Selvityksen mukaan kiinteistönomistajan kyky reagoida sisäilmaongelmiin on puutteellinen ja kiinteistöjen huoltopalvelut ovat kalliita.

Sähköauton latauspistokkeen asennus 7 000 euroa kappaleelta, peruskorjauksen jälkeen nelinkertaistuva neliövuokra, merkittäviä sisäilmaongelmia ja lasku väistötiloihin siirtymisestä vuokralaiselle. Tällaisia esimerkkejä tuore selvitys luettelee Senaatti-kiinteistöjen toiminnasta.

Selvityksen mukaan poliisin palkkarahoihin tarkoitettua rahaa uppoaa muun muassa kiinteistöihin.

Valtaosa poliisin käyttämistä tiloista on vuokrattu Senaatilta. Senaatti on valtion liikelaitos, joka toimii toimitilojen vuokraajana tai edelleenvuokraajana.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi HS:lle keskiviikkona, että Senaatti antaa tilojen rapistua ja kun ne peruskorjataan, laskun maksaa poliisi vuokran korotusten kautta.

Jos vuokra ennen korjausta on ollut 10 euroa neliöltä, peruskorjauksen jälkeen se voi olla 40 euroa neliöltä, hän sanoi.

Poliisin toimitilakulut ovat kasvaneet vuodesta 2010 vuoteen 2021 noin 20 miljoonalla eurolla. Viime vuoden noin 80 miljoonan euron kuluista noin 60 miljoonaa maksetaan Senaatille.

Senaatin poliisille vuokraamien tilojen neliöhinnat ovat nousseet vuosina 2012–2021 markkinavuokria nopeammin. Syy on selvityksen mukaan ”vuokran määräytymisperusteiden muutos ja kasvava poliisin toimitilojen korjausten määrä”.

Sisäilmaongelmia on 12 poliisiasemalla, joista neljässä on siirrytty väistötiloihin.

Väistötiloihin siirtyminen on kallista. Esimerkiksi Kuopiossa muuton laskettiin maksavan 30 miljoonaa euroa. Uusi poliisitalo maksaisi arviolta 45–50 miljoonaa euroa.

”Se, että joillakin poliisiasemilla on niin pahoja sisäilmaongelmia, että joudutaan siirtymään enemmän tai vähemmän tilapäisiin väistötiloihin, kuvastaa sitä, ettei toimitilojen kunnossapito toimi riittävän pitkäjännitteisesti”, selvityksessä kuvaillaan.

Selvityksen mukaan kiinteistönomistajan kyky reagoida sisäilmaongelmiin nopeasti, tehokkaasti ja vaikuttavasti on puutteellinen.

Myös Rovaniemen poliisitalossa on kärsitty sisäilmaongelmista.

Lisäksi poliisilaitokset kokevat kiinteistöjen huoltoon liittyvät palvelut kuten pienet korjaukset ja siivoukset kalliiksi. Senaatti esimerkiksi asennutti Pohjanmaan poliisilaitokselle sähköautojen latauspistokkeita. Yhden pistokkeen hinnaksi tuli Senaatin laskuttamana 7 000 euroa.

Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Tuomas Pusa katsoo, että Senaatti-kiinteistöt toimii asiallisesti eikä ylilaskuta poliisia saati muita vuokralaisia. HS kysyi Pusalta vastauksia selvityksessä esitettyihin huomioihin.

Miksi poliisin teiltä vuokraamista toimitiloista osassa vuokrat ovat jopa nelinkertaistuneet?

”Nykyinen poliisin toiminta on muuttunut sillä tavalla, ettei vanhojen 1960–1980-luvulla tehtyjen poliisitalojen korjaaminen tunnu tarkoituksenmukaiselta. Niihin ei ole mahdollista sovittaa poliisin nykytoiminnan mukaisia tiloja.”

”Tästä syystä usein vanhan korjaamisen sijaan päädytään tekemään uusi poliisitalo. Koska hyvin vanhan poliisitalon vuokra on perustunut aikoinaan toteutuneisiin rakentamiskustannuksiin ja siitä johdettuun vuokraan, tietysti uuden isomman, olennaisesti vaikkapa turvallisuusvaatimuksiltaan tiukemman rakennuksen tekeminen on paljon kalliimpaa. Tämä johtaa vuokrien nousuun.”

Onko mielestänne hyväksyttävää, että poliisin määrärahoista vuosittain yhä suurempi osa uppoaa teidän vuokrankorotuksiinne?

”Selvityksessä [poliisin] toimialakustannusten kasvu on ollut noin 20 miljoonaa tarkastelujaksolla. Se ei ole edustanut suurinta osaa kasvusta. Henkilöstökulut ovat kasvaneet moninkertaisesti tähän suhteutettuna.”

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan lasku remonttikustannuksista tulee heille. Ei kai vuokranantaja voi siirtää remonttikustannuksia suoraan vuokralaiselle?

