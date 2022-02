Poliisihallitus on jo esitellyt valtiovarainministeriölle ja sisäministeriölle suunnitelmiaan tietotekniikan uudistamiseksi ja rapistuneiden toimitilojen korjaamiseksi.

Selvityshenkilöiden johtopäätökset poliisin rahoituksesta vastaavat poliisin tilannekuvaa, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Keskiviikkona luovutetun selvityksen mukaan poliisin menoja kasvu viime vuosina johtuu ennen kaikkea tietotekniikkamenojen ja toimitilakustannusten kasvusta. Tietotekniikka on niin vanhentunutta, että se uhkaa jo tietoturvaa.

Jos riittämätöntä perusrahoitusta ei saada kuntoon, kuilu arvioidun rahantarpeen ja budjetin määrärahojen välillä kasvaa tulevina vuosina edelleen, selvityshenkilöt arvioivat.

Kolehmainen yhtyy arvioon ja kertoo, että Poliisihallituksessa on jo aiemmin laadittu tiekarttoja siitä, miten tilanne saataisiin korjattua.

Poliisihallitus on teettänyt pohjaselvityksen, jonka perusteella poliisin tietotekniikka eli ICT saataisiin nykypäivän tasolle. Konkreettinen toimenpidekokonaisuus sisältää tietojärjestelmien arkkitehtuurin yhdenmukaistamisen, korjausvelan kuromisen umpeen ja ylläpitotoiminnan nykyaikaistamisen.

"Tämä ei onnistu millään kani hatusta -tempulla, vaan se vaatii rahoitusta. Puhutaan tietysti isoista rahoista, koska ICT maksaa aina ihan hervottomasti.”

Hankkeeseen menisi miljoonia, Kolehmainen kertoo. Kaikkea rahaa ei tarvitsisi olla heti valmiina, vaan hanke on pilkottu 5–6 vuodelle.

”Tässä on kaikella tavalla askelmerkit valmiina. Tämä on tietysti poliisin ehdotus, joten voihan muualta tulla jotain muuta viisautta. Meillä olisi tarjota tämmöinen.”

Poliisihallitus on esittänyt suunnitelman sekä valtiovarainministeriölle että sisäministeriölle.

”Vastaanotto on ollut ihan hyvä. Varmaan siellä mietitään rahoituskeinoja, että millä tavoin tätä lähdetään viemään eteenpäin.”

Kolehmaisen mukaan poliisissa on yli sata tietojärjestelmää, jotka pitäisi ehdottomasti saada modernisoitua.

”Kun emme nyt saa rahaa järjestelmien uudistamiseen, ne pitää saattaa vähintään lainmukaiselle tasolle tietosuojan kannalta. Se on todella kallista. Onko edes mitään järkeä saattaa vanhaa järjestelmää tietoturvan osalta edes tyydyttävälle tasolle, kun sen elinkaari on lopussa?”

Myös toimitilaongelmiin poliisi on jo ehtinyt pohtia ratkaisua. Suurin osa poliisin tiloista on vuokrattu valtion liikelaitokselta Senaatilta. Poliisi on tehnyt yhdessä sen kanssa toimitilakartoituksen, ja muun muassa sisäilmaongelmat on todettu yhdessä.

”Vuosikaudet olemme yrittäneet tuoda näitä ongelmia esiin, mutta aina on punakynä käynyt eikä rahoituspäätöstä ole saatu. Tässäkin on tiekartta valmiina, päästään merkistä liikkeelle.”

Toimitilojen modernisointi ja toimitilaverkon kehittäminen vaatii rahaa, mutta samalla voitaisiin tarkoituksenmukaisuussyistä luopua joistakin tiloista, Kolehmainen jatkaa.

Hän sanoo olevansa erityisen huolissaan tiloista, joissa on sisätilaongelmia. Pahin esimerkki on Oulu.

”Henkilöstö on ollut tosi tiukilla sisäilmaongelmien kanssa. Pitäisi saada päätös, että Ouluun rakennetaan uudet toimitilat.”

Vaikka poliisi on tiloissa vain vuokralaisena, sille esitetään kiinteistöjen parannuksista heti lasku. Moni tila alkaa rahan puutteen takia olla niin huonossa kunnossa, että edessä on peruskorjaus.

”Tämä on hankala kierre. Tilojen annetaan rapistua, ja kun ne peruskorjataan, vuokra pomppaa moninkertaiseksi.”

Jos vuokra ennen korjausta on ollut 10 euroa neliöltä, peruskorjauksen jälkeen se voi olla 40 euroa neliöltä, Kolehmainen kertoo.

Kolehmaisen mukaan poliisi on rahapyynnöissään kertonut selkeästi, mihin rahaa tarvitaan.

”Tuntuu vain, että vuosien kuluessa punakynä on aina käynyt, jos olemme esittäneet lisätarpeita ICT-menoista tai toimitiloista. Ei niihin ole tullut rahoitusta.”

Hän ei uskalla arvioida, helpottaako nyt julkistettu raportti neuvotteluja punakynätahojen eli sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

Kolehmainen ymmärtää, että muillakin viranomaisilla on perusteltuja menokohteita.

”Kuitenkin haastan, että poliisi on merkittävä perus- ja ihmisoikeuksien takaaja ja turvaaja. On arvotuskysymys, pidetäänkö poliisi operatiivisesti toimintakykyisenä.”

Kolehmaisen mielestä on tärkeää, että ihmiset saisivat pienetkin rikosasiat eteenpäin, hädissään soittavat kansalaiset saisivat apua ja lupapalvelut toimisivat.

”Poliisin palvelukyky pitäisi saada semmoiseksi, että se tyydyttäisi kansalaisia. Se olisi minun toiveeni.”