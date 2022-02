Fadumo Salah tuli raskaaksi, päätyi naimisiin eikä päässyt vuosiin eroamaan. Suomi ei ole antanut yhtään tuomiota pakkoavioliitoista, ja se näyttää tasa-arvon häpeätahralta.

Häät järjestyivät nopeasti, vain vuosi seurustelun alkamisen jälkeen.

Fadumo Salah oli aina halunnut naimisiin ja äidiksi. Juhlia kuitenkin leimasi väkinäisyys ja häpeä.

Salah oli tutustunut mieheensä yhteisen kaveripiirin kautta Helsingissä, ja pian sen jälkeen he olivat alkaneet odottaa lasta. Parikymppinen Salah oli kertonut raskaudesta äidilleen ja hänen tuleva miehensä omalle perheelleen.

Vastaanotto oli tyly.

Salahin vanhemmat olivat vihaisia ja pettyneitä. Koska pariskunta ei ollut naimisissa, raskaus haluttiin salata. Molempien perheet päättivät yhdessä, että parin pitäisi mennä pian naimisiin.

Perheet alkoivat järjestellä pariskunnalle häitä.

Kaikki tapahtui Salahin mukaan eräänlaisen näkymättömän paineen, häpeän ja somalitaustaisen yhteisön reaktioiden pelossa. Kukaan ei edes yrittänyt ehdottaa mitään muita vaihtoehtoja.

”Kyllä mä itsekin halusin, koska tunsin myös häpeää, että tämä asia on tapahtunut. Ja me ei oltu naimisissa, että kyllä minäkin halusin korjata sen asian”, Salah kertoo.

Jo nuorena Salah oli halunnut tehdä asiat omalla tavallaan. Ennen häitä se oli tarkoittanut sitä, että aika ajoin hänen piti toimia salassa perheeltään.

”Jos lähdin baariin käymään, piti varmistella, ettei siellä ole joku veli tai muu. Jonkun piti käydä katsomassa siellä paikalla, että siellä ei ole sukulaisia, siis lähinnä miespuolisia”, hän sanoo.

Häiden jälkeen asioita oli vaikea päättää itsenäisesti. Hän koki myös, että hänen miehensä vaatimukset häntä kohtaan muuttuivat.

Kotiseinien sisällä Salah ja hänen miehensä eivät rukoilleet tai olleet erityisen uskonnollisia, ja mies käytti alkoholiakin.

Ulos päin kaiken piti kuitenkin näyttää yhteisön ideaalien mukaiselta. Salahille se tarkoitti esimerkiksi sitä, että hän joutui vaihtamaan rennot vaatteensa perinteisiin hameisiin ja huiviin. Sekä hänen miehensä että tämän vanhemmat kontrolloivat elämää tiukasti, hän kertoo.

”Kyllä he tiesivät ja näkivät, että mä en käyttänyt huivia ja hametta. Ja sitten yhtäkkiä, kun olen naimisissa, niin mä muutun kokonaan. Että ne odotukset naiselle on niin suuret pukeutumisen ja käyttäytymisen ja kaiken suhteen.”

Salah huomasi oman tilansa käyneen yhä rajatummaksi.

”Kaikki tämmöinen naisen tekeminen, jos se oli vähänkin poikkeavaa, niin sitä pidettiin epäkunnioittavana miestä kohtaan”, hän kertoo.

Salahin mukaan mies saattoi olla viikkojakin poissa ja tavata kavereitaan, kuten ennenkin. Pariskunnan riidat pahenivat. Fadumo Salah alkoi haluta eroa.

Mutta monissa islamilaisissa kulttuureissa avioeron hakee mies, ja sen myöntämisestä päättää imaami. Eron havitteleminen sai asiat muuttumaan Salahin kannalta yhä mutkikkaammiksi.

Häiden jälkeen Fadumo Salah koki kontrollin ympärillään kiristyvän ja elämänsä muuttuvan ahdistavaksi.

