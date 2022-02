Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos sai evakuoitua suurimman osan navetassa onnettomuushetkellä olleista noin sadasta lehmästä.

Noin tuhannen neliön suuruisen navetan katto sortui aamulla kuuden jälkeen Lestijärvellä Keski-Pohjanmaalla.

”Iso osa lehmistä on saatu pelastettua turvaan. Arvio on, että loukussa on 5–10 lehmää”, päivystävä palomestari Joonas Nuolioja kertoi.

Katto on lähes kokonaan sortunut ja pelastuslaitoksen arvion mukaan todennäköinen syy on katolle kertyneen lumen paino. Kyseessä on laajarunkoinen katto.

”Joudumme miettimään, miten pääsemme sinne turvallisesti. Konetta on pakko käyttää, että saamme sinne miehille turvallisen reitin. Katto on niin laajasti sortunut.”

Pelastuslaitos harkitsee metsä- tai kaivinkoneen käyttämistä päästäkseen pelastamaan sortuneen katon alla loukussa olevat lehmät.