Immuunipuutteisten kannattaa yhä välttää väkijoukkoja, neuvoo THL:n ylilääkäri. Tärkein vakavan koronataudin riskitekijä on tällä hetkellä rokotteen ottamatta jättäminen.

Koronaepidemian alkuvaiheessa yli miljoona suomalaista luokiteltiin vakavan koronataudin riskiryhmiin.

Vakavan taudin riski katsottiin olevan yli 70-vuotiailla sekä esimerkiksi jatkuvaa lääkitystä vaativaa astmaa tai vaikeaa uniapneaa sairastavilla. Hallitus ohjeisti ikääntyneitä pysyttelemään karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Rokotusten edettyä riskiryhmäläistenkin riski vakavalle koronataudille on merkittävästi vähentynyt.

”Kotimaisesta tilastoaineistosta on nähty, että rokotukset suojaavat näitäkin ryhmiä todella hyvin. Ilmaantuvuus sekä sairaalahoitoon että tehohoitoon joutumisessa ja kuolemissa on alhaista kolmesti rokotetuilla”, sanoo ylilääkäri Tuija Leino Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Leino katsoo, että riskiryhmäläisyyttä tulisi katsoa nyt uudella tavalla. Nyt riski vakavalle, sairaala- tai tehohoitoa vaativalle taudille on suuri erityisesti rokottamattomilla.

”Rokotteen ottamatta jättäminen on tällä hetkellä tärkein riskitekijä. Sen jälkeen tulee ikä. Muut riskitekijät ovat menettäneet merkitystään, koska olemme pystyneet rokotuksilla vähentämään riskejä”, Leino sanoo.

Tärkeintä rokottautuminen on iäkkäimmille ja monisairaille. Iäkkäät ovat tilastojen mukaan rokottautuneet nuorempia ikäryhmiä ahkerammin.

”Ikä on ihan itsenäinen riskitekijä. Tervekin rokottamaton 70-vuotias on selvästi suuremmassa vakavan koronataudin riskissä kuin terve 40-vuotias.”

THL:n tilastojen mukaan Suomessa on 480 000 yli 12-vuotiasta, jotka eivät ole ottaneet yhtäkään rokoteannosta tai saaneet aiemmin varmistettua koronavirustartuntaa. Tästä ryhmästä 140 000 on yli 50-vuotiaita ja 43 000 on yli 70-vuotiaita.

Sen sijaan THL ei saa rekisterien kautta aivan tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni vakavan taudin riskiryhmään sairautensa vuoksi kuuluvista ei ole ottanut rokotetta.

”Monesti kuulee sanottavan, että on myös ihmisiä, jotka eivät sairautensa vuoksi voi ottaa rokotuksia. Nyt käytössä on jo niin monta rokotevalmistetta, että en enää pysty nimeämään ryhmiä, jotka eivät voisi rokotetta ottaa”, Leino sanoo.

Kun koronarajoituksia puretaan ja yhteiskuntaa avataan, avautuu myös koronavirukselle lisää mahdollisuuksia levitä. On arvioitu, että tartuntaluvut lähtevät kasvuun, kun ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät.

Miten avautuvaan yhteiskuntaan tulisi suhtautua nyt, jos kuuluu johonkin aiemmissa vaiheissa epidemiaa luetelluista vakavan taudin riskiryhmistä?

”En sanoisi tässä vaiheessa, että esimerkiksi ison osan vanhuksista täytyisi olla erityisen peloissaan. Rokote toimii hyvin heilläkin”, Leino sanoo.

”Se, onko eniten pelkäävillä suurin riski sairastua vakavaan tautiin, ei ehkä mene ihan yksi yhteen”, Leino sanoo.

Rokotetustakin väestöstä Leino nostaa esiin ihmisiä, joiden on hyvä välttää väkijoukkoja mahdollisuuksien mukaan, kun yhteiskuntaa avataan.

”Ihmisillä, joilla on immuunipuolustusta vaurioittavia hoitoja tai sairauksia, on ehkä suurin riski vakavalle taudille. Heille tarjotaankin neljättä rokoteannosta”, Leino sanoo.

Immuunipuolustusta heikentäviä tiloja ovat esimerkiksi akuutissa vaiheessa olevat syöpähoidot. Immuunipuutteisiin kuuluvia ihmisiä tyypillisesti ohjeistetaan välttämään muitakin virusinfektioita taudin akuutissa vaiheessa.

”Jos itsellä on tällaisia vakavalle taudille altistavia sairauksia, ei kannattaisi lähteä ensimmäisenä väkijoukkoihin, vaan odottaa muutamia viikkoja, jos mahdollista. Kova infektiovaihe ei voi kestää kauhean kauaa, vaan se alkaa asettua kesää kohti”, Leino arvioi.