Suomessa ei ole tiettävästi tuomittu ketään pakkoavioliiton perusteella. Silti järjestöt ja viranomaiset näkevät niistä toistuvasti merkkejä.

Samaan aikaan Suomi on sitoutunut Istanbulin sopimuksessa toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta pakottaminen avioliittoon on rangaistavaa.

Fakta ■ Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta. ■ Sopimuksen mukaan sen osapuolten pitää varmistaa, että aikuisen tai lapsen tahallinen pakottaminen avioliittoon säädetään rangaistavaksi. ■ Lisäksi osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan tarvittavat toimet varmistaakseen, että rangaistavaksi säädetään myös henkilön houkutteleminen muualle asuinvaltiostaan, jos tarkoituksena on pakottaa hänet avioliittoon. Lähde: Finlex, Istanbulin sopimus.

Vajaat kolme vuotta sitten Suomi sai kitkerää palautetta. Se tuli Greviolta, joka valvoo Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa.

Grevio oli pannut merkille, että Suomen rikoslain pykälät ihmiskaupasta eivät kata kaikkia pakkoavioliittotilanteita. Grevion sanamuodot olivat tiukahkoja: se ”kehotti voimakkaasti” Suomea arvioimaan uudelleen pakkoavioliittoja koskevaa rikostunnusmerkistöä.

Myös YK:n ihmisoikeuskomitea on huomauttanut Suomea siitä, että pakkoavioliittoa ei ole kriminalisoitu täsmällisesti.

Sanna Marin

Vuonna 2019 pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan kirjattiin, että pakkoavioliittojen erillistä kriminalisointia selvitetään. Selvitystä ryhtyi laatimaan oikeusministeriö, joka antoi arvionsa pakkoavioliittojen kriminalisoimiseen viime marraskuussa.

Ministeriö katsoi, että rikoslain ihmiskauppaa ja pakottamista koskevat pykälät täyttävät jo nyt Istanbulin sopimuksen vaatimukset. Se ei siis nähnyt tarpeelliseksi muuttaa lainsäädäntöä.

Ministeriön muistiossa käytiin läpi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Krimon havaintoja vuodelta 2017. Krimo kertoi tuolloin, että eri viranomaiset kyllä törmäävät pakkoavioliittoihin, mutta syystä tai toisesta ne eivät päädy oikeuden tutkittavaksi.

Oikeusministeriö totesi, että senkään tietoon ei ole tullut yhtään pakkoavioliitosta annettua tuomiota. Ministeriö kuitenkin laittoi tämän viranomaisten ongelmaksi – syy ei sen mukaan ole lainsäädännössä.

Ministeriö teki silti yhden myönnytyksen: rikoslain ihmiskauppapykälään voisi tehdä täsmennyksen, että se koskee myös pakkoavioliittoa.

Oikeusministeriön näkemykset aiheuttivat voimakkaita reaktioita ihmisoikeusaktivisteissa ja -järjestöissä.

Kritiikki näkyi myös muistiosta annetuissa lausunnoissa. Niitä kertyi yli 40. Suurimman palauteryhmän muodostivat ne, jotka kannattivat pakkoavioliitosta omaa erillistä säädöstä rikoslakiin.

Esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL kritisoi, että Suomi on ollut perinteisesti hyvin varovainen, kun se on toimeenpannut velvoitteitaan torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

THL havainnollisti asiaa vertaamalla naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa ja terrorismilainsäädäntöä. Suomi on halunnut välttää naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa uusia rikoslain säännöksiä, jotka menevät päällekkäin muiden pykälien kanssa. Terrorismin tapauksessa on toimittu toisin, THL katsoi.

Rikoslaista löytyy erikseen säädettyjä terrorismipykäliä, joista tulisi rangaistus myös ilman terroristista tarkoitusta. Silti myös terrorismipykälät löytyvät laista.

