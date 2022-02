Amfetamiinin käyttö on vähentynyt ennätyksellisen paljon. Sitä on myynnissä aiempaa vähemmän ja entistä heikkolaatuisempana, kirjoittaa HS:n oikeus- ja rikostoimittaja Lasse Kerkelä.

Suomen huumetilanteessa on tapahtunut ennennäkemätön muutos, joka ei ole noussut otsikoihin.

Suomen yleisimmän kovan huumeen eli amfetamiinin käyttö romahti viime vuonna, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimuksen tuoreista tuloksista.

Tulokset kertovat paljosta muustakin kuin yksittäisen huumausaineen käytön yleisyydestä.

Amfetamiinin käytön romahdus on nimittäin osoitus myös siitä, että lainvalvontaviranomaiset voivat onnistuessaan vaikuttaa Suomen huumetilanteeseen merkittävästi ainakin hetkellisesti. Yhtä selvää esimerkkiä tästä ei ole nähty Suomessa aikaisemmin.

Samalla huumeidenkäyttäjät ja huumeliigat ovat uudessa tilanteessa.

Nyt lienee tapahtumassa ainakin väliaikaisia muutoksia siinä, mitä aineita Suomessa käytetään ja mitkä rikollisryhmät tuovat niitä katutason käyttäjien ostettavaksi.

Amfetamiinin käyttö yleistyi Suomessa monen vuoden ajan, kunnes viime vuonna tapahtui käänne.

THL mittasi viime vuoden aikana tiettyjen huumeiden käytön yleisyyttä jätevesistä neljän suuren kaupungin alueella. Amfetamiinin käyttö romahti kaikissa neljässä kaupungissa eli Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Tampereella.

Helsingissä, Espoossa ja Turussa amfetamiinin käyttömäärät vähenivät marraskuun mittauksessa noin 60 prosenttia verrattuna maaliskuun mittaustulokseen. Tampereellakin käyttö romahti noin puoleen kevään määrästä.

Yhtä voimakasta amfetamiinin käytön romahdusta ei ole tapahtunut koskaan aiemmin kymmenvuotisen mittaushistorian aikana.

Sekä THL:n että poliisin asiantuntijat uskovat, että amfetamiinin käytön väheneminen johtuu hyvin todennäköisesti kansainvälisestä Greenlight-operaatiosta.

Siinä Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi FBI onnistui ujuttamaan omat salaiset puhelimensa alamaailman käyttöön.

Sen ansiosta Suomessakin jäi kiinni poikkeuksellisen suuri määrä vakavista huumerikoksista epäiltyjä toimijoita viime ja toissa vuonna. Greenlight on Suomen kaikkien aikojen suurin viranomaisten huumeoperaatio.

Lue lisää: FBI:n salajuoni johti Suomen poliisin 100 miljoonan euron huumejutun jäljille – HS:n tietojen mukaan keskeisessä roolissa on ollut 1960-luvulla syntynyt virolaismies

Operaation poikkeuksellisuutta voi havainnollistaa seuraavalla tavalla.

THL laski tätä kirjoitusta varten jätevesitutkimusten perusteella arvion siitä, kuinka paljon Suomessa käytettiin amfetamiinia ennätysvuonna 2020. THL:n arvion mukaan koko vuoden käyttömäärä oli yli 800 kiloa puhdasta amfetamiinia.

Greenlight-operaatiossa kiinni jääneiden epäillään puolestaan salakuljettaneen Suomeen kesän 2020 ja kesän 2021 välisenä aikana noin 890 kiloa amfetamiinia. Se oli poliisin mukaan puhtausasteeltaan noin 80–90-prosenttista.

Karkeasti ottaen Greenlight-operaatioissa kiinni jääneiden epäillään siis järjestäneen vuoden mittaisen ajanjakson aikana Suomeen saman verran amfetamiinia, kun ainetta käytettiin koko maassa ennätysvuoden 2020 aikana.

Vaikka pieni osa syytteistä kaatuisi tulevissa oikeudenkäynneissä, kyse on silti lainvalvojien valtavasta onnistumisesta.

