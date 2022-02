Kaksi terveydenhuollon toimijaa kertoo, miten ne houkuttelevat uusia työntekijöitä ja pitävät kiinni vanhoista. HS kartoittaa lähihoitajien ja sairaanhoitajien halua vaihtaa työpaikkaa kyselyssä, johon voi vastata jutun lopussa.

Hoitajia houkuttelee töihin yksityiselle puolelle ennen kaikkea työntekijöiden kasvun tukeminen, kertoo urapalveluiden johtaja Matias Pälve Terveystalosta.

”Olemme selvittäneet useilla kyselyillä, mitä hoitajat haluavat ja toivovat. Tärkeimmät asiat ovat ammatillisen kehittymisen tukeminen, erilaiset urapolut ja mahdollisuus erilaisiin tehtäviin”, Pälve sanoo.

Julkisten toimijoiden hoitajapulasta on puhuttu koko koronavirus­pandemian ajan. Pandemia on kiihdyttänyt ongelmaa siihen pisteeseen asti, että hoitajajärjestöt Tehy ja Super luonnehtivat terveydenhuollon olevan kriisissä. Järjestöjen mukaan hoitoalan veto- ja pitovoima pitää turvata.

Mutta mitkä seikat houkuttelevat hoitajia töihin julkiselle ja yksityiselle puolelle? HS kysyi tätä terveystoimijoilta.

Lisäksi HS kartoittaa lähihoitajien ja sairaanhoitajien työpaikanvaihtohaluja. Tämän jutun lopussa on kysely, jossa he voivat kertoa oman arvionsa työnantajien houkuttelevuudesta.

” ”Meillä on joka kuukausi haussa 50–60 lähi- tai sairaanhoitajan paikkaa.”

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueella on jatkuvasti täyttämättä lähihoitajien ja sairaanhoitajien paikkoja, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

”Meillä on joka kuukausi haussa 50–60 lähi- tai sairaanhoitajan paikkaa. Niistä osa täyttyy, mutta koko ajan uusia avautuu”, Marjakangas sanoo.

”Kokonaistilanne on kuitenkin vielä hallinnassa, emme ole kriisissä.”

Määräaikaisia tehtäviä on ollut jo pidemmän aikaa erityisen vaikea täyttää. Nyt vakinaistenkin tehtävien täyttämisessä on alkanut olla vaikeuksia.

Hoitajapula on sen verran paha, että viime vuonna Essote käynnisti kansainväliset rekrytoinnit.

Lisämausteensa ongelmaan tuo helmikuun alussa voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä työnantajilla on velvollisuus varmistua sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden suojasta koronavirusta vastaan.

Essotella on 3 700 työntekijää, joista 2 800 tekee potilas- tai asiakastyötä lähikontaktissa. 80 työntekijälle on täytynyt etsiä rokottamattomuuden vuoksi korvaavia tehtäviä. Työntekijöitä on siirrelty muun muassa terveyspalveluissa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. Lisäksi henkilökunnalla on tällä hetkellä paljon sairauspoissaoloja.

”Koska hoitajapula on meilläkin todellisuutta, jokainen käsipari kyllä tarvittaisiin.”

Terveystalolla oli esimerkiksi joulukuussa haettavissa kymmeniä lähihoitajien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien työpaikkoja eri puolella Suomea.

Hakemuksia tuli noin 800. Matias Pälve myöntää, että vapaiden paikkojen täyttämisessä on alueellisia eroja.

Terveystalolla palkka on Pälveen mukaan ”riittävän kilpailukykyisellä tasolla”, mutta työntekijän saa viihtymään töissä työn merkityksellisyys, hyvä johtaminen ja työyhteisö sekä mahdollisuus kehittyä.

”Nämä ovat palkkaa ratkaisevampia”, hän painottaa.

Sairaanhoitaja asentaa sydänfilmikytkentöjä asiakkaalle sairaalassa Turussa.

Essote houkuttelee osaajia muun muassa rekrytointilisällä. Sen määrä on 3–12 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkasta.

Pasi Marjakankaan mukaan palkkakilpailu on todellisuutta.

”Emme ole kilpajuoksussa kovin voimakkaasti mukana. Kuntayhtymän perustamisen myötä olemme kyllä tehneet alueella palkkojen yhdenmukaistamista, eli sen yhteydessä palkkatasoja on pystytty tarkastamaan”, hän sanoo.

Sairaanhoitajan keskipalkka Essotella on lisineen 3 430 euroa ja lähihoitajan 2 770 euroa.

Puolisen vuotta sitten käyttöön otettiin myös vinkkaajapalkkio. Jos työntekijän vinkkaama ihminen palkataan yli kolmen kuukauden mittaiseen työtehtävään, vinkkaaja saa muutaman sadan euron arvoisen palkkion.

”Se on otettu hyvin vastaan, ja olemme saaneet tämän kautta jonkin verran henkilökuntaa.”

Essote on myös lisännyt markkinointia ja tiivistänyt oppilaitos­yhteistyötä. Lisäksi seurataan veto- ja pitovoimia.

”Työyhteisö, perehdytys, työkuorman määrä, tehtäväkuvaukset ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ovat työntekijälle tärkeitä. Ihmiset vertaavat varmasti paljon muiden kokemaa omaansa.”