Omaa säännöstä pakkoavioliitosta puolestaan ei pitäisi oikeusministeriön mukaan kirjata rikoslakiin, koska ihmiskauppa- ja pakottamispykälät löytyvät sieltä jo nyt.

Kyse on arvoista: Missä asioissa halutaan olla varmoja siitä, että rikokset määritellään täsmällisesti ja niihin varmasti puututaan.

Kimmo Nuotio

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio sanoo puhelimitse HS:lle, että terrorismia on pidetty kansainvälisessä yhteisössä ensisijaisena asiana. Hänen mukaansa naisten oikeuksiin ja ihmisoikeuksiin keskittyvät sopimukset ovat edenneet hitaammin, mutta ne etenevät silti.

Rikoslain erillistä säännöstä pakkoavioliitosta kannatti THL:n lisäksi myös moni muu, esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö, Helsingin hovioikeus, Amnesty Internationalin Suomen osasto ja Syyttäjälaitos.

Esimerkiksi Lapsiasiainvaltuutetun toimisto huomautti, että kriminalisoinnissa tulisi huomioida myös ulkomaille houkuttelu pakkoavioliittoa varten tai sen yritys sekä avunanto pakkoavioliittoon.

Lausuntopalautteissa toiseksi eniten kannatusta sai ehdotus lisätä pakkoavioliitot ihmiskauppaa koskeviin pykäliin. Tätä vaihtoehtoa kannatettiin muun muassa sillä perusteella, että uhrit pääsisivät ihmiskaupan auttamisjärjestelmään.

” ”Just aina eron partaalla he tulivat käymään, että saisivat pääni käännettyä, että emme eroaisi”

Fadumo Salah halusi erota, mutta se ei onnistunut. Aika ajoin hän otti asian esille miehensä kanssa, mutta sitä seurasi useimmiten toistuva tilanne: miehen vanhemmat tulivat vierailulle.

”Just aina eron partaalla he tulivat käymään, että saisivat pääni käännettyä, että emme eroaisi”, hän kertoo.

Salahin mukaan miehen vanhemmat eivät suoraan kieltäneet pariskuntaa eroamasta, mutta he puhuivat muun muassa siitä, kuinka vaikeaa eronneen äidin on löytää miestä.

Salah sanoo, että miehen vanhemmat kieltäytyivät lopulta myös ottamasta pariskunnan lapsia luokseen.

”Vähän niin kuin henkisesti halusivat alistaa. Kyllähän se vaikuttaa, kun on niin nuori ja ajattelee, että mulla ei ole mitään tulevaisuutta, jos mä eroan tästä miehestä. Sellaista pelkoa luotiin, että mä jään yksin”, Salah sanoo.

Salah kertoo, että kerran hänen miehensä ja tämän isä suostuivat lähtemään imaamin pakeille. Tapaamisen jälkeen he kuitenkin ilmoittivat, että imaami ei myöntänyt eroa.

Täyttä varmuutta tapahtumien todellisesta kulusta Salahilla ei ole. Somaliyhteisössä nainen ei pääse henkilökohtaisesti seuraamaan varsinaista avioeron päätöksentekoa.

Salah kertoo, että huonot uutiset saivat hänet alistumaan.

”Oli jotenkin sellainen lannistunut olo. Että tämän vain kuuluu olla, tämä on sitä avioelämää. Että tällaista se on vaan.”

Oikeusministeriön muistiossa pakkoavioliitto on rajattu niin, että Salahin liittoa tuskin tulkittaisiin sellaiseksi.

Salah solmi avioliiton alun perin vapaaehtoisesti. Hän ei päässyt liitosta irti, mutta oikeusministeriön tulkinnan mukaan tällainen tilanne ei täytä pakkoavioliiton tunnusmerkkejä.

Niin ikään ministeriö rajasi pois liitot, joissa yhteisö katsoo avioliiton olevan voimassa, mutta pari ei ole Suomen lain mukaan juridisesti naimisissa.

