelin, Pirkkalan, Porin, Seinäjoen Päivölän, Rauman, Tuusulan ja Jyväskylän Tourulan ravintoloiden yhteydestä.

Verkostosta löytyy 12 suurteho­laturia, kuusi satelliitti­pikalataus­järjestelmää ja kymmenen pikalataus­pistettä. Lisääkin on suunniteltu avattavaksi.

Immosen mukaan suurteholataus sopii pikaruoka­paikkaan lataustyypeistä parhaiten.

”Se mahdollistaa nopean pysähdyksen ja syömisen. Latauksen voi tehdä jopa kymmenessä minuutissa.”

Rechargen mukaan erityisesti pääväylien varrella sijaitsevat, useamman auton samanaikaisen suurteholatauksen tarjoavat ravintolat ovat osoittautuneet suosituiksi lataus- ja pysähdyspaikoiksi ruuhka-aikoina.

Myös Hesburgerin mukaan sähköautojen latauspisteitä käyttää säännöllisesti kasvava joukko asiakkaita.

Hesburger kertoi viime vuoden joulukuussa, että seitsemään ketjun ravintolaan tulee uusi, tehokkaampi Helenin latauslaite kevään 2022 aikana. Ketjun mukaan laitteella lataa 15 minuutissa keskimäärin 100 kilometrin sähköt.

Näitä latauspisteitä ovat Helsingin Konalan, Turun Varissuon sekä Kaskentien, Hyvinkään Kalevankadun, Limingan, Parkanon ja Siikalatvan Pulkkilan Hesburgerit.

Myöhemmin pisteitä tulee myös muihin ravintoloihin.

Sähköautojen latauspisteitä on laajalti myös muun muassa ABC-asemilla, Juustoportin tienvarsi­kahviloissa sekä Prismojen ja K-kauppojen yhteydessä.