Syyttäjä antaa viimeistä puheenvuoroaan Päivi Räsäsen homopuheista: ”Jos käsityksiä ei voi ilmaista syyllistymättä solvaukseen, on parempi jättää käsitykset ilmaisematta”

Päivi Räsänen oikeusjutussa kuullaan tänään viimeiset puheenvuorot ennen tuomiota. Ennen pääkäsittelyn jatkamista kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja kummasteli medialle syyttäjän toimia edellisessä istunnossa.

Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan parhaillaan osapuolten viimeisiä puheenvuoroja jutussa, jossa kristillisdemokraattien entistä puheenjohtajaa Päivi Räsästä syytetään kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteeseen johtivat Räsäsen homopuheet ja -kirjoitukset.

Valtionsyyttäjä Anu Mantila katsoi, että kyse on siitä määritteleekö Suomen rikos- ja perustuslaki ja kansainväliset sitoumukset vai Raamattu sen, miten homoseksuaalien syrjimättömyys Suomessa määrittyy.

”On aivan selvää, että vastaajilla on sanan- ja uskonnonvapaus, mutta se ei oikeuta syrjäyttämään homoseksuaalien oikeutta syrjimättömyyteen”, Mantila sanoi.

Syyttäjän mukaan syrjivillä puheilla on vaikutusta muun muassa nuorten fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Syyttäjä korosti, että tekojen vahingollisuus tulee arvioida kiihottamisrikosta arvioidessa.

Syyttäjä referoi tuomioistuimelle pitkän liudan Euroopan ihmisoikeusistuimen tuomioita, joissa oli käsitelty syrjimättömyyttä eri tilanteissa.

Syyttäjä Mantilan mukaan kyse on lopulta siitä, että mielipiteet on pystyttävä ilmaisemaan ilman jonkin ihmisryhmän solvaamista ja panettelua.

”Jos näitä käsityksiä ei voi ilmaista syyllistymättä solvaukseen, on parempi jättää käsitykset ilmaisematta”, Mantila sanoi.

Syyttäjän mukaan Räsäsen vuonna 2004 julkaistussa pamfletissa homoihin oli liitetty muun muassa muassa yleistä moraalittomuutta, joka kohdistui nimenomaan ihmisryhmään. Hänen mukaansa homoseksuaalisia tekoja ei myöskään voi kieltää ja samaan aikaan puhua uskottavasti homojen ihmisarvosta, jos ihmistä kielletään toteuttamasta seksuaalisuuttaan.

Kristillisdemokraattien entisen puheenjohtajan ja entisen sisäministerin rikosoikeudenkäynnissä kuullaan maanantaina kaikilta osapuolilta viimeiset puheenvuorot ennen tuomiota.

Ennen oikeudenkäynnin alkua Helsingin oikeustalon ulkopuolella kokoontui Räsästä tukeva mielenosoitus. Turvatarkastuksen jälkeen tiedotusvälineet olivat puolestaan jo totuttuun tapaan Räsästä vastassa.

Räsänen kummasteli oikeustalon aulassa oikeudenkäyntiä. Hänen mukaansa syyttäjä astui edellisessä oikeusistunnossa alueelle, jonne kenenkään ei pitäisi joutua.

”Se mikä oli viime kerralla merkillistä oli se, että syyttäjähän ei viime kerralla edes käynyt näitä kohta kohdalta läpi ja niistä minua kuulustellut vaan meni ihan näihin kristinuskon oppikysymyksiin ja tietyllä tavalla ihan ydinkysymyksiin”, Räsänen sanoi.

”Ketään ei pitäisi viranomaisen edessä tai tuomarin edessä altistaa sille, että hänen uskonvakaumustaan ryhdyttäisiin tutkimaan. Ja kyllähän tässä mentiin sille rajalle”, Räsänen jatkoi.

Puheenjohtaja Tuomas Nurmi huomautti osapuolille edellisessä istunnossa, että salissa ei käsitellä Raamatun oikeata tulkintaa vaan Räsäsen puheita kirjoituksia.

Räsänen korosti yhä medialle myös, että hän kiistää solvanneensa tai panetelleensa ketään.

Maanantaisissa loppulausunnoissaan eri osapuolet nostavat vielä kerran esille omat huippukohtansa näytöstä ja pyrkivät antamaan juridisen ratkaisuohjeen tapauksesta.

Räsäsen syytteet koskevat kahta twiittiä ja puheita Ylen radio-ohjelmassa. Toisessa twiitissä Räsänen jakoi vuonna 2004 julkaistun edelleen verkosta löytyvän pamflettinsa, jonka tapauksessa mahdollinen rikos olisi jo vanhentunut Räsäsen osalta ilman tuota twiittiä.

Räsäsen lisäksi syytteessä pamfletin takia on myös Lähetyshiippakunnan piispa Juhana Pohjola. Kyse on siitä, että Pohjola on pitänyt Luther-säätiön dekaanina Räsäsen pamflettia verkossa. Räsäsen tavoin myös hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Toisessa twiitissään Räsänen puolestaan kritisoi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavan Setan Pride-tapahtuman ja kirkon yhteistyötä, sanoi häpeän ja synnin nostetun ylpeyden aiheeksi ja terästi viestiä Uuden testamentin jakeilla, jossa puhutaan saastaisuuteen hylätyistä ruumiinsa häpäisijöistä.

Ylen radio-ohjelmassa Räsänen muun muassa lausui, että Jumala ei alun perin luonut ihmistä homoksi.

Räsäsen rikosjuttu on merkittävä, koska siinä asettuvat vastakkain sanan- ja uskonnonvapaus sekä syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus.

Oikeustalon ulkopuolella on kokoontunut taas mielenosoitus, jossa esillä oli muun muassa Sanan- ja uskonnonvapaus ry:n banderolli.

