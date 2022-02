”Jumalauta, istut kotona ja katsot arabiaksi tv:tä” – Said Jaabout kertoo, miten hänestä tuli Suomen työmarkkinoiden kipeästi kaipaama kansainvälinen osaaja

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia eli esimerkiksi hitsaajia ja siivoojia, koneistajia ja kiinteistönhoitajia. Nykyhallitus on laajentanut kansainvälisen osaajan määritelmää niin, että se kattaa esimerkiksi kiinteistönhoitaja Said Jaaboutin.

Kiinteistönhoitaja Said Jaabout pudotti lumet huonekalumyymälän sisäänkäynnin yläpuolelta Lappeenrannassa.

Kiinteistönhoitaja Said Jaabout kasvoi maatilalla Marokossa, mutta nyt hän on lappeenrantalaisen huonekaluliikkeen lämmönjakohuoneessa.

Jaabout näpyttelee kosketusnäyttöä, joka kertoo, että myymälän lämpötila on 20 astetta ja varaston 13 astetta. Kaikki on kunnossa.

”Kiinteistönhuolto on mennyt tosi älykkääksi”, Jaabout sanoo.

Kolme vuotta sitten Jaabout ei omien sanojensa mukaan puhunut suomea lainkaan. Nyt hän kertoo sujuvasti lämmönsiirtimestä, venttiileistä, antureista, poisto- ja tuloilmajärjestelmästä.

Jaabout juttelee hetken myymäläpäällikön kanssa myymälää vaivanneesta oudosta hajusta ja jatkaa sitten ulos. Hän hiekoittaa ovensuun, pudottaa lunta oven päältä ja tarkistaa, pitääkö roskakori tyhjentää.

”Tässä työssä olet yhtenä hetkenä katolla ja seuraavana viemärissä”, hän sanoo.

”Joka päivä opin jotakin uutta.”

Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Tätä fraasia toistavat esimerkiksi maan hallitus, kauppakamarit, teollisuus ja yliopistot. Mutta mistä puhutaan, kun puhutaan kansainvälisistä osaajista?

Oletko kansainvälinen osaaja, Said Jaabout?

”Kyllä minusta. Minulla on erilainen näkökulma ja eri taitoja kuin muilla, koska olen kasvanut maatilalla, ja olen kyllä kansainvälinen.”

Said Jaaboutin monipuolisiin työtehtäviin kuuluu hiekoittaminen.

Työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost -toimenpideohjelman verkkosivuilla kansainvälinen osaaja määritellään näin: Kansainvälinen osaaja on maahanmuuttaja tai suomalainen paluumuuttaja, jolla on osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä verkostoja, jotka tuovat lisäarvoa yhteiskunnalle sekä elinkeinoelämälle ja vastaavat työvoimatarpeisiin.

Kansainvälinen osaaja voi siis olla ulkomailla asunut suomalainen tai maahanmuuttaja. Hän ”vastaa työvoimatarpeisiin” eli voi olla millä alalla vain, jolla tarvitaan työntekijöitä.

Niitä aloja riittää. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan jo vuonna 2019 Suomessa jäi syntymättä 65 000 työpaikkaa siksi, ettei niihin löytynyt osaavia tekijöitä. Hallituksen tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa työperäinen maahanmuutto vuoteen 2030 mennessä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella Talent Boost -ohjelma keskittyi start up -yrittäjien ja erityisasiantuntijoiden houkutteluun Suomeen. Nykyinen hallitus laajensi toimenkuvaa.

”Osaajia ovat myös ne, jotka eivät ole korkeasti koulutettuja”, erityisasiantuntija Laura Lindeman työ- ja elinkeinoministeriöstä sanoo.

Käytetyt sanat ovat näkökulmakysymys. Esimerkiksi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra puhuu ”kansainvälisten osaajien” sijaan ”matalapalkka­maahanmuutosta”.

Lindemanin mukaan ministeriössä puhutaan kansainvälisistä osaajista, koska halutaan kiinnittää työnantajien huomiota osaamiseen eikä maahantulon syyhyn, joka voi olla opiskelu, työ, perhe tai kansainvälinen suojelu.

”Työnantajia kiinnostaa se, mitä osaamista ihmisillä on tarjota, eikä se, mistä he ovat kotoisin.”

Kansainvälisten osaajien tavoittelu näkyy tänä keväänä lakiuudistuksessa, jonka on tarkoitus nopeuttaa ja yksinkertaistaa oleskelulupien myöntämistä. Hallituksen esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Ministeriö ei ole yksin sitä mieltä, että kansainvälisen osaajan määritelmä kattaa myös työntekijäammatit.

”Kaikkihan me olemme osaajia jossakin”, Teknologiateollisuus ry:n koulutuksen ja osaamisen johtava asiantuntija Milka Kortet sanoo.

Teknologiateollisuus on kertonut, että alalta puuttuu joka vuosi 1 500 ammattiosaajaa. Se tarkoittaa esimerkiksi levyseppähitsaajia, särmääjiä, koneistajia ja automaatioasentajia.

"Heistä on huutava pula, joka johtuu siitä, että nuoret ikäluokat eivät innostu näistä aloista”, Kortet sanoo.

Ulkomaisen työvoiman löytäminen ei sekään silti ole yksinkertaista. Esimerkiksi venäläisiä, puolalaisia ja Baltian maista kotoisin olevia työntekijöitä on aiempaa vaikeampi houkutella Suomeen.

