Ministeri Li Andersson kommentoi myös opettajia uuvuttavaa byrokratiataakkaa. Hänen mukaansa kouluihin tarvitaan lisää ihmisiä, ettei kaikki kaadu opettajien niskaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas) suhtautuu vartijoiden palkkaamiseen kouluihin varauksella. Hän katsoo, että jos rahaa käytetään ylimääräiseen työntekijään koulussa, työntekijän pitäisi mieluummin olla kasvatus- tai sosiaalialan ammattilainen.

Heinolassa opettajien työaikaa on pyritty vapauttamaan siten, että Lyseonmäen yläkoululle on palkattu vartija. Taustalla on koulukiusaamista ja turvatonta ilmapiiriä, jota ulkopuolisen vartijan avulla yritetään korjata.

Ministeri perustelee kantaansa sillä, että kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaiset voivat auttaa lasta oppimisen lisäksi elämäntilanteeseen liittyvissä ongelmissa.

”Vartijat ovat eri roolissa. He eivät nähdäkseni ole sellaisia henkilöitä, jotka voisivat ongelmien juurisyitä ratkaista”, Andersson sanoo.

”Siinä hoidetaan enemmän oiretta, jos joudutaan hankkimaan vartijoita tällaisen signaalin antamiseksi.”

HS on viime päivinä kertonut myös opettajien uupumuksen lisääntyneen korona-aikana. Anderssonin mukaan kyse on pidempiaikaisesta kehityksestä, mutta pandemia on katkaissut kamelin selän.

Hänen mukaansa uupumukseen tarvitaan lisää rahaa, ”sälän” karsimista opettajien työstä ja muiden aikuisten lisäämistä kouluihin.

Yksi uupumuksen syistä on hänestä se, että opettajat joutuvat toimimaan työpäiviensä aikana koulussa monenlaisissa rooleissa.

”Välillä joutuu laittamaan sosiaalityöntekijän hatun, psykologin hatun tai jopa poliisin hatun päähän.”

HS kertoi maanantaina entisestä luokanopettajasta Herman Keräsestä, jonka mukaan työaikaa vie liikaa byrokratia ja esimerkiksi erilaiset hankkeet.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kutsui tätä ”hankehumpaksi”, joka saa alkunsa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Andersson kertoo keskustelleensa erään opettajan kanssa samasta aiheesta. He nimittivät työtehtäviä ”säläksi”. Hänen mukaansa yleensä kyse on yhdistelmästä, jonka juuret voivat olla myös omassa kunnassa.

”Välillä on osoittautunut, että ne ovatkin oman kunnan linjauksia, eivätkä opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulevia.”

Esimerkiksi oppivelvollisuus­uudistukseen ei Anderssonin mukaan liity laissa mitään velvollisuutta kirjauksista tai raportoinneista. Toisaalta hän pitää tärkeänä esimerkiksi oppimisen tuen päätösten kirjaamista lain mukaan. Kaikesta sälästä ei siis voida luopua.

Andersson lisäksi tuo esille, että hankerahoitus usein on paras tapa varmistaa, että myönnetty lisärahoitus kohdistuu koulutukseen. Kun ministeriö myöntää valtionavustuksia, rahoja voidaan ohjata tiettyihin tarkoituksiin.

Silloin kun rahaa annetaan yleiskatteellisina valtionosuuksina, ei voida olla varmoja, mihin se kohdistuu.

”Ei ole aina ihan yksiselitteistä, että hanketoiminta olisi opetusalan kannalta huono asia.”

Hänestä tärkeintä olisi varmistaa, että työntekijöitä on tarpeeksi kaikkien tehtävien hoitamiseen.

Kaiken taustalla on Anderssonin mielestä kyse opetuksen rahoituksesta, jota vuosina 2012–2018 vähennettiin.

”Totta kai se näkyy oppilaitosten arjessa ja se näkyy siinä, että opettajat kuormittuvat ja väsyvät”, Andersson sanoo.

Hän kehuu edustamansa nykyhallituksen kääntäneen rahoituksen kasvuun ja toivoo kehityksen jatkuvan plusmerkkisenä myös seuraavalla hallituskaudella.

”Se on jokaisen hallituksen oma asia päättää, kuinka suuri se plussa on. Mutta minun mielestäni opetusalan pitää pystyä luottamaan siihen, että suunta on ylöspäin.”

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetukseen lisää rahaa pandemian vuoksi, ja Andersson jatkaisi näitä määrärahoja myös ensi vuonna.