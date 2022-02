Poliitikot varovat lupaamasta valoisaa tulevaisuutta. Kannattaa silti iloita, kun aihetta on.

Suomi on siirtymässä uuteen korona-aikaan ilman suuria julistuksia. Poliitikot ja tiedotusvälineet ovat kaiketi oppineet varovaisiksi. Viime syksynä vapautumisen viestiä tuonut pääministeri Sanna Marin (sd) sai jälkeen päin raakaa pilkkaa, kun rokotteet eivät täyttäneetkään kaikkia toiveita ja Suomi piti sulkea uudestaan.

Tulevaisuudesta ei ole viisasta luvata mitään varmaa. Iloita kuitenkin kannattaa, kun aihetta on. Koronarajoitukset purkautuvat nyt askel kerrallaan, ja monet toivovat, etteivät ne koskaan enää palaa.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä tapahtumia koskevat rajoitukset lakkaavat alueella maanantaina. Rajoitukset lientyvät myös Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa.

Tästä päivästä alkaen myös ravintolat saavat olla valtioneuvoston tekemän asetusmuutoksen nojalla auki puoleen yöhön ja tarjoilla alkoholia kello 23 asti. Jos tilanne kehittyy suotuisasti, hallitus on luvannut, että ravintolarajoituksista luovutaan kokonaan maaliskuun alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäälllikkö Kirsi Varhila kertoi viime torstaina jokaviikkoisen koronatiedotustilaisuuden ohessa uudistetusta koronastrategiasta. Sekään ei kerännyt suuria otsikoita. Tavoitteena on vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, jotta laajoja koronarajoituksia ei enää tarvita.

Ministeriön tiedotteen mukaan haavoittuvassa asemassa olevia pyritään suojaamaan rajaamalla riskiryhmien altistumis- ja tartuntaryppäitä. Sen tekevät paikalliset viranomaiset tartuntatautilain mukaisin perustoimivaltuuksin. Tarvittaessa tarkempia toimintamalleja laatii STM. Hallitus on siunannut strategian periaatteet, mutta nippeleihin valtioneuvostoa ei tarvitse sekoittaa.

Aiempiin strategioihin on liittynyt monikymmensivuisia toimintasuunnitelmia ja arviointikehikoita. Niitä ei ole nyt esitelty. Yhteiskunnan avaamisessa ne eivät ole varsinaisesti tarpeen. Mitään tarkkarajaisuuden, oikeasuhtaisuuden ja perusoikeuksien vatvontaa ei tarvita perustelemaan rajoitusten purkamista. Perusteluja tarvitaan rajoitusten asettamiseen, ei niiden lopettamiseen.

Kun rokotukset suojaavat erinomaisesti vakavalta taudilta, tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on laskenut alle puoleen tammikuun pahimmista viikoista ja kun sairaalat muutoinkin kestävät, ei perusteita perusoikeuksia kaventavien rajoitusten jatkamiseen ole. Ne täytyy yksinkertaisesti lopettaa.

On mahdollista, että rajoitusten purkaminen ja kontaktien lisääntyminen kääntää vielä sairaalapotilaiden määrää maassa nousuun.

Etelä-Suomessa Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella potilaat ovat tammikuun puolivälistä tuntuvasti vähentyneet. Tehohoidossa oli enää kuusi koronapotilasta. Siitä voisi päätellä, että epidemian huippu on alueella takana.

Tampereen ja Kuopion yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla potilasmäärä on kuitenkin viime aikoina kasvanut. Epidemiologian lainalaisuuksien mukaan epidemia laantuu sitten, kun virus on käynyt läpi niin paljon väkeä, ettei se enää löydä alttiita tartutettavia. Siinä suhteessa epidemia on Suomen eri alueilla eri vaiheessa.

Uusia aaltoja voi olla kaikkialla edessä, kun immuniteetti vähitellen hiipuu tai virus löytää uusia yhteisöjä, joihin se ei vielä ollut löytänyt. Tai siinä tapauksessa, että viruksesta syntyy jälleen uusia muunnoksia, jotka väistävät vanhojen rokotteiden ja sairastamisen muodostamaa immuunisuojaa.

Edessä on siis yhä epävarmuutta. Voi myös tuntua siltä kuin Suomi olisi jälleen viime syksyn tilanteessa ja samat kuviot toistuisivat, mutta kahta kertaa ei astuta samaan virtaan.

Omikron on muuttanut paljon, vaikka ei aivan kaikkea.

Onnekasta on, että omikronin maailmanvaltaus on lieventänyt tautia. Vielä vaikuttavampi muutos on tapahtunut, kun uusi muunnos on pakottanut hyväksymään sen vanhastaan tunnetun tosiasian, että hyvin herkästi tarttuvaa hengitystievirusta on käytännössä mahdotonta pysäyttää.

Uuden koronaviruksen ensimmäiset versiot tarttuivat keskimäärin melko tehottomasti. Niiden jarruttaminen onnistui erilaisin kontaktirajoituksin ja varotoimin. Viivytystaistelu oli sekä mahdollista että järkevää, kun tauti oli monille vaarallinen ja rokotteet olivat tulossa.

Omikron on sen sijaan levinnyt räjähtävää vauhtia kaikenlaisissa maissa rajoitustoimista huolimatta. Sen pidättely vaatii Kiinan mallisen pakkovaltion. Olettaa voi, että Kiinakin joutuu lopulta nöyrtymään luonnonvoiman edessä.

Suomi on nyt selvästi sopeutunut siihen, ettei koronaviruksen pysäyttäminen onnistu eikä yritys ole kaikkien vaatimiensa uhrausten arvoinen. Ihmiset haluavat takaisin vapauden elää itse valitsemallaan tavalla ja ymmärtävät, että tartunta ja sen aiheuttama tauti osuvat jossain vaiheessa omalle kohdalle.

Rokotteet estivät alunperinkin koronaviruksen tarttumista vain osin ja omikronin kohdalla vielä vähemmän. Rokotteet ovat kuitenkin suojanneet erinomaisesti vaaralliselta tautimuodolta. Jos taudin vakavuus pysyy rokotusten ansiosta nykytasolla, viruksen kanssa pystytään elämään siinä kuin entistenkin hengitystievirusten kanssa.

Silti sellaistakin ounastelua on kuultu, ettei tämän pandemian jälkeen koskaan enää palattaisi normaaliin. Varmasti palataan. Paluuta menneisyyteen ei ole, mutta tulevaisuudessa matkustetaan, halataan ja lauletaan yhtä varmasti kuin yhä olemme ihmisiä. Elämä jatkuu, sillä siihen on kova jano.