”On puhuttu siitä, että lähialueet on jo haarukoitu ja pitäisi lähteä katsomaan kauemmaksi. Puhutaan Filippiineistä, missä on vahvaa metalliosaamista.”

Monen maahanmuuttajan tie suomalaiseen työelämään kulkee siivouksen kautta. Myös siivoojat ovat osaajia, Kiinteistötyönantajat ry:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Tiia Brax sanoo.

”Iänikuinen lause, että kuka tahansa osaa siivota, ei pidä nykyisin paikkaansa.”

Said Jaabout tyhjensi hoitamansa kiinteistön piharoskiksen jätekatokseen.

Kiinteistöpalveluala on myös kansainvälinen. Braxin arvion mukaan vähintään 20 prosenttia alan työntekijöistä on maahanmuuttajia, ja kasvukeskuksissa osuus on huimasti korkeampi. Tulevaisuudessa ulkomaisen työvoiman tarve vain kasvaa, Brax sanoo.

Tämä ei ole vain työnantajan puhetta.

”Kyllä se [ulkomaisen työvoiman tarve] vain on tosiasia”, kiinteistöpalvelujen sopimusasiantuntija Jarkko Viitanen Palvelualojen ammattiliitosta Pamista sanoo.

Viitanen nostaa esimerkiksi laivasiivouksen, jossa kansainväliset osaajat ovat olleet korvaamattomia jo pitkään.

”Se on näkymätöntä kansaa, joka hoitaa työnsä hyvin.”

Pelko siitä, että ulkomaisen työvoiman käyttö polkisi siivoojien palkkoja, ei ole alalla laajasti toteutunut, Viitanen sanoo. Vaikka siivoojille myönnetään enemmän oleskelulupia kuin muille ammattiryhmille, palkat ovat nousseet nopeammin kuin juuri millään alalla: Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan keskimäärin 10,5 prosenttia vuoden 2015 lopusta vuoden 2020 loppuun.

Eilen oli palkkapäivä, Said Jaabout kertoo. Tili 11 päivältä oli lähes 2 000 euroa.

”Ei paha.”

Jaabout tekee päivystyksiä, jotka nostavat tienestejä. Tavallinen kuukausikorvaus on noin 3 000 euroa. Sillä elättää perheen, vaikka vaimo on nyt opiskelija.

”Mie elän ihan hyvin.”

Perhe on syy siihen, että valtiovalta suhtautuu eri tavalla korkeasti koulutettuihin ja työntekijäammateissa toimiviin osaajiin. Vain edellisiä yritetään valtion toimesta määrätietoisesti houkutella ulkomailta Suomeen, koska ilman riittäviä tuloja ulkomailta muuttanut työntekijä ei voi tuoda perhettään Suomeen.

”Aktiivinen houkuttelu tilanteessa, jossa ei voi tuoda perhettä mukanaan, on ongelmallista”, työ- ja elinkeinoministeriön Lindeman sanoo.

Jaabout yrittää aktiivisesti houkutella kavereitaan pääkaupunkiseudulta Lappeenrantaan, missä elämä on hänestä parempaa.

”Sanon niille, että ’jumalauta, tiedätkö, mikä sun ongelma on, istut kotona ja katsot arabiaksi tv:tä...’ Täällä on helppo integroitua ja työtä riittää.”

Teknologian rooli kiinteistönhoidossa on kasvanut. Said Jaabout tarkistaa lappeenrantalaisen huonekalumyymälän ilmastointijärjestelmän.

Siinä auttoivat ennen kaikkea opinnot Saimaan ammattiopistossa. Yliopistojen kansainvälistymisestä on puhuttu paljon, mutta ammatillinen koulutus usein unohtuu keskustelusta. Siihen on syynsä, Saimaan ammattiopiston rehtori Antti Lehmusvaara sanoo.

”Meillä ei ole mitään keinoa ottaa ulkomailta opiskelijoita.”

Tarvetta kyllä olisi. Lehmusvaara istuu Etelä-Karjalan maakunnan työllisyysryhmässä ja tapaa myös säännöllisesti seudun työnantajia.

”Täällä ei saada töihin riittävästi lähihoitajia, ei parturi-kampaajia, ei kauppoihin myyjiä...”

Ammatillisen koulutuksen kansain­välistymisen esteenä on se, että ulkomailta on vaikea rekrytoida suomenkielisiä opiskelijoita. Lehmusvaaran mielestä opetusministeriö myöntää liian niukasti lupia englanninkielisen koulutuksen järjestämiseen.

Ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita on silti melkein joka ryhmässä, Lehmusvaara kertoo. He vain ovat tulleet Suomeen muusta syystä kuin opintojen perässä.

Jaabout tuli Suomeen vuonna 2015 ja löysi aluksi töitä siivoojana.

”En osannut suomea, en tuntenut tessejä. En tiennyt, mikä on palkkakuitti tai PAM.”

Ensimmäiset vuodet olivat vaikeita, mutta Jaabout ei lannistunut. Hän muutti Lappeenrantaan, aloitti opinnot, sai kesätöitä ja oppisopimuspaikan ISS Palveluilta, valmistui ja on nyt vakituisessa työssä, josta pitää.

”Töissä ei koskaan tunnu siltä, että olen jotenkin erilainen. Minua ei kohdella ulkomaalaisena.”

Kansainvälinen osaaja voi olla ihan vain tavallinen työntekijä.