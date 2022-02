Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille jo viime kesänä, mutta he ehtivät poistua maasta ennen kiinniottoa.

Poliisi on selvittänyt kesällä 2021 Etelä-Suomessa liikkuneen, ulkomaisen rikollisryhmän törkeiden varkauksien sarjan, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi.

Useissa teoissaan ryhmä käytti varastettuja autoja, joilla he repivät irti kylmäasemien maksuautomaatteja. Lisäksi he ajoivat liikehuoneistojen ovista läpi. Poliisin mukaan kyse on neljän romanialaisen miehen ryhmästä.

Syyttäjälle siirtyy esitutkinnan jälkeen yhteensä 27 varkautta, joista suurin osa on törkeitä.

Poliisin mukaan ryhmän saama rikoshyöty on ollut yli 110 000 euroa ja asianomistajien vahingot yli 230 000 euroa.

Epäillyt rikokset tapahtuivat heinä- ja elokuussa 2021. Poliisi kertoo päässeensä tekijöiden jäljille jo tuolloin, mutta nelikko ehti poistua maasta ennen kiinniottoa.

Poliisi listaa mittavan määrän erilaisia kohteita, joista varastettiin käteistä rahaa, helposti jälleenmyytäviä matkapuhelimia ja savukkeita.

”Kohteiksi joutuivat yksityisten ja yritysten autot, pienet lähikaupat, kioskit, baarit, kylmäasemat, huonekaluliikkeet ja suuremmat matkapuhelimia myyvät liikkeet. Joukkoon mahtui myös eläinlääkäriasema sekä kukkakauppa.”

Kohteisiin murtauduttiin öisin ikkunoita rikkomalla ja kaltereita vääntämällä. Lisäksi varastetuilla autoilla ajettiin ovista läpi liikkeisiin.

Eniten huomiota kesällä saivat Kaakkois-Suomessa tehdyt kylmäasemien törkeät varkaudet.

”Tekotapa noudatteli vanhaa ”Euran Daltonien” mallia, jossa automaatti repäistään autoon kiinnitetyllä köydellä kokonaan irti”, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Euran Daltoneiksi kutsuttiin 1990-lopussa neljää euralaista veljestä, jotka tekivät kymmenien murtovarkauksien sarjan lähialueiden seteliautomaateille ja pankkikonttoreihin. Veljesten tarinasta tehtiin vuonna 2003 julkaistu elokuva Pahat pojat.

Neljän romanialaisen ryhmä saapui Suomeen heinäkuussa. Heidän tavoitteenaan oli poliisin mukaan tehdä mahdollisimman arvokkaan saaliin varkauksia ja poistua sitten nopeasti maasta.

Epäillyt saatiin kiinni, kun he palasivat Suomeen syksyllä ja aloittivat uusien jäsenien kanssa vastaavan rikossarjan. Tämä kokonaisuus on jo käräjäoikeuden käsittelyssä, poliisi kertoo.