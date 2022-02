Viimeksi tammikuussa ei hukkunut yhtään ihmistä yli kymmenen vuotta sitten.

Suomessa vältyttiin tammikuussa hukkumiskuolemilta, ilmenee Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) ennakkotiedoista.

Viimeksi SUH:n kuukausittaisiin ennakkotilastoihin on kirjattu nollalukema vuonna 2010. Tuolloin niin ikään tammikuulle ei kirjattu yhtäkään hukkumista.

Täpäriä tilanteita on kuitenkin ollut. Kansalaiset ja viranomaiset pelastivat tammikuun aikana noin kymmenen jäihin pudonnutta ihmistä.

”On ollut onni matkassa siinä, että on pelastuttu”, sanoo SUH:n koulutussuunnittelija Anne Hiltunen.

Hiltunen kehuu kansalaisten valppautta muiden auttamisessa. Hänen mukaansa ihmiset ovat lisäksi olleet matkassa oikein varustautuneina, joten moni on päässyt jäistä myös itse pois.

Syynä poikkeuksellisen hyvälle tammikuulle Hiltunen pitää pelastumisten lisäksi erittäin hyvää jäätilannetta.

”On ollut hyvät pakkaskelit. Ensin ei tullut lunta, ja järvet ja meret pääsivät jäätymään.”

Hiltusen mukaan jäätilanteesta hyvä esimerkki on ollut Tuusulanjärven jää, jolla on toiminut retkiluistinrata.

Hiltunen on tyytyväinen hyviin uutisiin tammikuulta, mutta muistuttaa lähestyvästä keväästä ja helmikuun heikommasta jäätilanteesta. Nyt päälle on satanut lunta, ja pakkasta on ollut monella alueella vähemmän.

SUH varoitti esimerkiksi Helsingin edustan kantamattomasta jäästä helmikuun alussa Twitterissä.

Helmikuu alkoi lisäksi hukkumistapauksella. Kaksi ihmistä hukkui moottorikelkan vajottua jään läpi Kotkan Syväsalmessa.