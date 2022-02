Vastaamon tietomurron uhrien henkilötietoja on alettu hyödyntää tilauspetoksissa – Poliisi: ”Uusi, huolestuttava ilmiö”

Identiteettivarkauden uhriksi on joutunut ainakin noin sata henkilöä.

Tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoo, että Vastaamon tietomurron uhrien henkilötietoja on alettu hyödyntää petosrikoksissa.

Poliisin mukaan Vastaamon tietomurron uhrien henkilötietoja on alettu käyttää luvattomasti tilauspetosten ja muiden rikosten tekemisessä.

Poliisin havaintojen mukaan tähän mennessä identiteettivarkauden uhriksi on joutunut ainakin noin sata henkilöä. Tapauksia voi todellisuudessa olla enemmän.

”Vastaamo-tietomurtoon liittyneen esitutkinnan alusta lähtien poliisissa on seurattu aktiivisesti, alkavatko rikolliset hyödyntää tietovuodon uhrien henkilötietoja esimerkiksi petosten tekemiseen. Valitettavasti olemme nyt havainneet, että tällaisia liitännäisrikoksia on alkanut esiintyä. Ilmiö on erityisen vastenmielinen, koska jo kertaalleen rikoksen uhriksi joutuneita ’lyödään’ uudelleen”, kertoo Vastaamon tietomurtotapauksen tutkinnanjohtaja Marko Leponen blogikirjoituksessaan.

Leponen luonnehtii tietojen väärinkäyttöä blogikirjoituksessaan ”uudeksi, huolestuttavaksi ilmiöksi” ja ”raukkamaisiksi rikoksiksi”.

Hän kertoo HS:lle, että uhrien henkilötiedoilla on kirjauduttu muun muassa kauppapaikkapalveluihin, joissa voidaan myydä tavaroita tai hankkia hyödykkeitä. Tietoja on pyritty hyödyntämään myös pikavippien ottamisessa.

Suuri osa tietojen hyväksikäytöistä on tapahtunut sellaisissa palveluissa, joiden tunnistautumisessa käytetään esimerkiksi henkilötunnusta eikä niissä ole käytössä vahvaa tunnistautumista.

Mahdolliset petokset voivat aiheuttaa uhreille kustannuksia. Vaikutusten laajuus saattaa tulla ilmi vasta pitkän ajan kuluttua rikoksen varsinaisen tapahtumisajan jälkeen.

”Tämä voi aiheuttaa pitkäkestoista harmia ja huolta uhreille, puhumattakaan jo valmiiksi kuormittavasta tilanteesta, jossa vuodettuja arkaluontoisia tietoja on ollut kaikkien saatavilla”, Leponen kirjoittaa.

Poliisi pystyy seuraamaan ja torjumaan uutta rikosilmiötä vain niiden tietomurron uhrien osalta, jotka ovat tehneet Vastaamon tietomurtotapauksesta rikosilmoituksen. Poliisi kehottaa yhä tietomurron uhreja tekemään rikosilmoituksen, jos sitä ei ole aiemmin tehty.

Poliisi vakuuttaa ottavansa Vastaamon asiakkaisiin kohdistuvat liitännäisrikokset vakavasti.

”On valitettavasti kuitenkin niin, että tietomurron seurauksena vuotaneiden henkilötietojen hyväksikäyttö tulee arviomme mukaan jatkumaan, eikä keinoja sen täydelliseen pysäyttämiseen ole. Omilla toimillaan asianomistaja pystyy kuitenkin vähentämään riskiä omien henkilötietojen hyväksikäyttöön”, Leponen toteaa.

Vastaamon tietomurron uhreille on tarjolla apua ja tukea Tietovuotoapu-sivustolla: www.tietovuotoapu.fi. Myös Rikosuhripäivystys auttaa uhreja.