Veikkauksen toimintaa valvova Poliisihallitus on puuttunut joihinkin yhtiön nettiarpoihin ennen niiden julkaisua.

Monissa nettiarvoissa on pelimekaniikkoja, jotka muistuttavat perinteisiä digipelejä. Veikkauksen nettiarpoja älypuhelimessa Helsingissä 11. helmikuuta 2022.

Monissa Veikkauksen nettiarvoissa on pelimekaniikkoja, jotka muistuttavat perinteisiä digipelejä. Tämä voi lähentää digi- ja rahapelaamista toisiinsa ja koukuttaa pelaajia.

Poliisihallituksen arpajaishallinto on puuttunut ennen julkaisua yksittäisiin Veikkauksen arpoihin, joita Veikkaus on sen jälkeen joutunut muokkaamaan ja siirtämään niiden julkaisuaikaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija on huolissaan arpojen viihteellisyyden ja koukuttavuuden välisestä yhteydestä.

Arvoista esimerkiksi Kulta-Jaska ja Hyperjunat muistuttavat suosittua Candy Crush -mobiilipeliä. Yksi viime vuoden suosituimmista Veikkauksen nettiarvoista, Hylleröt, on hakenut inspiraatiota Blast-peleistä.

Veikkauksen tuotekehityspäällikkö Harri Järvisen mukaan tämä on ollut tietoinen päätös. Arpojen kehittäjät seuraavat, mitkä digipelit ovat suosittuja ja pohtivat, miten niiden mekaniikoista voidaan tehdä rahapeliversioita.

”Kasuaalipelien maailma on erittäin rikas pelimekaniikkojen näkökulmasta. Maailman pelikehittämisen kärki on siellä”, Järvinen sanoo.

Kasuaalipeleillä tarkoitetaan tyypillisesti helposti lähestyttäviä mobiilipelejä.

”Me tuomme arpoihin viihdepelien ominaisuuksia mukaan, jotta niistä tulisi hitaampia. Silloin pelaaja pystyy häviämään rahaa paljon vähemmän. Hitaat pelit ovat siksi vastuullisempia.”

Järvisen mukaan arpojen viihteellisyys pehmentää myös niiden rahapelimäisyyttä.

Kun nettiarvan yrittää ostaa Veikkauksen sivuilta, pelaajalle näytetään ilmoitus, jonka mukaan pelin aikana tehtävillä valinnoilla ei ole merkitystä lopputulokseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Sari Castrénin mukaan nettiarvoissa olevat pelimekaniikat ja mainostekstit voivat kuitenkin synnyttää illuusion, että niitä ”hyvin” pelaamalla voi voittaa enemmän rahaa.

”Nämä pelit on suunniteltu niin, että syntyy läheltä piti -tyyppisiä tilanteita, joissa pelaajalle syntyy uskomus, että voitto oli lähellä. Tämän uskomuksen tiedetään koukuttavan, jolloin pelaaja saattaa pelata enemmän kuin oli tarkoitus”, Castrén sanoo.

Castrénin mukaan digi- ja rahapelien riippuvuuspotentiaali kasvaa, jos ne ovat miellyttäviä ja jännittäviä. Nettiarpojen alhainen aloituspanos on toinen riippuvuutta lisäävä riskitekijä.

”Pieni summa tuntuu aluksi viattomalta sijoitukselta peliin, mutta hallinnan hävitessä tappiot kasvavat nopeasti.”

Castrénin mukaan nettiarvat ovat esimerkki raha- ja digipelien lähentymisestä. Rahapelit muistuttavat yhä enemmän viihteellisiä digipelejä.

”Kansainvälisten tutkimusten mukaan on mahdollista, että tämä lähentyminen kasvattaa digipelejä pelaavan kiinnostusta siirtyä pelaamaan rahapelejä.”

Poliisihallitus valvoo Veikkauksen toimintaa arpajaislain velvoittamana. Tähän kuuluu nettiarpojen ja muiden Veikkauksen sivuilla olevien verkkopelien valvonta. Poliisihallitus antaa ohjeistusta, neuvontaa ja lausuntoja osana valvontaa. He voivat antaa myös kieltopäätöksiä ja uhkasakkoja.

”Me testaamme nettiarpoja pelaajien näkökulmasta, ja käymme läpi heille annettavat peliohjeet”, Poliisihallituksen arpajaishallinnon ylitarkastaja Antti Karjala sanoo.

Poliisihallitus antaa näkemyksensä nettiarpojen arpajaislain mukaisuudesta ennakkoon ennen niiden julkaisua. Arviointia tehdään myös sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä.

”Olemme joutuneet puuttumaan yksittäisten markkinoille tulossa olevien nettiarpojen ominaisuuksiin, jonka jälkeen niitä on jouduttu jatkokehittämään ja julkaisuaikoja siirtämään. En voi kuitenkaan nimetä näitä yksittäisiä arpoja, koska erityisesti julkaisemattomiin arpoihin liittyy liikesalaisuuksia”, sanoo Karjala.

Poliisihallituksessa on kiinnitetty huomiota nettiarpojen videopelimäisiin mekaniikkoihin. Karjalan mukaan rahapelit ja digipelaaminen täytyy pitää mahdollisimman pitkälle erillään toisistaan.