Oikeus katsoi, että mies ei käyttänyt tulipalon sytyttäessään vakaata harkintaa. Siksi hänet tuomittiin tapon yrityksistä eikä murhan yrityksistä.

Kuopion Nilsiässä omakotitalon tuleen sytyttänyt mies tuomittiin maanantaina Pohjois-Savon käräjäoikeudessa viiden vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa alentuneesti syyntakeisena tehdyistä kahdesta tapon yrityksestä.

44-vuotias mies tuomittiin alentuneesti syyntakeisena myös liudasta muita rikoksia, muun muassa pahoinpitelystä ja törkeästä vahingonteosta. Rikokset tehtiin joulun tienoilla vuonna 2020 ja helmikuussa 2021.

Tuomion mukaan mies murtautui yöllä sisään omakotitaloon, levitti bensiiniä talon eteiseen ja sytytti rakennuksen palamaan. Kaksikerroksisen talon yläkerrassa nukkui pariskunta, joka pelastautui tulipalosta hyppäämällä ulos yläkerran ikkunasta. Tulipalossa kuolivat talossa asuneen naisen koira ja kissa.

”(Tuomittu) on tiennyt, että sytyttäessään eteisen tuleen on sisällä olevien ihmisten ulospääsy oven kautta mahdotonta, ja on todennäköisempää, että ihmiset jäävät sisälle kuin että he pääsevät ulos”, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta kahdesta murhan yrityksestä. Oikeus kuitenkin katsoi, että murhan yrityksen tunnusmerkit eivät täyttyneet. Oikeuden mukaan miehellä oli autonsa takakontissa bensakanisteri, mutta todisteiden perusteella takakontissa oli paljon muitakin kanistereita.

”Ei ole tullut ilmi, että (tuomittu) olisi esimerkiksi matkalla (polttamalleen talolle) käynyt ostamassa bensaa”, kirjoittaa oikeus.

Näin ollen mies ei oikeuden mukaan ollut käyttänyt vakaata harkintaa ennen tekoaan. Siksi hänet tuomittiin kahdesta tapon yrityksestä eikä kahdesta murhan yrityksestä.

Mies tuomittiin myös muun muassa alentuneesti syyntakeisena tehdystä pahoinpitelystä. Tuomion mukaan mies löi ennestään tuntematonta henkilöä useamman kerran sorkkaraudalla vartaloon jouluaattona Kuopiossa.

Mielentilatutkimuksessa miehen katsottiin olleen rikosten tekohetkellä alentuneesti syyntakeinen eli ymmärtäneen tekonsa osittain. STT ja Helsingin Sanomat eivät teon vakavuudesta ja tuomion pituudesta huolimatta kerro rikoksentekijän nimeä, koska alentuneesti syyntakeisen tuomiosta ja jutusta selviää yksityiselämän suojan piiriin kuuluva terveystieto mielenterveyden häiriöstä.