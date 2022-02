Osa suomen­venäläisistä luopui jopa Venäjän kansalaisuudesta Krimin valtauksen jälkeen – Uusin konflikti repii yhteisöä, ja moni on päättänyt vaieta kokonaan

Lappeenrantalaisen Itä-Suomen koulun venäjänkieliset oppilaat näkevät uutisissa sotaan valmistautuvan Venäjän. Kun soittaa mummolle Pietariin, kuva muuttuu.

Itä-Suomen koulun kahdeksannen luokan historian tunnin aiheena on sota Euroopassa, mutta kesken kaiken takarivin tytöt alkavat tuulettaa. Suomen Iivo Niskanen on voittanut olympiakultaa, venäläinen Aleksandr Bolšunov jäi kauas taakse.

Opettaja palauttaa keskustelun nopeasti toiseen maailmansotaan.

”Miksi Saksa ei ollut kunnolla varautunut Normandian maihinnousuun?”

Monta kättä nousee.

”Saksalle oli syötetty kuukausia virheellistä tietoa sen ajasta ja paikasta”, oppilas vastaa.

”Kyllä, eli tiedustelutieto oli virheellistä.”

Sota, hyökkäyksen valmistelu ja tiedustelutieto ovat Euroopassa palanneet historiankirjoista uutisotsikoihin. Yhdysvallat on kertonut maailmalle tiedustelutietoihinsa nojaten, että Venäjä suunnittelisi hyökkäävänsä Ukrainaan ehkä jo lähipäivinä.

Suomalaisvenäläisen Itä-Suomen koulun oppilaiden elämässä Euroopan historia, maailmanpolitiikka ja Venäjä sekoittuvat joka tapauksessa arkeen. Lappeenrannan kampukselta ajaa Venäjän rajalle vain puoli tuntia. Osalla oppilaista on juuret Venäjällä tai muualla entisessä Neuvostoliitossa.

Nikoli Blazyte (vas.) ja Anfisa Boyko käyvät lukion toista luokkaa Itä-Suomen koulussa Lappeenrannassa. Blazyten vanhemmat puhuvat keskenään Venäjän politiikasta, mutta teinejä se ei juuri kosketa.

Nikoli Blazyten , 17, isä on liettualainen ja äiti vironvenäläinen. Kotona vanhemmat seuraavat uutisia sekä venäjäksi että suomeksi ja puhuvat niistä keskenään.

”Mutta en mie sen kummemmin kuuntele niitä”, Blazyte sanoo.

Tosin siitä isä jaksaa jauhaa, kuinka hienoa on, että Liettua on nykyään Naton jäsen.

”Koko ajan!”

Suomen 84 000 venäjänkielistä on maan suurin vieraskielisten joukko, mutta julkisuudessa he näkyvät vähän varsinkin suhteessa siihen, miten paljon Venäjästä Suomessa puhutaan.

Se johtuu osin siitä, että suomenvenäläiset eivät ole yhtenäinen ryhmä. Heistä on vaikea sanoa mitään yleispätevää. Näin sanoo Venäjää, muuttoliikkeitä ja suomenvenäläisiä tutkiva professori Olga Davydova-Minguet Itä-Suomen yliopistosta.

Toinen syy on se, että Venäjän ulkopolitiikka jakaa Suomen venäjänkielisiä kipeästi. Voimakas kahtiajako alkoi Krimin valtauksesta vuonna 2014, ja se noudattelee konfliktin jakolinjaa.

”Siitä puhuttiin joka paikassa, siitä riideltiin perheissä ja ystävien kesken. Monien välit menivät poikki.”

Viime aikojen kiristynyt tilanne ei ole muuttanut tätä perimmäistä konfliktia, jonka kanssa suomenvenäläiset ovat vuosien aikana oppineet elämään. Moni on valinnut saman strategian kuin ne yhdysvaltalaiset, joiden ihmissuhteita rikkovat erimielisyydet Donald Trumpista: parempi olla hiljaa ja puhua muista asioista.

”Se on ihan sama, mitä mieltä sä olet. Kukaan ei kuuntele, jokainen vain jankuttaa samaa. Se on ihan yhtä tyhjän kanssa”, sanoo lappeenrantalainen venäläistaustainen lääkäri, joka on oppinut nousemaan työpaikan kahvipöydästä, jos venäläiskollegoiden keskustelu siirtyy Ukrainaan.

Samasta syystä hän ei halua puhua tässä jutussa omalla nimellään. Moni muu kieltäytyy haastattelusta kokonaan.

”Aiheita, joista ei puhuta, tulee koko ajan enemmän ja enemmän sen takia, että konflikti laajenee”, Davydova-Minguet sanoo.

Lappeenrantalaisella lääkärillä on silti vahva mielipide Venäjän aggressiivisuudesta. Niin vahva, että hän luopui Venäjän kansalaisuudesta Krimin valtauksen jälkeen.

”Silloin tuli tunne, ettei tästä tule mitään.”

Lappeenrannan Itä-Suomen koulu on kaksikielinen. Suomen lisäksi koulussa puhutaan venäjää. Koululla on toimipisteet myös Imatralla ja Joensuussa.

Itä-Suomen koulussa lukiota käyvä Anfisa Boyko, 18, on tilannut puhelimeensa Ilta-Sanomien uutishälytykset. Viime aikoina on tuntunut, että joka toinen niistä koskee Venäjää.

”Otsikot on sellaisia, että varmaan tulee sota ja tilanne on kauhea ja valmistautukaa.”

Mutta kun Boyko puhuu Pietarissa asuvan mummon kanssa, Ukraina tai sodan uhka ei nouse puheeksi. Boykosta tuntuu siltä, ettei se kosketa tavallisia ihmisiä. Mummo olisi kyllä ottanut tilanteen puheeksi, jos olisi huolissaan.