Salah oli solminut miehensä kanssa islamilaisen avioliiton ja mennyt sen lisäksi naimisiin maistraatissa. Mutta somaliyhteisössä vain islamilaisella avioliitolla on merkitystä. Siksi Salah haki vuosien ajan eroa juuri siitä.

Salahin tilanteen kannalta oikeusministeriön tulkinta on siis täysin nurinkurinen.

Ministeriön rajaukset pakkoavioliitosta jakoivat lausunnonantajien näkemyksiä. Monet pitivät oikeusministeriön näkemystä liian suppeana.

”Tarkastelun kohteena eivät ole esimerkiksi suostumuksella solmitut avioliitot, jotka ovat muuttuneet hyväksikäyttäväksi ja johon uhri pakotetaan jäämään”, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston lausunnossa huomautetaan.

”Jotta erilaisissa tilanteissa olevia uhreja voidaan mahdollisimman kattavasti suojella, avioliittoon pakottamisen tulisi kattaa myös muut kuin juridisesti solmitut avioliitot, esimerkiksi eri uskontojen mukaisesti solmitut liitot”, lausunnossa jatketaan.

Anna-Maja Henriksson

Kriittisen palautteen jälkeen lakimuutoksen valmistelu on yhä oikeusministeriön harteilla. Ministeriö laatii lausunnoista tiivistelmän, minkä jälkeen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) linjaa jatkotoimista.

Lainsäädäntö ja siitä käyty keskustelu piirtävät yhden kuvan siitä, kuinka Suomessa suhtaudutaan naisten itsemääräämisoikeuteen.

Tutkimusten perusteella Suomessa on eurooppalaisittain poikkeuksellisen runsaasti naisiin kohdistuvaa lähisuhdeväkivaltaa. Euroopan perusoikeusviraston vuonna 2014 laatiman tutkimuksen perusteella Suomi oli naisille Euroopan toiseksi väkivaltaisin maa. Tähän perusoikeusviraston tutkimukseen viitataan myös tuoreemmissa tutkimuksissa, jotka käsittelevät suomalaista lähisuhdeväkivaltaa.

Tuloksiin voivat vaikuttaa esimerkiksi lähisuhdeväkivallan erilaiset tilastointitavat ja ilmoitusherkkyys eri maissa. Mutta ilman kansainvälistä vertailuakin naisiin kohdistuvan väkivallan määrä Suomessa näyttää pahalta.

Samaan aikaan Suomi on saanut luotua alle puolet turvakotipaikoista, joita Istanbulin sopimus Suomelta edellyttää.

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Osa kansainvälisesti sovituista parannuksista naisten oikeuksiin etenee kuitenkin tahmeasti ja näyttää suomalaisen tasa-arvon häpeätahralta.

FADUMO SalaHin tilanne ratkesi lopulta hänen lapsuudenperheensä ansiosta. Perhe hankkiutui toisen imaamin pakeille. Tämä myönsi eron.

Ero vei vuosia. Ilman oman perheensä tukea Salah saattaisi yhä olla naimisissa.

Fadumo Salahin mukaan häpeä ja pelko leimasivat hänen avioliittoaan – ja samat syyt saivat hänen miehensäkin käyttäytymään kontrolloivasti häntä kohtaan.

”Se yhteisön paine siinäkin on vahvasti läsnä, että pitää olla tietynlainen. Ja jos siitä poikkeaa, niin häpeä on suuri”, hän sanoo.

Pakkoavioliitoissa haavoittuvaisimmassa asemassa ovat alaikäiset ja naiset, vaikka perheiden ja yhteisön päätökset ja pelko häpeästä voivat sanella myös miesten avioliitot.

Fadumo Salahin nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi. Salahin lisäksi hänen kertomuksensa yksityiskohtia on varmistettu toiselta henkilöltä, joka on seurannut Salahin elämää nuoruudesta saakka.