Greenlight-operaation tulokset näkyvät erityisen selvästi amfetamiinin käytössä, mutta samat rikollisryhmät salakuljettivat ja levittivät muitakin aineita.

Myös kokaiinin käyttömäärät vaihtelivat Helsingin alueella poikkeuksellisen paljon viime vuonna. THL:n mukaan syynä voivat olla Greenlight-operaation aiheuttamat ”markkinahäiriöt” aineen välittämisessä käyttäjille.

Oleellinen kysymys on se, onko Greenlight-operaatio vähentänyt huumeidenkäyttöä Suomessa vai onko käyttö siirtynyt esimerkiksi amfetamiinista muihin aineisiin.

Molemmista vaihtoehdoista on merkkejä.

THL:n oikeuskemiayksikön päällikön Teemu Gunnarin mukaan on vahvoja viitteitä siitä, että huumeidenkäyttö väheni viime vuonna. Ennen viime vuotta käyttö oli asiantuntijoiden mukaan lisääntynyt vuosien ajan.

Ensinnäkään jätevesitutkimuksissa ei ilmennyt, että jonkin muun aineen käyttö olisi yleistynyt merkittävästi amfetamiinin käytön vähentyessä. Tutkimuksissa mitataan kannabista lukuun ottamatta joidenkin yleisimpien huumeiden käyttöä mutta ei kaikkien aineiden.

Myös poliisin tietoon tulleet huumerattijuopumukset alkoivat vähentyä viime keväänä. Ennen sitä huumerattijuopumukset olivat yleistyneet pitkään.

Huumerattijuopumusten määrässä käänne tapahtui samoihin aikoihin keväällä, kun amfetamiinin käyttö alkoi vähentyä lähes reaaliaikaisen jätevesiseurannan perusteella Helsingin alueella.

Myös huumeidenkäyttäjät ovat havainneet, ettei amfetamiinia ole myynnissä katukaupassa entiseen tapaan.

”Amfetamiinia on ollut vähemmän tarjolla, ja se on ollut heikkolaatuisempaa kuin ennen. Aktiivikäyttäjät ovat kertoneet, että tilalle on tullut muuntohuumeita kuten alfa-pvp:tä sekä geelimäistä lakkaa (gammabutyrolaktoni). Myös muun muassa Rivatril-tabletteja käytetään”, sanoo Sininauhasäätiön vertaistoiminnan asiantuntija Juha-Pekka Pääskysaari.

Jätevesitutkimuksissa on näkynyt pientä kasvua Pääskysaaren mainitseman alfa-pvp:n sekä alfa-php:n ja metamfetamiinin käytössä. Kasvu on THL:n mukaan kuitenkin vähäistä verrattuna amfetamiinin käytön merkittävään vähenemiseen.

Amfetamiinin käyttö korvautunee muiden laittomien huumeiden ohella osittain myös laillisilla päihteillä sekä lääkärien määräämillä lääkeaineilla, arvioi Kaakkois-Suomen poliisin rikoskomisario Lari Rönkä.

Rönkä on toiminut tutkinnanjohtajana Greenlight-huumetutkinnassa Kaakkois-Suomessa sekä seurannut pitkään huumetilanteen kehittymistä muun muassa jätevesitutkimuksista.

Toinen oleellinen kysymys on se, mitä huumemarkkinoilla tapahtuu nyt.

Huumetilanne ei ole palautunut vielä aikaisemman kaltaiseksi. Helsingin alueella amfetamiinin käyttö on ollut aiempaa vähempää myös tämän vuoden alussa tehdyissä tuoreimmissa mittauksissa.

Mahdollisten uusien alamaailman toimijoiden voi olla aiempaa helpompaa ottaa osansa Suomen huumemarkkinoista, kun viranomaiset ovat onnistuneet keskeyttämään joidenkin keskeisten rikollisryhmien toiminnan.

Kysyntää amfetamiinille ja muille huumeille on edelleen.

”Kun huumemarkkinoille syntyy tyhjiö, se myös täyttyy. Jää nähtäväksi, miten nopeasti se tapahtuu ja ketkä tyhjiön täyttävät. Ei voi etukäteen varmasti sanoa, mistä suunnasta uudet toimijat tulevat”, Rönkä sanoo.