”Poliisin valtion omistamissa tiloissa on pääsääntöisesti kokonaisvuokra. Se sisältää tilan, ylläpidon, kiinteistöverot ja monissa tapauksissa myös energian sekä kunnossapidon. Näistä ei peritä lisähintaa. Jos aletaan tehdä muutoksia, parannetaan ominaisuuksia tai laajennetaan tiloja, syntyy lisävuokrana laskutettavia kustannuksia.”

Onko tässä mallissanne huomioitu sitä, että kiinteistöjenne arvo nousee?

”Kiinteistöjen arvo ei ole tässä merkitsevä tekijä. Viime kädessä niin vuokralainen kuin kiinteistön omistaja ovat osa Suomen valtiota. Arvolla on merkitystä vain siinä vaiheessa, jos jostain syystä kiinteistöstä päätetään luopua. Silloin siitä saataisiin rahat pois ja palautettaisiin valtion budjetissa jaettavaksi.”

Eli järjestelmä on mielestänne reilu?

”Kyllä tämä on reilu.”

Kolehmaisen mukaan Senaatti antaa tilojen rapistua ja sen jälkeen korjaa niitä ja laskuttaa poliisia. Onko teillä aihetta tarkistaa vuokranmääräämis­perusteita näiden syytösten johdosta?

”Se ei ole asia, johon me voisimme millään tavalla vaikuttaa. Kysymys olisi paras osoittaa valtiovarain­ministeriölle.”

Miksi olette päästäneet neljä poliisiasemaa niin huonoon kuntoon, että sieltä on pitänyt siirtyä pois?

”Tilat on pidetty kunnossa vuokrien puitteissa. Jos rahoitusta [uudistamiseen] ei saada, ajaudutaan tämäntyyppiseen tilanteeseen.”

Eli ajaudutaan sisäilmaongelmiin?

”Se on yksi seuraus siitä, että peruskorjaukset ja perusparannukset vievät suunniteltua pidempään.”

Kuka maksaa väistötiloihin siirtymisestä syntyvät kustannukset?

”Perusmalli on se, että Senaatti etsii väistötilan. Asiakas maksaa vuokraa väistötilasta, kunnes löytyy pysyvä ratkaisu. Tyypillisesti asiakas maksaa muuttokustannukset itse.”

Yhden sähköauton latauspistokkeen hinnaksi tuli Senaatin laskuttamana 7 000 euroa. Onko tuo sopiva hinta työstä?

”Usein latauspisteelle täytyy vetää uudet kaapelit ja voi olla, että joudutaan vahvistamaan sähkökeskuksia. Joudutaan vetämään kaapeli sisällä tai ulkona vaikka maan alle. Eli käytännössä näissä on paljon muutakin työtä kuin se pelkkä pistokkeen ostaminen ja asentaminen.”

Olisiko tuntityöhinta-arviota antaa?

”Senaatti-kiinteistöt ostaa käytännössä lähes kaikki työt markkinoilta, eli kilpailutamme urakoitsijat. Ei ole olemassa yhtä tuntihintaa.”

Poliisi on Senaatin toimitilojen vuokraajana toiseksi suurin asiakas.

Kuudenneksi suurimmalla Senaatin asiakkaalla Tuomioistuinvirastolla on vuokramenoja Senaatille on noin 20 miljoonaa vuodessa. Ylijohtaja Riku Jaakkola kertoo, että kustannukset ovat nousseet.

Keski-Suomessa, Oulussa, Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Espoossa rakennuksissa on sisäilmaongelmia tai rakennus on muutoin tiensä päässä. Osassa on siirrytty jo väistötiloihin. Siirtymisen kustannukset voivat olla satoja tuhansia euroja.

Tilakustannusten ylilaskutuksesta on Jaakkolan mukaan vaikea sanoa varmoja havaintoja, sillä virastolla ei ole käytännössä mahdollisuutta tarkastella Senaatin laskutusta yhtä tarkasti kuin tuoreessa selvityksessä on poliisin määrärahojen käytöstä tehty.

” ”Senaatin alihankkijoiden tuntimäärät saattavat olla korkeahkoja.”

Erityisen hankalaa on valvoa Senaatin käyttämien alihankkijoiden laskutusta. Senaatin tulee itse valvoa omien alihankkijoidensa laskutuksen asianmukaisuutta.

7 000 euron laskuttaminen sähköauton latauspistokkeesta kuulostaa hänen mukaansa erikoiselta.

”Uskoisin, että korviini olisi kantautunut ja siihen olisi puututtu, jos meillä olisi tehty vastaava laskutus.”

Vaikka Senaatti kilpailuttaa käyttämiensä alihankkijoiden tuntihinnat, tuntimäärän valvominen on vaikeampaa, kertoo talousosaston johtaja Raimo Ahola.

”Sellaista ilmiötä olemme huomanneet, että Senaatin alihankkijoiden tuntimäärät saattavat olla korkeahkoja”, Ahola sanoo.

”Vuokralaisen on vaikea siihen sanoa, paljonko aikaa pitäisi tietyn työn tekemiseen riittää.”