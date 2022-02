Yhdysvaltalaisen Novavax-lääkeyhtiön kehittämä Nuvaxovid-rokote on rna-rokotteita perinteisemmällä tekniikalla valmistettu proteiini-adjuvantti-rokote.

Suomeen on tulossa uutta Nuvaxovid-koronarokotetta ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, mahdollisesti jo helmikuussa. Kyse on yhdysvaltalaisen Novavax-lääkeyhtiön koronarokotteesta, joka on rna-rokotteita perinteisemmällä tekniikalla valmistettu niin sanottu proteiini-adjuvantti-rokote.

Ajatuksena on, että osa rna-rokotteita epäilevistä ihmisistä voisi kelpuuttaa perinteisemmällä teknologialla valmistetun koronarokotteen. Novavax-lääkeyhtiön rokote voi olla vaihtoehto myös niille, jotka ovat saaneet rna-rokotteista vakavan haitan kuten sydänlihastulehduksen tai allergisen reaktion.

Asiasta kertoi Potilaan lääkärilehti.

”Rokotteessa on samaa piikkiproteiinia, jota rna-rokotteet koodaavat, mutta tässä piikkiproteiini on tuotettu valmiiksi ja se aloittaa heti vasta-ainetuotannon, toisin kuin rna-rokotteissa, joissa mrna koodaa piikkiproteiinin synteesiä ihmisen lihassoluissa”, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek Potilaan lääkärilehdessä.

Euroopan lääkevirasto Ema myönsi joulukuussa Nuvaxovid-rokotteelle myyntiluvan Euroopassa.

Kahdesti pistettävää rokotetta voidaan antaa yli 18-vuotiaille. Tutkimustulosten perusteella Nuvaxovid antaa noin 90-prosenttisen suojan koronavirustautia vastaan. Siitä, miten hyvin se suojaa omikronmuunnosta vastaan, on vasta rajallisia tietoja.

Nuvaxovidista tulee viides EU:ssa käytössä oleva rokote koronavirusta vastaan. Aiemmin käytössä ovat olleet Pfizerin ja Biontechin, Modernan, Astra Zenecan ja Johnson & Johnsonin koronarokotteet.

Ensimmäisessä Suomeen tulevassa rokote-erässä on vain 32 000 annosta. Jos neuvottelut etenevät toivotusti, myöhemmin Suomeen voisi tulla rokotetta mahdollisesti jopa satojatuhansia annoksia.

Uutta rokotetta voidaan säilyttää jääkaappilämpötilassa. Nohynekin mukaan logistista haastetta aiheuttaa kuitenkin se, että rokote tulee kymmenen annoksen pulloissa, jotka avattuna pitää käyttää saman työpäivän aikana.

Osa ihmisistä, jotka eivät ole halunneet ottaa mrna-rokotteita, ovat nyt valmiita ottamaan Novavax-lääkeyhtiön koronarokotteen. Uutistoimisto Reutersin mukaan tällaisia merkkejä on nähtävissä esimerkiksi Saksassa.

Osa Saksan osavaltioista on jo ottanut vastaan varauksia Nuvaxovid-rokotuksiin.

Esimerkiksi Rheinland-Pfalzin osavaltiossa Lounais-Saksassa Nuvaxovid-rokotusten listalla on jo yli 14 000 ihmisen nimeä. Yksityisen berliiniläisen rokotuskeskuksen listalla tätä rokotetta odottaa tällä hetkellä noin 3 000 ihmistä.

”Määrä on jättimäinen. Olemme häkeltyneitä kuinka moni ihminen on ilmoittautunut”, kertoo Reutersin haastattelema lääkäri Daniel Terman Historic Factory -rokotuskeskuksesta Berliinistä.

Vaikka osa rokottamattomista hyväksyisi itselleen Novavax-lääkeyhtiön rokotteen, jäljelle jää yhä joukko rokotevastaisia ihmisiä, jotka eivät tätäkään koronarokotetta kelpuuta.

Reuters kertoo Saksan Erfurtin yliopiston tuoreesta kyselystä, jonka mukaan rokottamattomat saksalaiset luottivat kyllä enemmän perinteisiin rokotteisiin kuin mrna-rokotteisiin. Silti heidän yleinen luottamuksensa rokotteisiin pysyi matalana. Kyselyyn vastasi tuhat ihmistä.