Ristiriita uutisissa näkyvän Venäjän ja rajan takana asuvien läheisten puheissa välittyvän Venäjän välillä on tuttu monelle suomenvenäläiselle.

Ksenia Zeitlinin, 15, kotona ei seurata uutisia, mutta koulussa niitä katsotaan yhteiskuntaopin tunnilla. Venäjä-uutisista tulee outo olo.

”Suomalaiset uutiset kuulostavat tosi pelottavilta. Että ihan kohta voi tapahtua mitä vain”, Zeitlin sanoo.

Mutta kun hän puhuu Venäjällä asuvien sukulaisten ja perheystävien kanssa, ei vaikuta siltä, että siellä valmistuttaisiin sotaan.

Yhdeksäsluokkalaiset Ksenia Zeitlin (vas.) ja Claudia Madrid eivät aina tunnista sitä Venäjää, joka näkyy suomalaisissa otsikoissa.

Varsinkin nuorten arjessa ristiriitaan sekoittuu myös sosiaalinen media. Venäläisen äidin ja espanjalaisen isän tytär, 15-vuotias Claudia Madrid näkee Tiktokissa ja Instagramissa videoita ukrainalaisten arjesta ja meemejä sodan uhasta. Meemit ovat usein hauskoja, mutta Madrid ei tiedä, pitäisikö nauraa.

”Onko tämä normaalia? Meemeissä tämä iso asia ei näytä niin vakavalta, mutta onko se kuitenkin?”

Koulussa tästä kaikesta on puhuttu vain vähän eikä koskaan oppilaiden kesken.

Lappeenrannan asukkaista viisi prosenttia on venäjänkielisiä, ja venäläistaustaisia oppilaita on muissakin kouluissa kuin kaksikielisessä Itä-Suomen koulussa.

Kimpisen lukiossa historiaa ja yhteiskuntaoppia opettava Taina Sipiläinen-Veikkanen puhuu Venäjästä tavalla tai toisella luokassa päivittäin. Välillä hän miettii, nostaako Venäjästä esiin vain huolestuttavia näkökulmia, mutta toisaalta on selvää, että opetuksen arvoihin kuuluu ihmisoikeuksien, sananvapauden ja demokratian edistäminen. Niistä ei tingitä.

Koska luokissa on venäläisten vanhempien lapsia, Sipiläinen-Veikkanen kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei vedä yhtäläisyysmerkkiä venäläisten ja Venäjän hallinnon välille.

”Yritän olla tarkka siitä, että puhun Putinin hallinnosta.”

Muuten oppilaiden tausta ei tule tunneilla esiin, eikä sen pidäkään tulla.

”Enhän tiedä muidenkaan oppilaiden kotitaustasta juuri mitään.”

” ”Venäjä, Venäjä, Venäjä. Se on läsnä meidän elämässä.”

Moni suomenvenäläinen jättää uutiset kokonaan seuraamatta, mutta ei oululainen kauppatieteiden maisteri Ekaterina Myller. Hän seuraa niin suomalaista, venäläistä kuin eurooppalaistakin mediaa.

”Kai se on joku oletusasetus, että jos on aihe, joka käsittelee Venäjää, minulla pitää olla siitä mielipide”, Myller sanoo.

Nyt 40-vuotias Myller muutti Suomeen lapsena lähes 30 vuotta sitten ja on kasvanut siihen, että varsinkin kriisi- tai konfliktitilanteissa oma kanta pitää olla valmiina.

”Se on sisäänrakennettua, vaikka luultavasti kukaan ei oikeasti sitä odota.”

Suomenvenäläisiin vaikuttaa aina jonkinlainen huoli ja epäluottamus siitä, miten turvallisuuspoliittinen tilanne vaikuttaa juuri heihin venäläisinä Suomessa, professori Davydova-Minguet sanoo. Krimin valtauksen jälkeen kaksoiskansalaisista alettiin puhua aiempaa enemmän turvallisuusuhkana.

”Esiin nousee se, että vaikka meillä olisi Suomen kansalaisuus, meitä pidetään sittenkin epäilyttävinä ja jollakin tavalla toisen sortin kansalaisina”, Davydova-Minguet sanoo.

Suomenvenäläinen voi myös arjessa tulla yhdistetyksi Venäjään milloin vain, täysin odottamatta.

”Venäjä, Venäjä, Venäjä. Se on läsnä meidän elämässä, vaikka siitä kuinka pyrkisi eroon.”

Itä-Suomen koulun kahdeksasluokkalaiset Markus Hänninen ja Robert Niemelä osallistuivat historian tunnilla toista maailmansotaa käsittelevään tietovisaan.

Ekaterina Myllerillä on kaksi poikaa, joille hän ei ole hakenut Venäjän kansalaisuutta. Päätökseen vaikutti alitajuinen pelko Venäjän arvaamattomuudesta. Mitä jos pojat joutuisivat Venäjällä armeijaan?

”Valta ja mielivalta on aika vaarallinen yhdistelmä.”

Vaikka kyllä Suomenkin asevelvollisuus mietityttää. Se on tulevaisuudessa poikien oma päätös.

”Jos Suomessa syttyisi sota, se olisi Venäjää vastaan. Sinnekö pitää sitten mennä pikkuserkkuja tappamaan?”

Sehän tässä kaikessa on absurdia, hän ajattelee. Ihmiset ovat kylmän sodan jälkeen tottuneet liikkumaan rajojen yli, ja Myller tuntee niin ukrainalaisia, suomalaisia kuin venäläisiäkin.

”Eivät tavalliset ihmiset halua sotaa missään.”