Sunnuntaiksi on luvassa lunta ja huonoa ajokeliä, sateita tulee eri olomuodoissa koko maassa

Ensi viikko alkaa samanlaisessa säässä: lähipäivinä Suomeen tulee useita sadealueita.

Jonkinlainen lumimyräkkä kulkee sunnuntaina läpi koko Suomen. Paikoin lunta voi sataa sakeastikin. Sadetta tulee eteläisessä Suomessa myös räntänä ja vetenä.

Sadealue saapuu maahan sunnuntaiaamuna lounaasta. Aamulla lunta ja räntää sataa maan etelä- ja keskiosissa. Lounais-Suomessa voi sataa myös vettä.

Päivällä sateet leviävät myös itään ja pohjoiseen. Sunnuntai-iltapäivällä sataa jo koko maassa.

”Etelässä sataa varmaan kaikkia olomuotoja, idässä ja pohjoisessa enimmäkseen lunta”, kertoo meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta.

”Pohjoiseen ja itään lunta voi kertyä kymmenkunta senttiä. Etelässä ja lännessä lumi on vetistä, joten voi olla, että se painuu kasaan.”

Etelässä lämpötila on sunnuntaina plussan puolella. Keskisessä Suomessa lämpötila on hieman pakkasen puolella tai nollan tienoilla. Pohjoisessa on reilusti pakkasta.

Ajokeli on sunnuntaina runsaiden sateiden takia huono koko maassa. Lounais-Suomessa ajokeli on lumen ja loskan takia jopa erittäin huono.

Sateet jatkuvat koko sunnuntaipäivän ajan. Maanantain vastaisen yön aikana sateet taukoavat hetkeksi, mutta jo maanantaiaamuna sataa taas.

Lähipäivien aikana lounaasta saapuu Suomeen useita sadealueita, joista ensimmäinen tulee jo maanantaiaamuna.

Sää jatkuu siis samanlaisena ensi viikon alussakin: etelässä ja lännessä sataa lunta, räntää ja vettä, idässä ja pohjoisessa lunta. Sateita eri olomuodoissaan on luvassa ainakin ensi viikon puoliväliin saakka.