Suomessa asuva ukrainalaistaustainen Gennadiy Naumov kertoo, että kiovalaisten tuttavien arki on jatkunut entisenlaisena, mutta tilanne huolestuttaa.

Suomalaisen Daniel Hännisen Ukrainan-matka sai jännittävän käänteen, kun uutisissa alettiin loppuviikosta julkaista tietoja, joiden mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa tapahtua aivan lähipäivinä.

”Tulin tänne moikkaamaan kavereita. Tavallinen reissu muuttui vähän epätavallisemmaksi”, hän kertoo HS:lle lauantaina.

”Tietysti kun uutisia seuraa, miettii omaa turvallisuuttaan. Tietyn verran huolettaa.”

Toisaalta Hänninen ajattelee, että Venäjä on yleensä hyökännyt yllättäen. Nyt kun on tällainen mediamylläkkä, hän olettaa, että venäläiset eivät hyökkää juuri silloin kuin on ennustettu.

Reilun viikon kestäneellä matkallaan Daniel Hänninen on oleskellut Kiovassa ja lauantaina hän matkasi lähellä sijaitsevaan Bila Tserkvan kaupunkiin. Parin päivän päästä Hänninen on alkuperäisten suunnitelmiensa mukaan palaamassa kotiin ja uskoo sen onnistuvan normaalisti.

Maa on Hänniselle tuttu. Hän matkustaa sinne noin kerran vuodessa tapaamaan paikallisia tuttujaan. Hännisen mukaan kaikkialla, missä hän on ollut, on ihan tavallinen arkinen meininki.

”Päällisin puolin ei havaitse tilanteessa mitään poikkeavaa.”

Ihmisiä kävelemässä Pyhän Sofian katedraalin lähellä Kiovassa perjantaina 11. helmikuuta.

Paikalliset tutut eivät Hännisen mukaan ole millänsäkään siitä, että arviot sodan todennäköisyydestä ovat mediassa synkentyneet.

”He tuntuvat jo olevan turtuneita uutisointiin. Ihmiset elävät tavallista arkeaan, mitä tässä muutakaan voi.”

Hänninen on hieman huolissaan maassa asuvista kavereistaan. Toisaalta hän uskoo, että mahdollinen konflikti on paikallinen ja koskee Itä-Ukrainaa.

”Ei koko maata tulla miehittämään.”

Helsingissä asuva ukranalaistaustainen diplomi-insinööri Gennadiy Naumov on seurannut tiiviisti Ukrainaa koskevia uutisia niin suomalaisista, kansainvälisistä kuin ukrainalaisista medioista.

Naumov on asunut Suomessa 26 vuotta. Hän on kotoisin Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Viime aikojen kiristynyt tilanne huolestuttaa häntä. Kiovassa asuu yhä Naumovin sukulaisia kuten serkkuja ja kummit sekä lapsuuden ja nuoruuden ajan kavereita.

”Kiovassa on kuitenkin yhä rauhallista. Sotatoimet ovat rajoittuneet Itä-Ukrainan alueelle, joka on Venäjän miehittämä. Kiovassa tilanne on käytännössä sama kuin se on ollut vuodesta 2014, jolloin Venäjä miehitti Krimin ja aloitti sodan Donbassissa”, Naumov sanoo.

”Mutta ihmiset ymmärtävät, että tilanne voi kiristyä hyvin nopeasti. Uutisissa aiheet ovat esillä, mutta eivät niin ärhäkästi kuin suomalaisissa ja kansainvälisissä uutisissa. Ukrainan sisällä media yrittää olla nostamatta kovaa hälyä tästä, ettei tule paniikkia.”

Gennadiy Naumov Kiovassa Lukianivskan metroaseman edustalla vuonna 2019. Se on kaupunginosa, jossa Naumov on varttunut ja asunut.

Naumovilla on tapana soitella sukulaistensa kanssa viikonloppuisin ja vaihtaa kuulumisia. Tämän viikonlopun soittelut ovat vielä edessä lauantai-iltana tai sunnuntaina.

”He ovat tietysti huolestuneita ja ovat kuin vitsinä kysyneet, että jos tilanne kiristyy, voimmeko tulla esimerkiksi Suomeen sinun luoksesi”, Naumov sanoo.

”Viime viikolla, kun keskustelin heidän kanssaan, he eivät olleet varautuneet millään lailla. He eivät olleet ostaneet esimerkiksi ruokaa kotivarastoon. Ukrainassa on tapana pahan päivän varalle hankkia varastoon suolaa, tulitikkuja ja tattaria. Toistaiseksi he eivät ole ostaneet.”

Useat Gennadiy Naumovin serkuista työskentelevät terveydenhuollon alalla ja ovat reserviupseereita. Naumov ei ole toistaiseksi keskustellut heidän kanssaan siitä, mitkä velvoitteet serkkuja odottavat siinä tapauksessa, että sota syttyisi.

Naumov huomauttaa, että ihmiset Ukrainassa ovat tottuneet elämään tämän kaltaisessa tilanteessa, vaikkakin nyt ilmapiiri on nyt uhkaavampi.

”Ukrainalaiset ovat tottuneita sotaan. Jo vuodesta 2014 sotatoimet ovat jatkuneet. Siviileitä ja sotilaita on menehtynyt jatkuvasti. Käytännössä tilanne rintamalla on sama. Ihmiset ovat sopeutuneet elämään tämän kanssa”, hän sanoo.

”Haluan kuitenkin uskoa, että tilanne rauhoittuu. Toivon, että Suomi jollakin tavalla auttaa Ukrainaa painostamalla Venäjän johtoa, etteivät he ala sotia. Ja jos Suomi voisi toimittaa Ukrainaan puolustusvälineitä, lääkintätarvikkeita, koulutusta, varmasti kaikki kelpaa.”