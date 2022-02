Kuolemantapauksen syy on yhä mysteeri.

Poliisin mukaan pakettiauton kuljettaja ei aiheuttanutkaan Petäjäveden runsaan kahden viikon takaista liikennekuolemaa. Tapausta tutkittiin kuolemantuottamuksena, mutta esitutkinta on tältä osin lopetettu.

Poliisi epäili alun perin, että pakettiauto olisi törmännyt 24. tammikuuta alamäessä betoniautoon, joka olisi törmäyksen vuoksi kaatunut ojaan. Betoniauton kuljettaja löytyi kaatuneen auton alta kuolleena.

Esitutkinnassa kävi ilmi, että betoniauto oli jo kaatunut ennen pakettiauton törmäystä.

Erikoista tapauksessa on se, että pakettiauto liikkui esitutkinnan mukaan törmäyshetkellä ilman kuljettajaa.

Pakettiauto oli lähtenyt itsekseen liikkeelle ja osunut jo kaatuneeseen betoniautoon sen jälkeen, kun kuljettaja oli poistunut pakettiautosta soittamaan hätäkeskukseen.

Betoniauton kaatumisen syy on edelleen mysteeri. Sen kuljettaja oli auton ulkopuolella, kun auto kaatui hänen päälleen.

”Yksi teoria on se, että betoniauto on ollut juuri sen verran ojan puolella, että se on riittänyt kaatamaan auton. Tämä asia on kuitenkin yhä selvitettävänä”, sanoo rikoskomisario Kari Aaltio.

Vaikka pakettiauton kuljettaja ei aiheuttanut betoniauton kaatumista, häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Rikosepäily koskee pakettiauton lähtemistä liikkeelle ilman kuljettajaa.